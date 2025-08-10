O tânără de 29 de ani din Italia, originară din Republica Moldova, gravidă în luna a opta, moartă sub ochii fetiței sale de trei ani

Liber TV, 10 august 2025 13:30

O tânără mamă originară din Republica Moldova gravidă în a opta lună de sarcină, a murit subit în somn, în locuința sa din localitate Tirano, provincia Sondrio (Lombardia) din Italia, tragedia fiind descoperită de soțul femeii, alertat de lipsa de răspuns la telefon, scrie rotalianul.com. Nadia Cigoreanu, în vârstă de numai 29 de ani, se afla acasă, miercuri, 6 august 2025, împreună numai cu fetița sa de trei ani.Potrivit ziarului Il Giorno, ea s-a întins să se odihnească și nu s-a mai trezit, decesul survenind în urma unui stop cardiac. Fetița, care urma să devină curând soră mai mare, nu și-ar fi dat seama de cele întâmplate.Soțul, plecat la muncă, a încercat în repetate rânduri să o contacteze telefonic, însă, neprimind răspuns, i-a cerut mamei sale să meargă la locuința cuplului, pe via del Commercio.Acolo, mama bărbatului a făcut descoperirea tragică: atât tânăra mamă, cât și copilul nenăscut, nu mai erau în viață.Procurorul de serviciu nu a dispus efectuarea autopsiei, stabilindu-se că decesul a fost cauzat de motive naturale.Funeraliile au avut loc vineri, 8 august 2025, la biserica San Rocco din Tirano, comunitatea locală exprimându-și compasiunea printr-un mesaj public:„Un gând plin de afecțiune și emoție pentru mama și fetița ei nenăscută.”În Republica Moldova, vestea a provocat o profundă durere în rândul familiei și cunoscuților.Episcopia de Ungheni și Nisporeni a transmis un mesaj de condoleanțe părintelui Damian și preotesei Violina Cigoreanu, părinții tinerei moldovence, subliniind credința și implicarea acesteia în viața bisericească:„Cunoaștem că stimata fiică a Sfinției Voastre, NADEJDA, a fost un adevărat creștin, plin de credință și nădejde în Dumnezeu, lucrând faptele mântuitoare, iubind rugăciunea, slujbele bisericești, săvârșind fapte de milostenie, manifestându-se în societate ca un adevărat copil de preot.La orice vârstă ar fi trecerea cuiva din viața aceasta, e dureroasă, dar mai ales când a trecut, prin rânduiala lui Dumnezeu, la doar 29 de ani.Durerea devine și mai mare, atât pentru părinți, dar și pentru soț, întrucât a lăsat în urmă un copilaș, iar cu altul era însărcinată.Și oricât de mare ar fi durerea inimii, vă îndemn părintește să le primiți pe toate ca din mâna lui Dumnezeu, care le rânduiește pe toate ca un Tată iubitor.”Sora victimei, Daniela, a transmis și ea, pe rețelele sociale, un mesaj emoționant: „Surioara mea, atâta durere ne-ai lăsat. Să te odihnești în pace!”

13:10
Poliția vine cu detalii despre crima de la Telenești: suspectul de 46 de ani a fost reținut Liber TV
Poliția investighează circumstanțele unei crime șocante comise pe 8 august, în raionul Telenești, soldată cu moartea unei femei de 50 de ani, domiciliată în municipiul Chișinău.Potrivit datelor preliminare ale anchetei, victima s-a deplasat la sediul unei întreprinderi agricole din raion, unde activa și unde suspecta existența unor ilegalități. Femeia îl bănuia pe un coleg, un bărbat de 46 de ani, de sustrageri de pe teritoriul întreprinderii.Discuția dintre cei doi a degenerat rapid într-un conflict violent, în urma căruia suspectul i-a aplicat victimei multiple lovituri cu toporul, provocându-i decesul. Ulterior, bărbatul a transportat cadavrul și l-a aruncat într-o fântână aflată în extravilanul localității. Mașina femeii a fost abandonată într-o zonă forestieră din apropierea satului.În scurt timp, oamenii legii au reușit să-l localizeze și să-l rețină pe bărbat, acesta fiind plasat în arest pentru 72 de ore. Pe numele său a fost deschisă o cauză penală pentru omor intenționat.Poliția continuă acțiunile de investigație pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs crima.
