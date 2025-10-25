Maia Sandu, în vizită la București: va participa la Slujba de Sfințire a Catedralei Naționale
25 octombrie 2025 11:30
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va întreprinde duminică, 26 octombrie, o vizită în România. Șefa statului va participa la Slujba de Sfințire a picturii Catedralei Naționale din București, la invitația Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. În cadrul vizitei, Președinta Maia Sandu va avea o întrevedere cu Președintele României, Nicușor Dan.Pictura Catedralei Naționale (cunoscută și drept Catedrala Mânturii Neamului) va fi sfințită duminică, 26 octombrie 2026 de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului și de Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, însoțiți un sobor de 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi.La ceremonia religioasă sunt așteptate aproximativ 10.000 de persoane, din care 2.500 de invitați vor fi în interiorul catedralei, iar alte 8.000 de persoane vor putea urmări slujba în curtea interioară a catedralei.Credincioși din toată țara, alții decât cei invitați și veniți cu preoții lor din eparhiile din toată țara, vor putea să intre în Catedrala Națională, inclusiv în Sfântul Altar, începând de duminică seara, de la ora 20:00.Cei cu invitații oficiale se pot închina în altar imediat după Liturghia de Sfințire. Aceasta începe la ora 10:00.Se așteaptă, ca vreme de o săptămână, numărul pelerinilor la noua catedrală să treacă de 100.000.Potrivit tradiției bisericești din lumea ortodoxă, femeile și laicii obișnuiți nu pot intra în altarul unei biserici sau mănăstiri, cu excepția călugărițelor și a unor enoriași bărbați, dar numai cu binecuvântarea unui preot.Singura zi în care această interdicție nu mai funcționează este ziua sfințirii acelei biserici sau mănăstiri.Acesta este motivul practic pentru care mulți credincioși ortodocși țin să viziteze această cea mai mare catedrală din lumea ortodoxă, exact duminică, pe 26 octombrie, de Sf. Dumitru, când va fi sfințit altarul. Este și motivul pentru care mai ales femeile care fac acest pelerinaj nu îl pot amâna pentru altă dată, oricât de mare ar fi aglomerația.Catedrala - ridicată de-a lungul ultimilor 20 de ani - este suficient de mare să rivalizeze pe linia de orizont a Bucureștiului cu Palatul Parlamentului, clădire ridicată în anii '80, cu imense sacrificii, la ordinul dictatorului comunist Nicolae Ceaușescu. Acesta i-a făcut loc demolând zeci de mii de hectare din Bucureștiul istoric.Catedrala supra-numită deja Națională, are hramul Sf. Andrei, potrivit tradiției, Apostolul Românilor și pe cel al Înălțării Domnului, sărbătoare celebrată în România ortodoxă și ca Ziua Eroilor.De altfel, selecția chipurilor de sfinți zugrăviți în Catedrală face dese trimiteri la națiunea română, romanitate și românism.
11:40
O explozie puternică s-a produs în dimineața zilei de 25 octombrie 2025 într-un apartament situat pe strada Mihai Viteazul nr. 70 din orașul Florești. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 09:32, iar la fața locului au intervenit mai multe echipaje ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU).Potrivit informațiilor preliminare, două persoane au fost rănite în urma deflagrației. Este vorba despre proprietarul apartamentului, un bărbat de 68 de ani, care a suferit arsuri în regiunea capului, și o minoră de 17 ani din apartamentul vecin, care s-a ales cu contuzie. Ambele persoane au fost transportate la spitalul raional Florești, în stare stabilă.În urma incidentului, 51 de persoane, inclusiv 11 copii, au fost evacuate din blocul afectat. Explozia a deteriorat pereții și geamurile apartamentului unde s-a produs deflagrația, dar și ferestrele locuințelor de la etajele 2 și, parțial, 3.Pentru gestionarea situației, la fața locului a fost constituit Statul Major al IGSU, iar Comisia pentru Situații Excepționale a raionului Florești urmează să decidă măsurile de cazare temporară pentru locatari și să evalueze siguranța structurii blocului.Autoritățile investighează circumstanțele producerii exploziei.
11:30
17:50
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul privind numirea Veronicăi Mihailov-Moraru în funcția de consilier prezidențial în domeniul justiției, anunță instituția prezidențială. Noul consilier își va începe activitatea la 11 noiembrie 2025. Potrivit comunicatului emis de Președinție, Mihailov-Moraru are o experiență vastă în domeniul juridic, activând de-a lungul anilor în instituții publice și organizații neguvernamentale. Ea s-a implicat activ în elaborarea și implementarea politicilor de consolidare a statului de drept, în promovarea măsurilor anticorupție și a drepturilor omului. „Începând din februarie 2023, doamna Mihailov-Moraru exercită funcția de ministru al justiției al Republicii Moldova, după ce anterior a ocupat funcția de secretar de stat în același minister. A fost implicată activ în procesul de reformare a justiției, promovând inițiative menite să sporească transparența, eficiența și integritatea sistemului judiciar”, se menționează în comunicatul Președinției. În cadrul unei conferințe de presă din 24 octombrie, actuala ministră a justiției a fost întrebată dacă va face parte din viitorul Guvern, însă a evitat să confirme, afirmând că „este corect să lăsăm această prerogativă noului prim-ministru”.
14:40
Un tânăr de 19 ani, originar din regiunea transnistreană, este cercetat penal, fiind bănuit de implicarea în cel puțin cinci cazuri de escrocherie cu date bancare, comise în sectorul Rîșcani al capitalei.În patru dintre episoade, suspectul s-ar fi prezentat ca reprezentant al unor bănci comerciale, contactând telefonic victimele, convingându-le să divulge datele cardurilor bancare, sub pretextul prevenirii unor tranzacții neautorizate.Într-un alt caz, tânărul s-ar fi dat drept angajat al unei companii de telefonie mobilă, determinând victima să ofere acces la aplicația bancară din telefon, ulterior, de pe contul acesteia fiind sustrași banii.În total, cinci persoane au fost prejudiciate cu peste 168 000 de lei.Suspectul a fost identificat, reținut și plasat în arest preventiv pentru 30 de zile.Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă o pedeapsă cu închisoarea de până la 5 ani.
13:00
În baza informațiilor parvenite din partea ofițerilor Inspectoratului de Poliție Briceni a fost posibilă ridicarea unei capturi masive de țigări de contrabandă la postul vamal de frontieră Lipcani- Rădăuți- Prut. Cele două autocamioane ar fi urmat să ajungă în București, cu transportarea oficială a puieților decorativi.Totuși, în urma informației parvenite de la polițiștii din Briceni s-a dispus controlul fizic detaliat al mijloacelor de transport. În urma verificărilor, în spatele plantelor decorative, au fost depistate cutii cu țigări nedeclarate autorității vamale – 59 și respectiv 130 de cutii, fiecare conținând câte 500 pachete de țigări de marcă autohtonă.În total, au fost ridicate 1.890.000 țigări. În paralel, polițiștii au descins cu percheziții la domiciliul unuia dintre suspecți, de unde au ridicat un arsenal întreg de mai multe tipuri de arme și muniții. În cadrul investigațiilor au fost reținuți șase cetățeni ai Moldovei, din Briceni (printre care și persoane cu rol de organizare a schemei de contrabandă), cu vârste cuprinse între 21 și 53 de ani, bănuiți de implicare în activitatea infracțională. Urmează ca procurorii PCCOCS să formuleze învinuirile pentru tentativă de contrabandă, în vederea continuării investigării dosarului penal, pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și a altor legături cu activitatea de producere și comercializare ilegală a țigărilor, timp în care persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.
12:30
ÎCS „Premier Energy Distribution” SA atrage atenția asupra unui accident tragic produs marți, 21 octombrie, pe un șantier privat dintr-o suburbie a municipiului Chișinău. Potrivit companiei, incidentul a avut loc în timpul descărcării materialelor de construcție, când bena ridicată a unei autobasculante s-a apropiat periculos de conductorii unei linii electrice aeriene de medie tensiune (10 kV), provocând o tragedie soldată cu pierderea unei vieți omenești. Autoritățile competente investighează în prezent circumstanțele exacte ale incidentului. Primele constatări arată că lucrările se desfășurau în zona de protecție a rețelelor electrice, fără coordonare cu Operatorul Sistemului de Distribuție, fapt ce contravine prevederilor legale. În urma evenimentului, Premier Energy Distribution face un apel ferm către toate întreprinderile de construcții, diriginții de șantier și operatorii de utilaje speciale (autobasculante, automacarale, autopompe de beton etc.) să organizeze instruiri urgente privind regulile de securitate în apropierea rețelelor electrice. Compania reamintește că: • Orice lucrare în zona de protecție a rețelelor electrice poate fi efectuată doar cu acordul scris al Operatorului Sistemului de Distribuție; • Nerespectarea acestor reguli poate avea consecințe tragice și atrage răspundere administrativă sau penală. Totodată, Premier Energy Distribution îndeamnă populația să respecte câteva reguli esențiale de siguranță: • Nu interveniți neautorizat în instalațiile sau zonele de protecție ale rețelelor electrice; • Evitați manevrele cu utilaje în apropierea liniilor electrice; • Nu manipulați obiecte înalte sau metalice sub liniile electrice; • Mențineți o distanță sigură față de stâlpii și conductorii de înaltă tensiune. Compania subliniază că rețelele electrice sunt permanent sub tensiune și pot fi fatale la cea mai mică neatenție. Pentru raportarea defecțiunilor sau incidentelor, cetățenii pot contacta Serviciul 24h Premier Energy Distribution la numărul 022 43 11 11 sau la numărul local indicat în factură.
