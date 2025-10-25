(FOTO) Ziua Armatei României, marcată în Republica Moldova: ceremonie militar-religioasă la Tălăiești, raionul Hîncești
Ziua Armatei României, sărbătorită anual la 25 octombrie, a fost marcată și în Republica Moldova printr-un ceremonial militar-religios organizat în localitatea Tălăiești, raionul Hîncești, cu prilejul reinaugurării parcelei eroilor români.La eveniment a participat ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu, alături de reprezentanți ai autorităților moldovene și române, ai administrației publice locale și ai comunității din Tălăiești.În discursul său, ambasadorul Țurcanu a subliniat semnificația profundă a zilei de 25 octombrie și importanța recunoștinței față de eroii care au luptat pentru libertate și unitate.„Acest omagiu adus eroilor cunoscuți și necunoscuți ne reamintește că pacea nu este un dat, ci un efort constant de apărare a valorilor care ne unesc: libertatea, demnitatea și respectul reciproc”, a declarat diplomatul român.El a adăugat că România își continuă misiunea de garant al păcii și securității în regiune, acționând în spiritul cooperării și solidarității euroatlantice.La activitate au luat parte secretarul de stat din Ministerul Apărării al Republicii Moldova, Ghenadie Cojocaru, conducerea Oficiului Național pentru Cultul Eroilor, reprezentanți ai Agenției pentru Știință și Memorie Militară, președintele Consiliului Raional Hîncești, Iurie Levinschi, primarul comunei Crasnoarmeiscoe, Alexandru Todoseiciuc, precum și membrii Biroului atașatului apărării din cadrul Ambasadei României.Ziua Armatei României a fost instituită prin Decretul nr. 381 din 1 octombrie 1959 și marchează eliberarea, la 25 octombrie 1944, a ultimei localități aflate sub ocupație străină — orașul Carei.În campaniile celui de-Al Doilea Război Mondial, aproximativ 540.000 de militari români au luptat pe front, dintre care peste 90.000 și-au pierdut viața, aproape 60.000 au fost dați dispăruți, iar peste 330.000 au fost răniți.Prin jertfa lor, Armata Română a contribuit decisiv la eliberarea teritoriului național și la marea victorie din 9 mai 1945, care a marcat sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial în Europa.