Acum 2 ore
12:40
Crimă șocantă la Telenești: femeie de afaceri din Chișinău, ucisă cu toporul și aruncată într-o fântână Liber TV
O femeie de afaceri de 50 de ani, originară din satul Tîrșiței, raionul Telenești, și stabilită în Chișinău, a fost ucisă cu bestialitate, iar cadavrul său a fost aruncat într-o fântână părăsită. Potrivit surselor PulsMedia.MD, victima gestiona o companie agricolă care își desfășura activitatea pe teritoriul unei foste brigăzi de tractoare din localitatea natală.Rudele au alertat poliția după ce femeia a plecat în sat pentru a clarifica un caz de furt în care era suspectat paznicul, dar nu s-a mai întors și nu a mai răspuns la telefon. În urma căutărilor, oamenii legii au stabilit că aceasta a fost atacată pe teritoriul firmei sale de un localnic, în urma unui conflict spontan. Bărbatul i-ar fi aplicat mai multe lovituri cu toporul în zona capului, provocându-i decesul.Ulterior, atacatorul a încărcat trupul neînsuflețit într-o căruță și l-a transportat aproximativ patru kilometri, abandonându-l într-o fântână părăsită. Pentru a șterge urmele crimei, acesta a luat mașina victimei, un Nissan Qashqai, și a ascuns-o într-o zonă împădurită din același raion.Polițiștii au reușit să descopere rapid fapta, identificând și reținând suspectul. În timpul audierilor, acesta și-ar fi recunoscut vina. Bărbatul este reținut pentru 72 de ore, fiind cercetat penal pentru omor intenționat.
12:30
Alaska, locul cu încărcătură simbolică ales pentru summitul Trump–Putin: între istorie, geopolitică și negocieri sensibile Liber TV
Alegerea Alaskăi drept gazdă a viitoarei întâlniri dintre președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin are o puternică semnificație istorică și strategică, depășind simpla conveniență geografică.La doar două mile maritime de Rusia, Alaska este considerată de guvernatorul statului, Mike Dunleavy, „cel mai strategic loc din lume”, aflat la intersecția Americii de Nord cu Asia, între Arctica bogată în resurse și Pacificul cu rute comerciale vitale. Statul joacă un rol esențial în securitatea națională a SUA, în politica energetică și în competiția pentru influență în regiunea arctică.Locația are și o încărcătură simbolică pentru Kremlin: în secolul XIX, Alaska a fost teritoriu al Imperiului Rus, până când țarul Alexandru al II-lea a decis să o vândă Statelor Unite în 1867, pentru 7,2 milioane de dolari — aproximativ doi cenți pe acru. Alegerea locului oferă lui Putin ocazia de a invoca acest episod istoric exact în contextul în care, potrivit presei internaționale, pe agenda summitului s-ar putea afla și subiectul schimbului de teritorii între Rusia și Ucraina.Miza politică este uriașă: pentru Trump, găzduirea summitului pe pământ american îi oferă statutul de gazdă și avantajul de imagine, obligându-l pe Putin să facă deplasarea în SUA. Totodată, alegerea Alaskăi înlătură riscul ca liderul rus să fie arestat în baza mandatului emis de Curtea Penală Internațională, jurisdicție nerecunoscută de Washington.Însă această întâlnire stârnește neliniște la Kiev și în capitalele europene, mai ales după ce emisarul lui Trump, Steve Witkoff, ar fi sugerat o formulă de pace ce implică cedări teritoriale din partea Ucrainei în schimbul unui armistițiu.Chiar dacă Washingtonul ia în calcul invitarea președintelui Volodimir Zelenski la summit, scenariul unor negocieri bilaterale Trump–Putin fără participarea Kievului este privit cu îngrijorare, fiind interpretat ca un posibil pas spre erodarea poziției Ucrainei în război. 
12:20
Președintele României, Nicușor Dan, vizită surpriză în Republica Moldova. A participat alături de Maia Sandu la „Festivalul Lupilor” Liber TV
Președintele României, Nicușor Dan, se află într-o vizită privată în Republica Moldova, ocazie cu care a fost văzut, sâmbătă seara, la „Festivalul Lupilor” din Orheiul Vechi, alături de președinta Maia Sandu.Prezența celor doi șefi de stat a atras atenția participanților, mulți dintre aceștia stând la coadă pentru a face fotografii cu oficialii. Vizita lui Nicușor Dan nu a fost anunțată public nici de Administrația Prezidențială de la București, nici de Președinția Republicii Moldova.Potrivit unor surse, liderul de la București ar fi fost invitat să participe și la evenimentele oficiale programate în Republica Moldova pe 31 august, cu prilejul Zilei Limbii Române.Aceasta este a doua vizită a lui Nicușor Dan în Republica Moldova de la preluarea mandatului, prima având loc în luna iunie, la scurt timp după învestirea sa în funcție.
12:10
Atac cu explozibil asupra locuinței primarului din Stăuceni. Igor Grosu: „Tentativă barbară de intimidare” Liber TV
Primarul din Stăuceni, Alexandru Vornicu, a anunțat că în noaptea de sâmbătă spre duminică locuința sa a fost ținta unui atac cu explozibil. Incidentul a avut loc la ora 01:57, când o persoană aflată într-un autoturism s-a oprit în fața casei edilului, a aruncat un dispozitiv exploziv și a plecat de la fața locului.„Este un incident extrem de grav și greu de explicat. Poliția investighează cazul”, a declarat Vornicu.La scurt timp, liderul PAS, Igor Grosu, a condamnat ferm atacul, catalogându-l drept o tentativă josnică de intimidare.„Azi noapte, primarului PAS din orașul Stăuceni i-a fost aruncat un explozibil în grădina casei. PAS condamnă ferm orice tentativă de intimidare. Este un mod josnic și barbar de a încerca să fie speriați oamenii care luptă pentru dreptate și un trai bun acasă. Am încrederea că poliția va documenta conștiincios cazul și că vinovații vor fi trași la răspundere. Suntem alături de colegul nostru și familia sa”, a scris Grosu.Poliția a deschis o anchetă pentru a identifica persoanele implicate și circumstanțele exacte ale atacului.