11:20
India urmează să reducă aproape la zero achizițiile de petrol din Rusia, în urma sancțiunilor impuse de Statele Unite împotriva companiilor „Rosneft” și „Lukoil”, relatează Bloomberg, citând surse din cadrul rafinăriilor indiene. Potrivit publicației, directorii celor mai mari companii de prelucrare a petrolului din India au anunțat că, din cauza sancțiunilor, devine practic imposibil să efectueze plăți către furnizorii ruși. Toate tranzacțiile cu aceste companii trebuie închise până la 21 noiembrie 2025. Rusia a fost principalul furnizor de petrol al Indiei în ultimii trei ani, asigurând până la 36% din importurile totale de țiței ale țării. În contextul actual, rafinăriile indiene sunt nevoite să revină rapid la importurile din țările din Orientul Mijlociu, precum Arabia Saudită și Irak. Spre deosebire de India, China ar putea continua achizițiile de petrol rusesc, însă și Beijingul se confruntă cu temeri legate de posibile sancțiuni secundare din partea Washingtonului. Această decizie reprezintă una dintre cele mai mari lovituri economice recente pentru Moscova, care își pierdese deja o parte semnificativă din piața europeană a energiei după invadarea Ucrainei în 2022.
10:40
În seara zilei de 23 octombrie, la ora 22:52, Serviciul 112 a fost sesizat despre izbucnirea unui incendiu la un autoturism aflat pe strada Alba Iulia 204 din capitală. La fața locului a fost îndreptat un echipaj de pompieri. Salvatorii au stabilit că arderea s-a produs în timpul deplasării vehiculului. Flăcările au fost stinse de alți oameni până la intervenția pompierilor. Proprietarul automobilului a suferit intoxicație cu fum și arsuri ușoare la membrul superior stâng încercând să stingă incendiul cu forțe proprii. Acesta a fost preluat de echipajul SAMU și transportat în stare conștientă la spital pentru îngrijiri medicale. În urma incendiului, focul a afectat parțial secțiunea motorului al automobilului de model Renault Kadjar. Cauza izbucnirii incendiului și prejudiciul material urmează a fi stabilite de specialiști.
10:10
Deputatul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, acuză actuala guvernare că ar utiliza instituțiile statului pentru a se răzbuna pe cei care au sprijinit formațiunea sa în campania electorală. Potrivit parlamentarului, un autocar al unei companii de transport care i-ar fi oferit ajutor în mod legal în perioada alegerilor a fost oprit de către ofițeri ai Inspectoratului Național de Investigații (INI), imediat după ce a trecut frontiera prin punctul Leușeni. „Unul din doi frați care ne-au ajutat în această campanie electorală și ne-au oferit autocarul legal, cu contract, tot cum trebuie — pentru că guvernarea nu poate ierta faptul că am trecut în Parlament — a fost oprit de către un Jeep cu patru indivizi care nu voiau să se legitimeze. Abia mai târziu am aflat că sunt de la INI”, a declarat Costiuc într-un mesaj video publicat pe rețelele de socializare. Deputatul a susținut că Poliția și Vama ar fi fost implicate într-o acțiune coordonată menită să intimideze compania de transport, care aduce colete din Marea Britanie și Irlanda către Republica Moldova. „La miezul nopții au venit poliția, vamele, echipele mobile, să-l aducă pe șofer la terminalul din Chișinău. Iată așa sunt metodele guvernării împotriva opoziției și a celor care ne-au ajutat”, a adăugat liderul „Democrația Acasă”. Contactată pentru reacție, Diana Fetco, șefa Secției Comunicare a Inspectoratului General al Poliției, a confirmat că un camion a fost oprit în seara respectivă, precizând că acțiunea a avut loc „în baza unor informații operative privind transportul de marfă de contrabandă”. „Au loc verificări, inclusiv în privința faptului dacă angajații serviciului vamal nu au admis anumite abateri”, a declarat Fetco. Potrivit surselor din cadrul partidului, după aproximativ două ore de verificări, autoritățile nu au descoperit nicio marfă de contrabandă, fiind întocmit un proces-verbal în acest sens. Reprezentanții INI prezenți la fața locului nu au putut prezenta niciun document oficial care să justifice oprirea vehiculului sau controlul amănunțit efectuat. Vasile Costiuc a anunțat că urmează să depună o plângere la Procuratură privind presupusele abuzuri comise de angajații INI și implicarea politică a conducerii Poliției în acțiuni de intimidare la adresa opoziției.
09:40
Ministerul Sănătății anunță că, începând de astăzi, 24 octombrie, pacienții diagnosticați cu maladii oncologice vor putea beneficia de tratament chimioterapeutic la Spitalul Raional Orhei. Această măsură face parte din procesul de descentralizare a serviciilor oncologice, pentru ca pacienții să poată primi tratament mai aproape de casă, evitând deplasările la Institutul Oncologic din Chișinău. Astfel, la Spitalul Raional Orhei va fi organizată și acordată chimioterapia pacienților oncologici, conform indicațiilor medicale stabilite de specialiști. Pacienții vor fi informați și îndrumați de medicii Institutului Oncologic, prin intermediul Consiliului multidisciplinar oncologic.Cheltuielile pentru aceste servicii vor fi acoperite din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală, prin intermediul contractelor Companiei Naționale pentru Asigurări în Medicină.Menționăm că, pe lângă Spitalul Raional Orhei, servicii similare de chimioterapie sunt oferite și în spitalele raionale din Florești, Sîngerei și Briceni, iar rețeaua urmează să fie extinsă treptat și în alte raioane.
17:50
Pentru ca Republica Moldova să înregistreze schimbări reale și durabile, noul Guvern trebuie să fie alcătuit din profesioniști și format printr-un dialog deschis cu toate partidele politice, inclusiv cele extraparlamentare. Despre aceasta a declarat președintele Fracțiunii parlamentare a Partidului Nostru, Renato Usatîi, după consultările cu președinta Maia Sandu. El a insistat ca discuțiile să vizeze nu doar desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru, ci și nominalizarea miniștrilor, pentru a asigura o guvernare eficientă și reprezentativă. „Am venit cu un mesaj clar pentru doamna președinte: este esențial să respectăm principiile pe care le-am susținut atât în campania prezidențială, cât și înaintea alegerilor parlamentare. Dacă ne dorim cu adevărat să unim societatea și să aducem schimbări reale în țară, implicând cât mai mulți oameni în acest proces, Guvernul nu trebuie format pe criterii politice stricte. Ar fi benefic ca în componența sa să fie incluși reprezentanți ai mai multor partide, inclusiv extraparlamentare”, a declarat Renato Usatîi.El a oferi și un exemplu: „Dacă un partid care a obținut doar 2% din voturi are cel mai bun candidat pentru funcția de ministru al Sănătății sau pentru conducerea unei agenții, de ce să nu fie invitat în Guvern doar pentru că partidul său a luat 2%? Acesta a fost mesajul transmis doamnei președintă.”Referindu-se la candidatul propus pentru funcția de premier, Alexandru Munteanu, liderul Partidului Nostru a menționat că nu îl cunoaște personal, însă are informații care îl recomandă ca pe un bun economist. Totuși, aceasta nu înseamnă automat că va fi susținut, pentru că „nu se votează separat prim-ministru și separat miniștrii”.
17:20
Partidul Democrația Acasă a lansat un comunicat dur la adresa președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, criticând modul în care aceasta gestionează procesul de desemnare a prim-ministrului. Formațiunea susține că șefa statului ar fi încălcat Constituția și principiul separației puterilor în stat.Potrivit comunicatului, partidul a participat la consultările privind desemnarea noului premier, însă consideră că acestea au fost doar „formale”, deoarece decizia privind candidatul ar fi fost luată anterior.„Maia Sandu a numit premierul cu o săptămână înainte de consultări, arătând lipsă de respect față de Constituție. Aceasta indică direcția politică: Republica Moldova va fi condusă de la Președinție, ignorând Parlamentul”, se menționează în declarația formațiunii.Reprezentanții Democrația Acasă afirmă că prin această practică Guvernul devine „emanația Președinției, nu a Parlamentului”, contrar prevederilor articolului 98 din Constituție, care stipulează că președintele desemnează candidatul la funcția de prim-ministru doar „după consultarea fracțiunilor parlamentare”.Formațiunea acuză Președinția de „încălcarea spiritului și literei Constituției”, avertizând că actualul stil de guvernare ar apropia Republica Moldova „mai degrabă de Est decât de Vest”.„Președinția Republicii Moldova începe să semene cu Kremlinul, nu cu instituțiile similare din Uniunea Europeană. Cetățenii au votat pentru democrație, pentru Europa și pentru România – nu pentru dictatură, Eurasia și Federația Rusă”, se mai arată în comunicatul semnat de conducerea partidului.
