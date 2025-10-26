Premierul desemnat Alexandru Munteanu anunță primele trei nume din viitorul Cabinet: Emil Ceban, Vladislav Cojuhari și Cristian Jardan
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a făcut publice, astăzi, primele trei propuneri care ar putea face parte din noua garnitură guvernamentală. Într-o postare pe rețelele de socializare, Munteanu le-a mulțumit colegilor Emil Ceban, Vladislav Cojuhari și Cristian Jardan pentru că au acceptat să facă parte din viitorul Cabinet de miniștri.„Le mulțumesc colegilor Emil Ceban, Vladislav Cojuhari și Cristian Jardan pentru că au acceptat să facă parte din Cabinet. Continuăm discuțiile pentru a ne asigura că formăm o echipă capabilă să implementeze un plan guvernamental care să aducă bunăstare cetățenilor și creștere economică, pe drumul nostru de aderare la Uniunea Europeană”, a scris Munteanu.Potrivit premierului desemnat: Profesorul universitar Emil Ceban, doctor habilitat în științe medicale și rector al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, este propus pentru funcția de ministru al Sănătății; Vladislav Cojuhari, actualul secretar general al Ministerului Afacerilor Interne, ar urma să preia portofoliul Justiției; Cristian Jardan, jurnalist și manager media, fost consilier politic în Cabinetul premierului Dorin Recean, este propus pentru funcția de ministru al Culturii.Alexandru Munteanu a fost desemnat recent de președinta Maia Sandu pentru a forma un nou guvern.
