BNS: În iulie, prețurile sunt cu aproape 8% mai mari decât în 2024
În luna iulie 2025, prețurile medii de consum au rămas aproape neschimbate față de iunie, înregistrând o creștere nesemnificativă de 0,02%, arată datele Biroului Național de Statistică (BNS). Comparativ cu începutul anului (decembrie 2024), prețurile sunt mai mari cu 5,1%, iar față de iulie anul trecut – cu 7,9%. Ce s-a scumpit și ce s-a ieftinit în iulie • Mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 0,4%, în special combustibilii (+1,7%), inclusiv motorina (+7,1%) și benzina (+0,7%). Materialele de construcție pentru întreținerea locuinței au crescut cu 0,3%. Gazul lichefiat s-a ieftinit cu 2,9%. • Serviciile au înregistrat o creștere de 0,2%, mai ales tarifele pentru apă și canalizare (+0,6%) și transportul de pasageri (+0,3%). • Produsele alimentare au înregistrat o scădere medie de 0,6%, datorită ieftinirii legumelor (-4,6%), în special ceapa (-35%), cartofii (-22,6%), legumele rădăcinoase (-11%) și usturoiul (-9%). S-au ieftinit și zahărul (-1,5%) și fructele (-0,6%). În schimb, au crescut prețurile la ouă (+2,4%), pâine (+1,2%), carne (+0,5%), lapte și ulei vegetal (+0,2%). Prețurile din iulie 2025 sunt cu 10,3% mai mari la alimente, cu 2,1% mai mari la mărfurile nealimentare și cu 13% mai mari la servicii, comparativ cu iulie 2024. BNS menționează că, deși inflația anuală rămâne ridicată, rata lunară din iulie (0,02%) este mai mică decât cea din iulie 2024 (0,23%), iar inflația anuală a scăzut la 7,93%, față de 8,17% în iunie 2025.