17:00
Președintele fracțiunii parlamentare a Blocului ALTERNATIVA, Gaik Vartanean, și vicepreședinta fracțiunii, Olga Ursu, au prezentat Declarația oficială a formațiunii după consultările avute cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru.Blocul Alternativa și-a exprimat disponibilitatea pentru dialog și negocieri cu viitorul candidat la șefia Guvernului, însă a precizat că o decizie privind susținerea politică a noului Cabinet va fi luată doar după prezentarea programului de guvernare și a echipei ministeriale.„Suntem deschiși pentru negocieri cu candidatul la funcția de prim-ministru, dar și pentru analiza listei integrale a propunerilor privind programul de guvernare și formarea echipei guvernamentale”, se arată în declarație.Reprezentanții Blocului au subliniat importanța normalizării relațiilor dintre administrația centrală și cea locală, în special la nivelul municipiului Chișinău. Ei au cerut încetarea presiunilor politice și administrative asupra primăriei capitalei și altor autorități locale, subliniind necesitatea unei colaborări bazate pe respect și deschidere între instituții.În același timp, formațiunea a pledat pentru un consens parlamentar pe teme de importanță majoră pentru cetățeni, precum reducerea sărăciei, creșterea veniturilor populației și combaterea corupției, inclusiv a celei electorale.Blocul Alternativa și-a reafirmat sprijinul pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, dar și pentru reintegrarea pașnică a țării și demilitarizarea regiunii transnistrene.În ceea ce privește agenda parlamentară, fracțiunea consideră prioritare problemele capitalei, printre care: implementarea sistemului de parcări cu plată, definitivarea centurii Chișinăului, crearea poliției locale, programe de eficiență energetică, precum și majorarea normativului defalcărilor bugetare din partea statului către municipiu.La final, Blocul Alternativa și-a reafirmat poziționarea ca forță politică de centru, pro-europeană, care pledează pentru un dialog politic sănătos și o dezvoltare echilibrată a Republicii Moldova.
13:20
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii Procuraturii Anticorupție (PA) și ai Inspectoratului Național de Investigații (INI), au descins în această dimineață cu percheziții în mai multe locații din țară. Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale ce vizează posibile fapte de corupere activă și pasivă ale unor persoane implicate în procesul de implementare și aplicare a amnistiei acordate cu ocazia aniversării a 30-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova, precum și în aplicarea prevederilor articolelor 91 și 92 din Codul penal. Faptele investigate au avut ca rezultat eliberarea din detenție a mai multor persoane condamnate la închisoare pe viață. În urma perchezițiilor, au fost ridicate mai multe documente și alte obiecte relevante pentru anchetă.
12:30
Noaptea trecută, un bărbat de 53 de ani a încercat să forțeze intrarea cu autoturismul în curtea Ambasadei Rusiei din București. Incidentul a avut loc în jurul orei 3:15, în noaptea de miercuri spre joi, și a fost oprit la timp de echipajele de jandarmi și de intervenție antiteroristă aflate în apropierea obiectivului. Potrivit surselor Observator, individul ar fi un medic stomatolog din Pitești, cunoscut cu antecedente penale și probleme recente cu legea. Acesta s-ar fi aflat sub influența a două substanțe psihoactive – benzodiazepină și amfetamină – în momentul incidentului. De asemenea, avea permisul de conducere suspendat. Conform acelorași surse, bărbatul ar fi fost implicat de curând într-un conflict cu un coleg de breaslă, în urma căruia, la începutul lunii septembrie, pe numele său a fost emis un ordin de protecție. Cei doi lucrau în aceeași clinică stomatologică, iar instanța a impus o distanță minimă între aceștia – de 10 metri în afara clinicii și 2 metri în interiorul acesteia. Într-un comunicat emis ulterior de Ambasada Rusiei la București, se precizează că unul dintre jandarmii aflați în post a încercat să discute cu bărbatul, însă acesta a devenit agitat, a început să strige și a încercat să lovească poarta cu mașina. Acesta a fost imediat imobilizat de forțele de ordine. Reprezentanții misiunii diplomatice au subliniat că securitatea Ambasadei nu a fost pusă în pericol, niciun angajat nu a fost rănit, iar clădirii nu i-au fost aduse daune materiale. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili motivele gestului bărbatului și circumstanțele exacte în care s-a produs incidentul.
12:20
Un bărbat de 56 de ani din satul Copăceni, raionul Sângerei, a murit după ce a fost lovit de un autocar în seara zilei de 22 octombrie. Accidentul s-a produs în jurul orei 18:50, pe o stradă din localitate. Potrivit informațiilor oferite de ofițerul de presă al Inspectoratului de Poliție Sângerei, Lilia Harea, bărbatul traversa drumul în afara trecerii pentru pietoni în momentul impactului. Autocarul era condus de un șofer în vârstă de 67 de ani, care, conform verificărilor efectuate de poliție, nu se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma coliziunii, pietonul a fost aruncat pe carosabil și a decedat pe loc. Oamenii legii au inițiat o anchetă pentru a stabili toate circumstanțele exacte în care s-a produs tragedia.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:50
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), sub conducerea procesuală a Procuraturii municipiului Chișinău, au reținut în flagrant un bărbat din capitală, bănuit de trafic de influență. Potrivit datelor preliminare, acesta ar fi pretins și primit mijloace bănești de la o persoană aflată într-o procedură de executare, susținând că poate influența un executor judecătoresc pentru a adopta o decizie favorabilă. Acțiunile de documentare au fost realizate de CNA și procurori, iar în urma flagrantului au fost ridicate 2 000 de euro și alte probe relevante pentru cauză. În prezent, sunt întreprinse măsuri de investigație pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și stabilirea întregii scheme infracționale.
10:40
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că intenționează să abordeze subiectul războiului dintre Rusia și Ucraina în cadrul viitoarei sale întâlniri cu liderul Chinei, Xi Jinping. Declarația a fost făcută în cadrul unui interviu citat de CNN. „Voi discuta cu el despre cum putem pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina — fie că este vorba despre petrol, energie sau altceva. Și cred că el va fi foarte receptiv”, a spus Trump. Liderul american a adăugat că, în opinia sa, președintele chinez ar putea avea o influență semnificativă asupra liderului rus Vladimir Putin în privința acestui conflict. Anterior, Trump anunțase că a decis să anuleze întâlnirea programată cu Vladimir Putin, deși a subliniat că discuțiile dintre cei doi „au decurs bine”, dar „nu au dus la rezultate concrete”. De asemenea, președintele SUA a comentat și subiectul livrărilor de rachete „Tomahawk” către Ucraina, precizând că instruirea necesară pentru utilizarea acestor arme ar dura cel puțin șase luni. „Singura opțiune ar fi ca noi înșine să le lansăm, dar nu vom face acest lucru”, a subliniat Trump.
09:40
Statele Unite ale Americii au anunțat noi sancțiuni economice împotriva Federației Ruse, care vizează direct marile companii petroliere „Rosneft” și „Lukoil”. Măsura a fost comunicată oficial pe site-ul Departamentului Trezoreriei SUA și vine în contextul refuzului Moscovei de a se angaja serios într-un proces de pace pentru încetarea războiului din Ucraina. „Acum este momentul să se pună capăt vărsării de sânge și să fie declarat imediat un armistițiu. Având în vedere refuzul președintelui Putin de a opri acest război fără sens, Departamentul Trezoreriei impune sancțiuni asupra celor mai mari două companii petroliere din Rusia, care alimentează mașina de război a Kremlinului. Suntem pregătiți să luăm măsuri suplimentare, dacă va fi necesar, pentru a sprijini eforturile președintelui Trump de a pune capăt acestui conflict. Îndemnăm aliații noștri să ni se alăture și să respecte aceste sancțiuni”, a declarat secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent. Potrivit autorităților americane, restricțiile se vor extinde și asupra companiilor care sunt deținute direct sau indirect în proporție de 50% sau mai mult de către „Rosneft” și „Lukoil”, chiar dacă acestea nu figurează explicit pe lista sancțiunilor. În total, măsura afectează 28 de filiale ale „Rosneft” și 6 ale „Lukoil”. Reuters relatează că, în paralel, ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene au convenit asupra celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Federației Ruse. Noul set de restricții include, printre altele, interzicerea importului de gaze naturale lichefiate (GNL) din Rusia. Acordul final a fost obținut săptămâna trecută, după ce Slovacia – singura țară care s-a opus inițial – a primit garanții suplimentare prin modificări aduse în comunicatul final al summitului liderilor europeni.
18:20
Igor Grosu a fost ales Președinte al Parlamentului de legislatura a XII-a. Pentru candidatura sa au votat 55 de deputați.În cadrul ședinței plenare de astăzi, regulamentar, a fost creată Comisia pentru efectuarea alegerii Președintelui Parlamentului, constituită din deputați din toate fracțiunile parlamentare. Membrii acesteia au recepționat propunerile de desemnare a candidaților la funcția de Președinte al Parlamentului și au asigurat pregătirea și desfășurarea procedurii de vot. Pentru funcția de Președinte al Parlamentului au fost înaintați doi candidați. Fracțiunea parlamentară „Partidul Acțiune și Solidaritate” l-a propus pe Igor Grosu, iar candidatura lui Alexandr Stoianoglo a fost propusă de Fracțiunea parlamentară Alternativa.După ce a fost ales în funcția de șef al legislativului, Igor Grosu a primit Stindardul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova, care simbolizează autoritatea Președintelui în cadrul organului reprezentativ suprem al poporului și unicii autorități legislative a statului.În discursul susținut în plenul Parlamentului, Igor Grosu a menționat despre angajamentele pentru următorul mandat.„Avem o șansă unică – să devenim Parlamentul Integrării Europene. Este datoria generației noastre să nu pierdem această șansă. Pentru următorii ani, ne angajăm să ridicăm standardele de viață, să modernizăm instituțiile și să facem investiții pentru a asigura creștere economică. Cu sprijinul prietenilor noștri europeni, vom construi mai multe drumuri, spitale, vom moderniza școli și universități, vom sprijini industrializarea agriculturii, vom stimula exporturile și dezvoltarea companiilor noastre, vom dubla vânzările de mărfuri și de servicii create la noi, în Republica Moldova pe care să le exportăm în întreaga lume”, a subliniat Președintele Parlamentului.Totodată, șeful legislativului s-a referit la continuarea reformelor care să ducă la întărirea instituțiilor statului. „Avem progrese și am văzut cum s-a lucrat în ultima perioadă. Mai este de lucru și vom continua să facem acele schimbări necesare pentru ca să avem un sistem de drept puternic, independent și în slujba cetățenilor”, a menționat Igor Grosu.Igor Grosu a fost și Președinte al Parlamentului de legislatura a XI-a, în perioada 2021 – 2025. De asemenea, a fost deputat și în Parlamentul de legislatura a X-a. Igor Grosu este licențiat în istorie. Anterior, a fost viceministru al Educației și expert în cadrul mai multor proiecte.
