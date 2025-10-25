Trei judecători din Soroca, acuzați că s-au îmbătat și au agresat un angajat al unei stații PECO. CSM a fost sesizat, iar unul dintre ei a provocat un accident rutier
O sesizare care vizează trei judecători de la Judecătoria Soroca a ajuns pe masa Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), după un incident scandalos petrecut în noaptea de 9 octombrie curent. Potrivit surselor citate de PulsMedia.md, magistrații Ghenadie Tocaiuc, Dinu Brașoveanu și Ghenadie Purici s-ar fi aflat în stare de ebrietate la o stație PECO „Vento” din municipiul Soroca, unde ar fi agresat un operator și ar fi distrus bunuri.Conform surselor din cadrul Procuraturii Soroca, citate de aceeași publicație, în urma altercației a fost necesară intervenția poliției pentru a calma spiritele. În momentul în care oamenii legii au ajuns la fața locului, judecătorul Ghenadie Tocaiuc ar fi urcat într-un automobil de marca Volkswagen și ar fi încercat să fugă, însă, fiind în stare avansată de ebrietate, a pierdut controlul volanului și s-a izbit într-o bordură.Tocaiuc ar fi refuzat să fie testat cu aparatul Drager și ar fi încercat să-i intimideze pe polițiști, prezentându-le legitimația de judecător. Ulterior, acesta a fost dus la spital pentru prelevarea probelor biologice. Potrivit rezultatelor de laborator, magistratul avea o concentrație de alcool de 2,87 g/l în sânge, în condițiile în care legislația consideră 0,7 g/l drept grad avansat de ebrietate.Sursele PulsMedia.md afirmă că Procuratura Soroca a inițiat o cauză penală în acest caz, iar Consiliul Superior al Magistraturii urmează să examineze sesizarea privind comportamentul celor trei magistrați.Ghenadie Tocaiuc nu este la prima controversă. În decembrie 2022, el a dispus eliberarea înainte de termen a omului de afaceri Adrian Nichifor (actualmente Lupei), condamnat la 17 ani și jumătate de închisoare pentru omor. Decizia a fost intens criticată la acel moment, după ce s-a constatat că Nichifor beneficiase de condiții de detenție preferențiale și fusese considerat „reabilitat”, deși evaluările psihologice indicau risc de recidivă.Deși procurorul general interimar Ion Munteanu a solicitat atunci acordul CSM pentru pornirea urmăririi penale pe numele judecătorului Tocaiuc, sesizarea a fost respinsă cu 5 voturi împotrivă și 3 pentru.În prezent, cazul de la Soroca ridică din nou semne de întrebare asupra integrității și comportamentului unor magistrați, în condițiile în care unul dintre ei ar fi fost implicat direct într-un accident rutier în stare de ebrietate și ar fi agresat un angajat al unei stații PECO.CSM urmează să decidă în perioada următoare măsurile care se impun în privința celor trei judecători.
