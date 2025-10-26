Moment istoric pentru România creștină: Patriarhul Daniel și Patriarhul Bartolomeu au sfințit Catedrala Națională – simbol al unității și al credinței românești
Catedrala Națională, cunoscută și sub numele de Catedrala Mântuirii Neamului, a fost sfințită astăzi, 26 octombrie 2025, într-o ceremonie grandioasă oficiată de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului și Patriarhul României Daniel, în prezența a zeci de mii de credincioși, oficiali și demnitari ai statului român.Evenimentul marchează finalizarea picturii în mozaic și a lucrărilor majore la interior, după mai bine de 15 ani de eforturi susținute. Peste 25.000 de credincioși au asistat la slujba de sfințire din afara Catedralei, în timp ce aproximativ 3.000 de invitați – membri ai Sfântului Sinod, ierarhi, clerici, reprezentanți ai autorităților și ai lumii culturale – au fost prezenți în interiorul lăcașului. Printre participanți s-au numărat președintele Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan, membri ai Guvernului și numeroși reprezentanți ai administrației publice.Patriarhul Daniel a vorbit despre momentul sfințirii ca despre o „împlinire a unui ideal românesc și spiritual”, amintind că lucrările au fost posibile datorită sprijinului statului, al Bisericii și al miilor de credincioși care au contribuit material și prin rugăciune.„Aducem mulțumire lui Dumnezeu că ne-a ajutat ca, de la slujba de târnosire din anul 2018, să continuăm amplele lucrări de finisaje exterioare și pictarea la interior în tehnica mozaic. Mulțumim tuturor binefăcătorilor, sponsorilor și celor care au cerut să fie pomeniți la Sfântul Altar. Această Catedrală este un dar al neamului românesc pentru Dumnezeu și o mărturie a credinței noastre”, a spus Patriarhul Daniel.La rândul său, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I a subliniat importanța spirituală și simbolică a Catedralei pentru întreaga Ortodoxie, felicitând Biserica Ortodoxă Română pentru cele două aniversări istorice din 2025: 140 de ani de autocefalie și 100 de ani de la ridicarea la rangul de Patriarhie.„Ne bucurăm și pentru recenta canonizare de către Patriarhia Ecumenică a patru Cuvioși aghioriți de neam român. Catedrala Națională este un semn al comuniunii dintre Bisericile Ortodoxe surori și o expresie a credinței vii a poporului român”, a transmis Sanctitatea Sa Bartolomeu I.La finalul slujbei, Patriarhul Daniel i-a oferit Patriarhului Bartolomeu I o icoană bizantină din mozaic, în semn de recunoștință pentru sprijinul spiritual acordat Bisericii Ortodoxe Române.Catedrala Națională va fi deschisă publicului în fiecare zi până pe 31 octombrie, inclusiv noaptea, pentru ca toți cei care doresc să poată „se închine la altar”. Accesul general este permis începând cu ora 20:00.Prin această sfințire, România bifează un moment de înălțare spirituală și unitate națională, iar Catedrala Mântuirii Neamului devine, mai mult ca oricând, un simbol al credinței, al demnității și al speranței poporului român.