14:30
Pregătirile pentru întâlnirea de la Budapesta dintre preşedintele american Donald Trump şi omologul rus Vladimir Putin sunt încă în curs, a declarat miercuri premierul ungar Viktor Orban, la o zi după ce summitul a fost suspendat, relatează Reuters, potrivit News.ro. Întâlnirea planificată a fost suspendată, deoarece respingerea de către Moscova a unui armistiţiu imediat în Ucraina a aruncat o umbră de îndoială asupra încercărilor de negociere.„(Ministrul de externe al Ungariei, Peter) Szijjarto se află la Washington. Pregătirile pentru summitul de pace continuă. Data este încă incertă. Când va veni momentul, îl vom organiza”, a scris Orban pe Facebook.Trump a anunţat săptămâna trecută că el şi Putin se vor întâlni în curând în Ungaria pentru a încerca să pună capăt războiului din Ucraina.Marţi, Trump a declarat că nu doreşte să aibă o „întâlnire inutilă”, dar a sugerat că ar putea exista mai multe evoluţii. „Vă vom informa în următoarele două zile”, le-a spus el jurnaliştilor.Orban, care pierde teren electoral în majoritatea sondajelor înaintea alegerilor parlamentare din 2026, este un aliat de lungă durată al lui Trump.De asemenea, el a menţinut relaţii cordiale cu Moscova, ceea ce a contribuit la statutul de paria pe care îl dobândise deja la Bruxelles după ani de conflict cu privire la ceea ce UE consideră a fi un regres democratic la Budapesta.
13:30
Un atac rusesc cu dronă a lovit în această dimineață o grădiniță privată din Harkov, Ucraina, provocând moartea unui bărbat și rănirea a cel puțin șapte persoane. Incidentul a fost confirmat de primarul orașului, Igor Terehov, care a precizat că, din fericire, informațiile privind rănirea copiilor nu s-au confirmat. „Avem un mort și șapte răniți. Copiii sunt în siguranță, evacuați și se află în adăposturi. Mulți dintre ei au însă o reacție acută la stres”, a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare. Zelenski a condamnat dur atacul, subliniind că „nu există și nu poate exista nicio justificare pentru o astfel de lovitură asupra unei grădinițe”. Liderul ucrainean a adăugat că Rusia „devine tot mai arogantă” și că aceste acțiuni reprezintă „un afront adus tuturor celor care pledează pentru o soluție pașnică”. „Bandiții și teroriștii pot fi opriți doar prin forță”, a punctat președintele Ucrainei. Potrivit autorităților locale, lovitura s-a produs în cartierul Holodnohirski din Harkov, declanșând și un incendiu la fața locului. Guvernatorul regiunii, Oleg Sinegubov, a confirmat că printre răniți se află cel puțin două persoane aflate în stare gravă, iar echipele medicale intervin în continuare. Atacul vine după o noapte de bombardamente masive asupra mai multor regiuni ucrainene, continuând seria de agresiuni rusești asupra infrastructurii civile.
12:30
La prima ședință a noului Parlament, ales pe 28 septembrie 2025, fracțiunile parlamentare și-au anunțat oficial componența și echipele de conducere. Cea mai numeroasă fracțiune va fi cea a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), formată din 55 de deputați. Potrivit Doinei Gherman, aleasă în funcția de președintă a fracțiunii, din echipa PAS fac parte și Dinu Plîngău, Stela Macari și alți membri noi ai formațiunii. Vicepreședinți ai fracțiunii au fost desemnați Veronica Roșca, Lilian Carp și Ion Groza, iar funcția de secretar i-a revenit lui Igor Chiriac. Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) va avea 17 deputați, fiind condus de Igor Dodon. Acesta va fi asistat de Zinaida Greceanîi în calitate de vicepreședintă și de Alla Darovannaia, desemnată secretară a fracțiunii. Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM) va fi reprezentat de opt deputați. În fruntea fracțiunii a fost aleasă Diana Caraman, secondată de Valeriu Muduc (vicepreședinte) și Andrei Godoroja (secretar). Tot opt deputați va avea și Blocul „Alternativa”, care îl are în frunte pe Gaik Vartanean. Funcțiile de conducere vor fi ocupate de Olga Ursu (vicepreședintă) și Liliana Iaconi (secretară). De asemenea, Partidul Nostru va fi reprezentat în Parlament de o fracțiune condusă de Renato Usatîi, în calitate de lider. Echipa de conducere a formațiunii este completată de Elena Grițco (vicepreședintă) și Alexandru Berlinschii (secretar). În legislativul actual se regăsește și fracțiunea „Democrația Acasă”, formată din șase deputați. Aceasta este condusă de Vasile Costiuc, alături de Sergiu Stefanco (vicepreședinte) și Ana Țurcanu (secretară).
12:00
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, au efectuat, în această dimineață, percheziții în mai multe localități din raioanele Hîncești, Ialoveni și Cimișlia. Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale de delapidare a averii străine și fals în acte publice, care vizează șapte persoane publice din cadrul unui ocol silvic subordonat Întreprinderii de Stat „Hîncești-Silva”. Potrivit probelor administrate, funcționarii ar fi organizat angajări fictive ale unor lucrători sezonieri, inclusiv rude și persoane aflate peste hotare. Deși nu activau efectiv, aceștia figurau în tabelele de pontaj, iar salariile calculate și achitate în numele lor ar fi fost însușite de conducerea ocolului silvic. Prejudiciul estimat se ridică la circa 466 de mii de lei. Totodată, persoanele vizate sunt bănuite de înstrăinarea ilicită a masei lemnoase, fără documente contabile sau prin reutilizarea acelorași facturi fiscale, în scopul însușirii mijloacelor bănești obținute din vânzări. În urma perchezițiilor, au fost ridicate peste 102 de mii de euro, 680 de mii de lei, 17 carduri bancare și alte obiecte relevante pentru anchetă. Cele șapte persoane au fost recunoscute în calitate de bănuit și sunt cercetate în stare de libertate. CNA și Procuratura municipiului Chișinău continuă acțiunile de urmărire penală pentru identificarea întregului cerc de persoane implicate și stabilirea tuturor circumstanțelor cazului.
11:30
Un cutremur cu magnitudinea de 4,2 grade pe scara Richter s-a produs miercuri, 22 octombrie 2025, la ora 10:23:26, în zona seismică Vrancea, județul Vrancea. Potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), seismul a avut loc la o adâncime de 90,1 kilometri. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor orașe: 40 km nord-vest de Focșani, 71 km est de Sfântu-Gheorghe, 77 km nord de Buzău, 82 km sud de Bacău, 86 km sud-vest de Bârlad și 87 km est de Brașov. Seismul face parte dintr-o serie de mișcări tectonice moderate înregistrate în ultima perioadă în România. În luna octombrie, în țară s-au produs 19 cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2 și 4 grade pe scara Richter. Cele mai puternice seisme din 2025, ambele cu magnitudinea 4,4, au avut loc pe 13 februarie în județul Buzău și pe 11 mai în județul Vrancea. De asemenea, luni dimineață, un cutremur de suprafață cu magnitudinea 3,3 s-a produs în județul Brăila, la o adâncime de doar 7,9 km, fiind localizat la 9 km nord-est de Brăila și 11 km sud de Galați. Anul trecut, cel mai semnificativ cutremur înregistrat în România a avut magnitudinea 5,4 și s-a produs în județul Buzău, pe 16 septembrie 2024. Zona seismică Vrancea rămâne cea mai activă regiune din România, fiind responsabilă pentru cele mai multe și mai puternice cutremure înregistrate în țară.
11:20
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a adresat un mesaj deputaților la prima ședință a noului Parlament, ales pe 28 septembrie 2025, chemându-i la unitate, responsabilitate și devotament față de țară, într-un context marcat de tensiuni interne și provocări externe. „Cetățenii ne-au încredințat soarta țării pentru următorii patru ani, dar mai presus de toate, misiunea de a păstra pacea în Moldova”, a declarat șefa statului, subliniind că perioada actuală este „cea mai complicată de la independență încoace”. Maia Sandu a insistat asupra importanței păstrării păcii și stabilității interne, menționând că țara se confruntă cu „atacuri hibride menite să ne dezbine și să ne slăbească”. „Devotamentul față de țară este sacru, iar Moldova trebuie să rămână de partea binelui, a păcii și a valorilor creștine”, a afirmat președinta. Ea a amintit și solidaritatea Moldovei cu refugiații din Ucraina, menționând că această atitudine a adus țării „aprecierea și recunoștința întregii lumi”. În discursul său, Maia Sandu a abordat și tema integrității proceselor democratice, subliniind necesitatea combaterii finanțărilor ilegale și a influențelor străine asupra alegerilor. „Puterea în țara noastră nu poate fi scoasă la licitație și acaparată de cine plătește mai mult. O democrație autentică se bazează pe partide reale, nu pe structuri finanțate din exterior”, a declarat președinta. Șefa statului a reiterat importanța finalizării reformei justiției și a procesului de vetting, subliniind că „legea trebuie să stea în capul mesei” și că toți cei care o încalcă, indiferent de statut, trebuie trași la răspundere. Ea a făcut apel la susținerea judecătorilor și procurorilor onești și la o mai bună pregătire profesională și etică a celor care vor accede în aceste funcții. Maia Sandu a afirmat că integrarea europeană este garanția păcii, prosperității și stabilității Moldovei, cerând noului Parlament să accelereze procesul de armonizare a legislației naționale cu cea europeană. „În timpul acestei legislaturi trebuie să semnăm Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană”, a spus președinta, îndemnând toate partidele să susțină cu loialitate acest obiectiv. Totodată, Sandu a pledat pentru o reformă teritorial-administrativă și pentru investiții în infrastructură, agricultură și irigații moderne, precum și pentru continuarea Programului Național de Împădurire.
11:10
La trei zile după jaful spectaculos în care au fost furate opt bijuterii istorice, Muzeul Luvru din Paris și-a redeschis porțile pentru public în această dimineață, la ora 9:00. Totuși, Galeria Apollon, locul unde a avut loc spargerea, rămâne închisă pe durata investigațiilor, a confirmat serviciul de presă al instituției pentru TF1-LCI. Incidentul s-a produs duminică, 19 octombrie, când patru hoți, echipați cu un camion monte-charge și o disculentă, au reușit să pătrundă în galeria unde sunt expuși diamantele coroanei Franței. În doar opt minute, aceștia au spart mai multe vitrine și au fugit cu opt piese de mare valoare, a căror pagubă totală este estimată la 88 de milioane de euro, potrivit declarației făcute marți seara de procurorul Parisului la postul RTL. Deși autorii jafului nu au fost încă identificați, incidentul a stârnit critici privind securitatea celui mai mare muzeu din lume. Președinta Luvrului, Laurence des Cars, comandase deja încă din 2023 un audit intern pentru îmbunătățirea sistemului de supraveghere video, însă un raport preliminar al Curții de Conturi semnala „întârzieri considerabile” în modernizarea echipamentelor de securitate. În replică, ministrul de Interne, Laurent Nuñez, și ministrul Culturii, Rachida Dati, au declarat că „măsurile de securitate nu au fost deficiente”, insistând că ancheta trebuie să stabilească modul exact în care hoții au acționat. Tot miercuri, la ora 16:30, președinta muzeului Luvru urmează să fie audiată de Comisia pentru Afaceri Culturale a Senatului Francez, în legătură cu incidentul care a șocat opinia publică internațională.
10:50
Un nou atac aerian al Rusiei asupra Ucrainei a avut loc în noaptea trecută, soldându-se cu cel puțin șase morți și 17 răniți, potrivit președintelui Volodimir Zelenski. Printre victime se numără doi copii. Cele mai grave consecințe s-au înregistrat în regiunea Kiev, unde, potrivit șefului administrației militare regionale, Mykola Kalașnik, în localitatea Pohreby din raionul Brovarî au murit o femeie de 37 de ani, un bebeluș de șase luni și o fetiță de 12 ani. Corpurile lor au fost găsite în urma incendiului izbucnit într-o casă distrusă de atac. În localitatea Zazimie, serviciile de urgență au anunțat că o femeie de 83 de ani a fost salvată dintr-o locuință cuprinsă de flăcări, iar resturile rachetelor au provocat incendii suplimentare, inclusiv la un camion cu remorcă. La Kiev, atacul a vizat mai multe cartiere. În raionul Dniprovsk, o rachetă a lovit un bloc de 16 etaje, provocând un incendiu pe etajul 6. Zece persoane, printre care și copii, au fost salvate, însă două persoane și-au pierdut viața. În Zaporizhia, autoritățile au raportat 13 răniți și peste 2.000 de oameni rămași fără curent electric, potrivit guvernatorului regional Ivan Fedorov. Președintele Volodimir Zelenski a condamnat atacurile, afirmând că Rusia „nu simte suficientă presiune pentru a opri acest război”. „Încă o noapte care demonstrează că Rusia nu resimte suficientă presiune pentru prelungirea acestui război. Sub atac au fost orașe obișnuite, în special infrastructura energetică, dar și numeroase locuințe”, a declarat Zelenski. Atacurile au vizat mai multe regiuni ale Ucrainei – Kiev, Odesa, Cernihiv, Dnipropetrovsk, Kirovohrad, Poltava, Vinnița, Zaporizhia, Cerkasî și Sumî – unde autoritățile continuă lucrările de salvare și de înlăturare a dărâmăturilor.
10:40
Fostul premier Vasile Tarlev, lider al Partidului Viitorul Moldovei, s-a pomenit în postura de deputat neafiliat, după ce partidele PCRM și PSRM au anunțat că părăsesc Blocul Electoral Patriotic și își formează propriile fracțiuni parlamentare. Înainte de prima ședință a noului Parlament, Tarlev a declarat că nu poate adera la una dintre fracțiunile partenerilor de bloc, întrucât acest lucru ar contraveni normelor juridice și principiilor morale. „Nu pot fi juridic, nici normal, membru a unei fracțiuni a altui partid. De ce? Acum analizăm și, în câteva minute, în ședința plenară, Parlamentul va anunța cum văd eu statutul meu de deputat”, a spus Vasile Tarlev. Liderul Viitorul Moldovei a subliniat că rămâne devotat platformei Blocului electoral „Patriotic”, considerând că alegătorii au votat pentru această alianță și nu pentru un partid anume. „Eu rămân devotat platformei Blocului electoral „Patriotic”. Consider că a fost binevenit să îl păstrăm ca fracțiune, întrucât cetățenii noștri au votat nu un partid sau altul, au votat Blocul electoral Patriotic”, a explicat Tarlev. Referindu-se la decizia socialiștilor și comuniștilor de a-și crea fracțiuni proprii, fostul premier a afirmat că „nu întotdeauna calculele de acasă coincid cu cele din piață”, menționând totodată că respectă decizia foștilor parteneri de alianță. „Din partea Viitorul Moldovei eu sunt deocamdată unicul deputat, posibil să fiu deputat neafiliat al partidului”, a adăugat el. Amintim că Blocul Electoral Patriotic – format din PSRM, PCRM, Inima și Viitorul Moldovei – a obținut 26 de mandate la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Primii care au părăsit alianța au fost comuniștii, care pe 18 octombrie au anunțat formarea propriei fracțiuni, alcătuită din opt deputați. Pe 21 octombrie, socialiștii au făcut același pas, liderul PSRM Igor Dodon declarând că noua fracțiune va avea 17 deputați și își va baza activitatea pe principiile de suveranitate, dreptate socială și valori tradiționale. Astfel, Vasile Tarlev rămâne singurul reprezentant al Viitorului Moldovei în Parlament, fără apartenență la vreo fracțiune, dar cu intenția declarată de a colabora constructiv cu toți deputații noului Legislativ.
10:20
Liderul Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, care a acces în noul Parlament cu o fracțiune de opt deputați, a venit cu declarații tranșante înainte de prima ședință a Legislativului. „Eu moral și spiritual sunt pregătit pentru această funcție. Nu e o funcție pentru care am 22 de ani și mă gândesc la următoarea etapă. Noi am luat pumni în cap, am crescut, am evoluat, am înțeles multe lucruri. Suntem pregătiți să venim cu proiecte de legi, optăm pentru transparență în procesul decizional și să-i criticăm pe alții acolo unde merită”, a declarat Costiuc. Totuși, liderul Democrația Acasă s-a arătat nemulțumit de biroul atribuit fracțiunii sale în Parlament, despre care spune că se află „vis-a-vis de WC-ul de la etajul 8”. „Biroul nostru este lângă WC. Pentru fracțiunea Partidului Democrația Acasă nu au alte birouri! În tot Parlamentul a rămas un birou la etajul 8, în capătul coridorului. Noi am lucrat în acești ani fără birou și vom lucra în continuare, dar o să-mi iau masa și o să primim oamenii în audiență în hol. Dar nici nu vom sta la WC, așa cum percepe Igor Grosu! Aceasta nu este pușcărie. Este o metodă a pușcăriașilor, să îți arate locul la WC. Sunt indignat”, a adăugat Costiuc. Partidul Democrația Acasă a reușit să intre pentru prima dată în Parlament, obținând opt mandate în urma alegerilor recente.
10:00
În noaptea de 22 octombrie 2025, pompierii din nordul țării au fost solicitați să intervină pentru lichidarea unui incendiu izbucnit în orașul Briceni, pe strada Krîlov 7. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 02:16. La fața locului au fost direcționate cinci echipe de intervenție ale IGSU. Ajunși la destinație, salvatorii au stabilit că flăcările au cuprins un autoservice cu suprafața de 300 metri², construit din panouri tip sandwich, precum și un magazin de piese auto din preajma clădirii principale. Incendiul a fost lichidat la ora 04:34. Focul a distrus aproximativ 80% din suprafața autoservice-ului și circa 70% din suprafața magazinului de piese auto. În urma incendiului au ars complet patru automobile aflate la reparație, fără posibilitatea de evacuare a acestora. Proprietarul unității a reușit să evacueze un autoturism de marcă Renault, iar pompierii au evacuat o butelie de oxigen, astfel prevenind o eventuală explozie. Nicio persoană nu a avut de suferit. Cauza și circumstanțele producerii incendiului urmează a fi stabilite de specialiști.
08:50
Un accident rutier grav s-a produs aseară, în jurul orei 22:00, pe traseul R-6, între localitățile Copăceni și Mihailovca, raionul Sîngerei.Potrivit informațiilor oferite de poliție, impactul s-a produs între două automobile – un Volkswagen și un VAZ – care circulau din direcții opuse.În urma coliziunii frontale, șoferul automobilului VAZ, un bărbat de 58 de ani, și pasagera sa, o femeie de 51 de ani, au decedat pe loc.Conducătorul celuilalt automobil, un tânăr de 23 de ani, a fost preluat de ambulanță și transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Testul alcoolscopic efectuat acestuia a arătat un rezultat negativ.Poliția a inițiat o anchetă pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs tragedia.
18:30
Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a decis astăzi, 21 octombrie, în favoarea activistului civic Vlad Bilețchi, în procesul intentat împotriva activistului PAS, partidul de guvernământ, Radu Dutcovici.Potrivit hotărârii instanței, Radu Dutcovici este obligat să șteargă postarea în care afirma că Vlad Bilețchi ar fi primit 1.600 de euro pe lună de la Ilan Șor, să prezinte scuze publice, să le mențină vizibile timp de 30 de zile, precum și să achite un prejudiciu moral de 5.000 de lei și cheltuielile de judecată. Decizia poate fi atacată cu apel.Vlad Bilețchi a comentat verdictul într-o postare publică, menționând că „oricine poate spune orice, dreptul la libera exprimare este fundamental – dar nu și falsuri, spuse intenționat cu scopul de a defăima o persoană”.„Radu Dutcovici a fost amendat de poliție pentru acest fals spus la adresa mea.Acum, și instanța de judecată subliniază clar caracterul fals și defăimător al declarațiilor și îl obligă pe Dutcovici să șteargă, ceară scuze publice, păstreze scuzele timp de 30 zile și să achite daune morale și cheltuielile de judecată”, a declarat Bilețchi.Activistul a adăugat că problema principală rămâne lipsa gândirii critice și a educației mediatice din societate:„‘Gura lumii’ nu este nimic altceva decât un grup de persoane organizate care au intoxicat opinia publică prin propagandă: repetă un fals de o mie de ori până devine adevăr. Doar educația și cultura ne poate salva.”În finalul mesajului, Vlad Bilețchi a criticat și o parte a presei și a influencerilor care au distribuit informația falsă, întrebând ironic dacă aceștia „nu vor să facă un fact-check sau să-și toarne cenușă în cap”.Hotărârea Judecătoriei Chișinău este cu drept de atac.
16:40
Ministrul în exercițiu al Culturii, Sergiu Prodan, a anunțat că nu-și va continua mandatul în noul Guvern al Republicii Moldova. După patru ani în fruntea Ministerului Culturii, Prodan a declarat marți, 21 octombrie, că își dorește să revină la munca de creație și să finalizeze un proiect cinematografic la care lucrează de mai mult timp.„Am un film care este pe ultima sută de metri, suspendat de patru ani. El nu va rezista încă patru ani. Deci, categoric, voi termina filmul. Pentru asta am nevoie de concediu. Revenirea la munca de creație este dorința mea cea mai mare acum”, a spus Prodan în cadrul conferinței de presă dedicate bilanțului activității sale.Oficialul a afirmat că se retrage din funcție „împlinit și cu mândrie”, menționând că, în ultimii ani, au fost înregistrate investiții-record în cultură și patrimoniu, iar instituția pe care a condus-o a lucrat pe baza unei viziuni sustenabile, care urmează să fie consolidată prin Strategia Națională pentru Cultură și Patrimoniu 2025–2035.Totodată, Prodan a recunoscut că mandatul său nu a fost lipsit de greșeli, dar a subliniat că prioritățile Ministerului s-au axat pe sprijinul acordat oamenilor din domeniul culturii, nu pe infrastructură.„Ne-am concentrat în acești patru ani, în limita alocațiilor bugetare disponibile, pe grija față de oameni. Bugetul pentru tot domeniul culturii a fost comparabil cu suma necesară pentru construcția unei noi filarmonici”, a declarat ministrul.Referindu-se la ultimele trei decenii din sectorul cultural, Sergiu Prodan a vorbit despre o „perioadă de Ev Mediu și mimare a legalității”, punctând că doar prin asumare și respectarea legii se poate depăși stagnarea.Sergiu Prodan a fost numit ministru al Culturii în august 2021, în Guvernul condus de Natalia Gavrilița, și și-a continuat activitatea în Cabinetul Dorin Recean.
14:30
Primarul capitalei și liderul Blocului Alternativa, Ion Ceban, a prezentat marți, într-o conferință de presă, obiectivele pe care le va promova noua fracțiune parlamentară, care își va începe activitatea mâine, 22 octombrie, de la ora 10:00, în prima ședință a noului Parlament. „Fracțiunea Blocului ALTERNATIVA va reprezenta, va apăra și va munci doar în interesele statului și ale fiecărui cetățean, fiind o opoziție veritabilă, care nu a existat până acum”, a declarat Ceban. El a precizat că blocul va fi alcătuit din 8 deputați cu experiență vastă în domenii-cheie precum economie, drept, social, educație, reintegrare și administrație, care vor veni cu proiecte de legi pentru oameni, pentru a preveni abuzurile și votarea „la pachet” a inițiativelor legislative în interese înguste de partid. Printre problemele prioritare identificate de blocul Alternativa se numără: 1. Venituri mici și costuri mari de trai; 2. Plecarea masivă a cetățenilor peste hotare și depopularea localităților; 3. Închiderea școlilor și lipsa locurilor de muncă; 4. Sprijin pentru producătorii autohtoni și dezvoltarea infrastructurii locale (drumuri, apeduct, canalizare, iluminat); 5. Servicii medicale mai aproape de cetățeni; 6. Eliminarea barierelor birocratice pentru dezvoltarea afacerilor; 7. Crearea condițiilor pentru ca cetățenii plecați să revină acasă; 8. Sprijin pentru familiile cu membri în străinătate și crearea unui cadru legal funcțional pentru transmiterea de ajutor financiar; 9. Implementarea poliției comunitare, reglementarea parcărilor și dezvoltarea centurii municipiului. Ion Ceban a subliniat că Blocul Alternativa va merge pe agenda oamenilor care i-au delegat mandate, susținând proiectele și inițiativele care răspund direct nevoilor cetățenilor.
13:20
Poliția Capitalei a identificat șoferul automobilului Range Rover care, pe 17 octombrie, a fost surprins nerespectând regulile de circulație pe bulevardul Dacia, în sectorul Botanica al Chișinăului. Potrivit Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP), este vorba despre un bărbat de 37 de ani, locuitor al municipiului Chișinău. Acesta a fost sancționat pentru neacordarea priorității pietonului, faptă care a generat o situație de accident. Materialele cauzei au fost transmise instanței de judecată, cu propunerea de a fi privat de dreptul de a conduce. Reprezentanții poliției au mulțumit cetățenilor care au sesizat cazul, subliniind importanța implicării civice în promovarea siguranței rutiere și responsabilizarea participanților la trafic.
13:10
Rectorul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” (USMF), Emil Ceban, care a fost ales deputat pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), ar putea renunța la mandatul de parlamentar pentru a-și continua activitatea în fruntea instituției de învățământ. „Mâine merg în Parlament. O să merg o lună acolo, iar după asta o să fac tot posibilul să mă întorc la USMF — asta fac, asta îmi place”, a declarat Emil Ceban pentru AGORA. Totodată, rectorul a menționat că nu i s-a făcut nicio propunere pentru funcția de ministru al Sănătății: „Nu mi-a fost făcută o astfel de propunere”, a precizat el. Emil Ceban conduce Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din anul 2019, fiind reales în funcție în 2024. Ceban a obținut un mandat de deputat în urma alegerilor parlamentare, aflându-se cu numărul 18 pe lista electorală a PAS. Totuși, declarațiile sale sugerează că activitatea academică și conducerea USMF rămân prioritare, iar prezența sa în Parlament ar putea fi doar temporară.
12:50
Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, a ajuns marți la penitenciarul La Santé din Paris pentru a-și începe pedeapsa de cinci ani de închisoare, după ce a fost condamnat pentru conspirație criminală în scandalul privind finanțarea campaniei sale electorale din 2007 cu fonduri provenite de la fostul lider libian Muammar Gaddafi, relatează France 24. Potrivit sursei, Sarkozy a devenit astfel primul fost președinte francez din ultimele decenii care ajunge efectiv în detenție. El va fi ținut separat de ceilalți deținuți, din motive de securitate. Decizia judecătorilor parizieni de a începe executarea pedepsei fără a aștepta soluționarea apelului a fost justificată prin „gravitatea perturbării ordinii publice cauzate de infracțiune”, notează France 24. Sarkozy, care a condus Franța între 2007 și 2012, neagă toate acuzațiile și susține că este victima unei vendete politice. Fostul președinte a părăsit locuința sa din Paris alături de soția sa, Carla Bruni, pentru a se prezenta la închisoarea La Santé, o instituție cu istorie notorie, unde au fost încarcerați în trecut persoane precum militantul „Carlos Șacalul” și fostul lider panamez Manuel Noriega. Conform detaliilor oferite de France 24, Sarkozy va fi plasat într-o secție izolată, într-o celulă individuală de 9–12 metri pătrați, dotată cu duș propriu. El va avea acces la un televizor contra unei taxe lunare de 14 euro și la un telefon fix. Condamnarea lui Nicolas Sarkozy marchează o cădere spectaculoasă pentru un politician care, odinioară, promitea să transforme Franța și să redea dinamismul scenei politice franceze.
12:30
Polonia a avertizat marți că ar putea fi nevoită să execute mandatul internațional de arestare emis pe numele președintelui rus Vladimir Putin, dacă acesta ar tranzita spațiul său aerian pentru a participa la summitul planificat în Ungaria cu președintele american Donald Trump, relatează Reuters. Donald Trump a anunțat săptămâna trecută că intenționează să se întâlnească cu Putin la Budapesta, în cadrul unui efort de a media încheierea războiului din Ucraina. Curtea Penală Internațională (CPI) de la Haga a emis în 2023 un mandat de arestare pe numele liderului rus, acuzându-l de crime de război pentru deportarea ilegală a sute de copii din Ucraina. Rusia respinge acuzațiile și nu recunoaște jurisdicția CPI. „Nu pot garanta că un tribunal polonez independent nu va ordona guvernului să escorteze aeronava pentru a-l preda pe suspect Curții de la Haga”, a declarat ministrul polonez de Externe, Radoslaw Sikorski, la postul Radio Rodzina, citat de Reuters. Mandatul emis de CPI obligă toate statele membre ale instanței să îl aresteze pe Putin dacă acesta se află pe teritoriul lor. „Cred că partea rusă este conștientă de acest lucru. Prin urmare, dacă summitul va avea loc — sperăm, cu participarea victimei agresiunii —, avionul rusesc probabil va alege o rută diferită”, a adăugat Sikorski. Premierul ungar Viktor Orbán, cunoscut pentru relațiile apropiate cu Moscova, a declarat că Ungaria va asigura accesul lui Putin în țară și întoarcerea acestuia acasă după întâlnire. Totuși, pentru a evita spațiul aerian al Ucrainei, delegația rusă ar trebui să zboare peste cel puțin o țară membră a Uniunii Europene. Toate statele UE sunt membre ale Curții Penale Internaționale, însă Ungaria se află în proces de retragere din această instituție.
12:20
Guvernul britanic a publicat o declarație comună semnată de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, premierul Marii Britanii, Keir Starmer, și mai mulți lideri europeni, în care se face apel la oprirea imediată a războiului pe actuala linie a frontului. „Noi susținem ferm poziția președintelui Trump, conform căreia ostilitățile trebuie încetate imediat, iar actuala linie de contact trebuie să devină punctul de plecare al negocierilor”, se arată în documentul difuzat de autoritățile britanice. Semnatarii declarației propun ca Ucraina să fie „maxim întărită” și după încetarea focului, ceea ce presupune continuarea sprijinului militar occidental, dar și intensificarea presiunii economice asupra Rusiei. Totodată, liderii europeni au menționat intenția de a utiliza activele rusești înghețate în beneficiul Ucrainei. „Elaborăm măsuri care să permită folosirea integrală a activelor suverane blocate ale Rusiei, pentru ca Ucraina să dispună de resursele necesare”, se precizează în comunicat. Printre semnatari se numără, pe lângă Zelenski și Starmer, și lideri europeni de prim rang: Friedrich Merz (Germania), Emmanuel Macron (Franța), Giorgia Meloni (Italia), Ursula von der Leyen (Comisia Europeană), Alexander Stubb (Finlanda), Mette Frederiksen (Danemarca) și Donald Tusk (Polonia). Potrivit sursei, semnatarii urmează să se reunească la sfârșitul acestei săptămâni în cadrul Consiliului European și al formatului „Coaliția celor dispuși”.
12:10
Noaptea trecută, un incendiu de proporții a izbucnit într-un apartament dintr-un bloc locativ situat pe strada Bulgară 114 din municipiul Bălți. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 02:42. La fața locului au fost direcționate trei echipe de salvatori și pompieri. Ajunși, aceștia au constatat că flăcările au cuprins un apartament cu o cameră aflat la etajul cinci al blocului. Pentru a preveni intoxicarea locatarilor cu produsele de ardere, pompierii au evacuat în siguranță 20 de persoane, dintre care 5 copii, din locuințele vecine. Proprietarul apartamentului afectat, aflat în stare de șoc, a sărit pe fereastră încercând să se salveze. În urma incidentului, acesta a suferit arsuri de gradul II–III pe aproximativ 50% din suprafața corpului, precum și un șoc traumatic. Victima a primit ajutor medical la fața locului, fiind ulterior transportată la Spitalul Municipal Bălți pentru îngrijiri de specialitate. Flăcările au distrus complet bunurile din interiorul apartamentului, iar arderea a fost lichidată integral la ora 04:57. Specialiștii urmează să stabilească toate circumstanțele și cauza izbucnirii incendiului.
11:50
În după-amiaza zilei de 20 octombrie 2025, salvatorii din nordul țării au fost chemați de urgență să intervină în urma unui accident rutier produs în satul Chiurt, raionul Edineț. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 15:47. Potrivit informațiilor IGSU, un autoturism de model BMW a derapat și s-a tamponat violent într-un copac. În urma impactului, șoferul – un tânăr în vârstă de 31 de ani – a rămas blocat în interiorul vehiculului. La fața locului a intervenit o echipă de pompieri și salvatori, care a efectuat lucrări de descarcerare pentru a extrage victima. Bărbatul a fost scos în stare conștientă și predat echipajului medical de urgență, fiind transportat ulterior la spitalul raional pentru îngrijiri medicale. Cauza și circumstanțele producerii accidentului urmează să fie stabilite de organele competente. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, în ultimele 24 de ore salvatorii și pompierii au intervenit în 28 de situații de risc pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
11:20
Aplicarea taxei pe valoare adăugată (TVA) la importul autovehiculelor în Republica Moldova va fi amânată, potrivit anunțului făcut de deputatul PAS, Radu Marian. „Urmare a consultărilor cu conducerea Ministerului Finanțelor și a Serviciului Vamal, vom propune în Parlament amânarea intrării în vigoare a impozitării sub formă de TVA la importul autoturismelor. Se va propune ca noul regim fiscal să intre în vigoare la momentul aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană”, a precizat parlamentarul. Inițial, aplicarea TVA la importul mașinilor urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2026. Măsura fusese aprobată acum doi ani, în scopul alinierii la standardele fiscale europene și pentru a asigura mai multă simplitate și previzibilitate atât pentru persoanele fizice, cât și pentru agenții economici. Radu Marian a menționat că una dintre condițiile esențiale pentru implementarea acestui nou regim fiscal este funcționarea unui sistem informațional public, care să permită estimarea corectă și transparentă a valorii autoturismelor înainte de vămuire, reducând riscurile de abuzuri și erori. „Deși au fost făcute progrese tehnice importante, există în continuare riscuri privind estimarea valorii unităților de transport, motiv pentru care s-a decis amânarea aplicării TVA”, a explicat deputatul. El a adăugat că modificările legislative necesare pentru menținerea actualului regim fiscal vor fi adoptate în cel mai scurt timp.
18:50
Un echipaj aero-medical SMURD Iași a efectuat luni, 20 octombrie 2025, o misiune de urgență pentru transportul unui bărbat de 45 de ani, cetățean al Republicii Moldova, din Iași la Chișinău, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).Potrivit sursei citate, pacientul a suferit un politraumatism în urma unui accident rutier și a necesitat transferul rapid către Republica Moldova pentru îngrijiri medicale specializate.Pe tot parcursul zborului, bărbatul a fost monitorizat permanent de medicii și paramedicii SMURD, iar starea sa a fost menținută stabilă. Elicopterul a aterizat pe stadionul „Dinamo” din Chișinău, unde pacientul a fost preluat de echipa Aviasan și transportat la Institutul de Medicină Urgentă pentru tratamentele de rigoare.IGSU precizează că aceasta este cea de-a doua misiune aero-medicală SMURD realizată în anul 2025 pentru cetățenii Republicii Moldova, în cadrul cooperării bilaterale dintre serviciile de urgență din România și Republica Moldova.
15:50
Uniunea Europeană ia în calcul o schimbare majoră a regulilor de aderare, care ar permite țărilor candidate — inclusiv Republicii Moldova și Ucrainei — să devină membre ale blocului fără a beneficia, în primă fază, de drepturi de vot depline, scrie publicația Politico.eu.Propunerea, aflată încă într-un stadiu incipient, este văzută ca o soluție pentru a debloca procesul de extindere blocat de liderul ungar Viktor Orbán și de alți oficiali europeni sceptici. Ideea principală este ca noile state membre să se bucure de avantajele economice și politice ale aderării, însă să renunțe temporar la dreptul de veto, până când UE își va reforma mecanismele interne de decizie.Reforma propusă ar putea deschide ușa pentru R. Moldova și Ucraina, țări aflate pe drumul integrării europene, dar blocate de vetourile repetate ale Ungariei. Vicepremierul ucrainean Taras Kachka a cerut „soluții creative” pentru accelerarea procesului:„Așteptarea nu este o opțiune. Avem nevoie de o soluție aici și acum. Este important atât pentru Ucraina, cât și pentru Uniunea Europeană”, a declarat Kachka, avertizând că Rusia „testează securitatea Europei nu doar cu drone, ci și prin subminarea unității europene.”În Republica Moldova, perspectiva integrării europene a fost un subiect-cheie în recentele alegeri câștigate de președinta Maia Sandu, iar Bruxellesul consideră că menținerea unei direcții clare pro-europene la Chișinău este esențială pentru stabilitatea regiunii.„În Moldova, credibilitatea perspectivei europene a fost decisivă”, a subliniat comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, citată de Politico. UE caută o soluție pentru blocajul impus de OrbánMai multe state membre, inclusiv Germania, țările nordice și baltice, dar și unele din Europa Centrală, sprijină o formulă de aderare graduală care să permită extinderea fără a fi necesară modificarea tratatelor UE — un proces considerat imposibil de obținut în prezent.„Viitorii membri ar trebui să renunțe temporar la dreptul de veto până la implementarea reformelor instituționale-cheie, precum votul cu majoritate calificată”, a explicat Anton Hofreiter, președintele Comisiei pentru Afaceri Europene din Bundestag.Potrivit Politico, această abordare ar „menține capacitatea de acțiune a Uniunii chiar și într-un format extins”, oferind Moldovei, Ucrainei și altor state candidate, precum Muntenegru, un cadru realist de integrare. Extinderea, armă geopolitică împotriva RusieiBruxellesul privește procesul de extindere ca pe un răspuns strategic la ambițiile expansioniste ale Rusiei. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a menționat anterior că Ucraina și Moldova ar putea adera până în 2030, însă ritmul lent al negocierilor și opoziția unor state membre continuă să frâneze acest obiectiv.„Ucrainenii luptă zilnic de peste trei ani pentru a ține Rusia departe de Europa. Sunt convinsă că statele membre nu vor pune în pericol acest efort”, a mai spus comisara Kos.
15:40
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că țara sa, împreună cu partenerii internaționali, s-a apropiat de un posibil final al războiului cu Rusia. Liderul ucrainean a subliniat că acest progres se datorează în mare parte eforturilor președintelui american Donald Trump, relatează RBC-Ucraina.„Ne-am apropiat de un posibil sfârșit al războiului. Vă spun cu certitudine acest lucru. Nu înseamnă că războiul se va încheia imediat, dar președintelui Trump i-a reușit mult în Orientul Mijlociu, iar acum, pe acest val, își dorește să pună capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei”, a afirmat Zelenski.Șeful statului a remarcat că situația din Ucraina „nu are analogii în lume” și că amploarea confruntărilor depășește alte conflicte armate contemporane. „Nu putem compara ceea ce se întâmplă aici cu ce se întâmplă în Orientul Mijlociu. Este un alt nivel de pierderi, de mijloace și de amploare a războiului”, a spus el.Zelenski a amintit că armata ucraineană luptă de peste trei ani împotriva „unei armate mult mai puternice” și că, tocmai din acest motiv, pacea nu poate fi obținută ușor. Totuși, potrivit lui, în ultimele luni s-a conturat „un val politic global” care favorizează încheierea conflictului.„În lume există o dispoziție clară: haideți să ne unim forțele și să punem capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Noi profităm de acest moment pentru a crește presiunea asupra Rusiei – militar și diplomatic”, a declarat liderul ucrainean.Publicația Reuters scrie că, în timpul întrevederii tensionate de vineri dintre Trump și Zelenski, liderul american ar fi sugerat Kievului să accepte anumite concesii teritoriale, ceea ce a provocat nemulțumire în delegația ucraineană. Totuși, Trump a negat ulterior că ar fi cerut cedarea întregului Donbas, afirmând: „Să rămână așa cum este acum. Cred că 78% din teritoriu este deja ocupat de Rusia”.După discuțiile de la Washington, Trump a lansat un apel public la încetarea focului pe linia frontului, apel sprijinit ulterior de Zelenski în declarațiile sale pentru presă.
15:30
Parlamentul de legislatura a XII-a se convoacă în ședința de constituire pe data de 22 octombrie, începând cu ora 10:00. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul de convocare a primei ședințe a Parlamentului nou-ales, după validarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 de către Curtea Constituțională.O nouă legislatură își începe activitatea prin ședința de constituire a Parlamentului. Ședința va fi prezidată de decanul supleant de vârstă din noua componență a Parlamentului, Zinaida Greceanîi. La ședință vor participa Președinta Republicii Moldova, deputații aleși, membrii Curții Constituționale, membrii Comisiei Electorale Centrale, precum și reprezentanți ai corpului diplomatic acreditat la Chișinău.În debutul ședinței, Președinta Curții Constituționale, Domnica Manole, va prezenta raportul privind rezultatele alegerilor și validarea mandatelor deputaților aleși. Din momentul prezentării acestui raport, Parlamentul se consideră legal constituit.Ulterior, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va adresa un mesaj deputaților din Parlamentul de legislatura a XII-a.Etapa următoare prevede formarea fracțiunilor parlamentare. Fracțiunile se constituie în termen de 10 zile după constituirea legală a Parlamentului și sunt alcătuite din cel puțin 5 deputați.Urmează alegerea Președintelui Parlamentului, vicepreședinților şi formarea Biroului permanent. Parlamentul, la propunerea fracțiunilor parlamentare, instituie o comisie pentru efectuarea alegerii Președintelui Parlamentului. Șeful legislativului, odată ales, preia conducerea lucrărilor plenului. Învestirea Președintelui Parlamentului are un caracter ceremonial, marcat și prin înmânarea Stindardului Președintelui Parlamentului de către decanul de vârstă supleant. Stindardul este purtat de Garda de Onoare, iar o copie a acestuia este oferită Președintelui Parlamentului anterior.Ședința va continua cu stabilirea numărului de vicepreședinți ai Parlamentului și alegerea nominală a acestora. Candidaturile sunt înaintate de fracțiunile parlamentare, în conformitate cu reprezentarea politică. Ulterior, se stabilește componența numerică și nominală a Biroului permanent al Parlamentului. Biroul permanent decide înființarea comisiilor permanente. Numărul comisiilor, denumirea, componența numerică şi nominală a fiecărei comisii se va hotărî de Parlament, la propunerea Biroului permanent.
15:00
Procuratura Anticorupție informează că, astăzi, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a admis demersul procurorilor privind prelungirea măsurii preventive – arestul preventiv – pe un termen de 30 de zile în privința lui Vladimir Plahotniuc.Demersul a fost depus în cadrul dosarului expediat în judecată în lipsa acestuia, vizând un episod din dosarul denumit generic „Frauda bancară”.La fel, astăzi a fost începută cercetarea judecătorească, fiind fixate 28 ședințe de judecată.Dosarul în care este vizat fostul lider democrat este o cauză separată, disjunsă din dosarul de bază „Frauda bancară”. Completul de judecată este format din magistrații Sergiu Stratan (președinte), Olga Bejenari și Ana Cucerescu.Vlad Plahotniuc a fost reținut pe 22 iulie 2025, pe aeroportul din Atena, Grecia, și extrădat în Moldova pe 25 septembrie, fiind adus la Penitenciarul nr. 13. El este vizat în patru cauze penale aflate pe rol.
14:00
Un fost ofițer superior din cadrul Penitenciarului nr. 13 Chișinău a fost condamnat la 3 ani de închisoare, dintre care 2 ani vor fi executați în detenție, iar un an a fost suspendat condiționat pe o perioadă de probă de un an. Sentința a fost pronunțată recent de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, potrivit unui comunicat al Procuraturii municipiului Chișinău. Instanța i-a aplicat, de asemenea, pedeapsa complementară de privare a dreptului de a exercita activități în cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor pentru o perioadă de 4 ani. Tânărul, în vârstă de 24 de ani, a fost găsit vinovat de comiterea infracțiunilor de transmitere ilegală a obiectelor interzise persoanelor deținute și înlesnirea evadării, ambele săvârșite cu încălcarea atribuțiilor de serviciu. Potrivit anchetei, la data de 5 aprilie 2025, inculpatul a introdus pe teritoriul penitenciarului un telefon mobil și cartele SIM, destinate unei femei deținute, originare din Ucraina. Obiectele au fost aduse în mod tăinuit, prin eludarea măsurilor de control, deși acestea sunt strict interzise în incinta instituțiilor de detenție. Ulterior, la 5 iunie 2025, ofițerul a facilitat evadarea aceleiași persoane, acționând cu intenție directă și în înțelegere cu alte persoane. Pentru a sprijini fuga deținutei, el a ascuns în apropierea penitenciarului 1.500 de lei și 1.500 de euro, precum și buletinul de identitate ucrainean al femeii, sustras ilegal din dosarul ei personal. Deținuta a reușit să evadeze prin deteriorarea gratiilor unei ferestre, fiind ulterior preluată dintr-o localitate din raionul Dubăsari și adăpostită într-un imobil din municipiul Chișinău. Pentru a facilita continuarea eschivării de la executarea pedepsei, inculpatul i-ar fi procurat un telefon mobil și un bilet de călătorie spre o localitate din nordul țării. În fața instanței, fostul ofițer și-a recunoscut integral vina, declarând că a acționat din milă față de persoana deținută.
12:50
Detalii șocante ies la iveală în cazul jafului spectaculos de la Muzeul Luvru din Paris, petrecut în weekend. Potrivit Le Parisien, hoții au reușit să fure nouă obiecte istorice de o valoare inestimabilă, aparținând cândva familiei imperiale franceze. Printre acestea se numără bijuterii, două coroane, un colier din smaralde, cercei cu safire, o broșă din 1855 și o tiară împodobită cu peste 4.000 de perle și diamante, care a aparținut împărătesei Eugenia. Conform The New York Times, printre piesele dispărute se află și colierul dăruit de Napoleon soției sale, Maria-Luiza, precum și un decor în formă de fundă cu 2.500 de pietre prețioase. Hoții ar fi încercat să fure și coroana împărătesei Eugenia, însă au abandonat-o atunci când au fost surprinși de pază. Postul BFMTV a publicat imagini din timpul jafului, surprinse de camerele de supraveghere. În înregistrare se vede un bărbat îmbrăcat în salopetă, care se dă drept muncitor și sparge o vitrină din celebra Galerie Apollon, în timp ce turiștii trec pe lângă el fără să bănuiască nimic. Poliția franceză a confirmat că unul dintre obiectele furate a fost deja recuperat, însă nu a oferit detalii despre care anume. Investigațiile continuă, iar anchetatorii nu exclud varianta unei grupări specializate în furturi de artă, cu o rețea bine organizată în spate. Jaful, comis „la vedere”, a ridicat semne serioase de întrebare privind securitatea muzeului care adăpostește unele dintre cele mai valoroase opere de artă din lume. Ministerul Culturii a promis o evaluare urgentă a sistemelor de protecție, în timp ce opinia publică franceză este revoltată de ușurința cu care hoții au reușit să acționeze în inima celui mai vizitat muzeu al lumii.