Acum 4 ore
11:50
Liderii europeni transmit un mesaj comun înaintea întâlnirii Trump–Putin: „Nicio înțelegere fără Ucraina și Europa” Liber TV
Mai mulți lideri europeni – inclusiv președinții Franței și Finlandei, premierii Poloniei, Marii Britanii și Italiei, cancelarul Germaniei și președinta Comisiei Europene – au emis o declarație comună înaintea întâlnirii programate dintre președintele SUA, Donald Trump, și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin.În mesaj, publicat pe site-ul președintelui Ucrainei, aceștia salută eforturile lui Trump pentru oprirea războiului și obținerea „unei păci juste și durabile”, subliniind că succesul poate fi atins prin combinarea diplomației active cu sprijinul ferm pentru Ucraina și presiunea constantă asupra Rusiei.„Suntem pregătiți să susținem aceste demersuri atât pe cale diplomatică, cât și prin menținerea ajutorului militar și financiar substanțial pentru Ucraina, inclusiv prin ‘coaliția doritorilor’, dar și prin păstrarea și extinderea sancțiunilor împotriva Federației Ruse”, se arată în document.Liderii europeni au subliniat că soluția diplomatică trebuie să asigure interesele esențiale de securitate ale Ucrainei și ale întregului continent, garantând totodată libertatea Kievului de a-și decide viitorul. Negocierile reale, spun aceștia, pot avea loc doar dacă există un armistițiu sau o reducere semnificativă a luptelor.În plus, au avertizat că frontiera actuală a conflictului ar trebui să fie punctul de plecare pentru eventuale discuții de pace, reafirmând principiul că granițele internaționale nu pot fi schimbate prin forță.Președintele Volodimir Zelenski a reacționat în Telegram, afirmând că Ucraina „apreciază și sprijină pe deplin” această poziție, reiterând că finalul războiului trebuie să fie „corect”.Mesajul vine pe fondul îngrijorărilor că Washingtonul și Moscova ar putea ajunge la o înțelegere fără consultarea Ucrainei sau a Europei. Liderii europeni au prezentat propriul plan de pace, care include „linii roșii” clare – printre ele, posibilitatea schimbului de teritorii doar pe bază de reciprocitate: dacă Ucraina își retrage trupele dintr-o regiune, Rusia ar trebui să facă același lucru în altă zonă.
Acum 24 ore
15:10
Tragedie în Telenești: Un pompier și-a pierdut viața într-un grav accident rutier Liber TV
Un accident rutier deosebit de grav s-a produs în urmă cu puțin timp în raionul Telenești, implicând un camion și o autospecială a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, aflată în misiune.Potrivit Poliției, în urma impactului, un pompier din echipajul de intervenție a decedat pe loc. Alți doi colegi ai săi, precum și șoferul camionului, au fost transportați de urgență la spital cu ambulanța.La fața locului intervin echipele specializate pentru stabilirea tuturor circumstanțelor tragediei.Poliția Națională a transmis condoleanțe familiei și apropiaților pompierului căzut la datorie.
Ieri
12:00
Andrei Năstase acuză autoritățile că protejează traficanții de droguri și promite recompense pentru deconspirarea lor Liber TV
Candidatul independent la alegerile parlamentare din 28 septembrie, Andrei Năstase, a lansat un apel public dur împotriva traficanților de droguri și a celor care îi protejează. Într-o postare pe rețelele sociale, acesta a criticat dur actuala guvernare, acuzând-o că nu doar eșuează în combaterea fenomenului, ci îl și sprijină prin acțiuni precum grațierea infractorilor, negocieri cu Tiraspolul pentru eliberarea traficanților și adoptarea de legi de amnistie pentru condamnați pe viață.Năstase a subliniat că în ultimii patru ani numărul minorilor implicați în traficul de droguri a crescut de patru ori, considerând această situație un semnal de alarmă pentru întreaga societate.„Această luptă trebuie pornită de sus în jos – de la cei care conduc instituțiile statului până la ultimul funcționar care permite ca drogurile să ajungă și să circule în țară. Orice informație care va conduce la capturarea narcobaronilor din Moldova și deconspirarea protectorilor lor de la putere va fi răsplătită”, a declarat Năstase.El a făcut apel direct către părinți și familii să i se alăture în această campanie, promițând măsuri ferme, inclusiv pedeapsa cu închisoarea pe viață pentru traficanții de droguri și stimulente financiare pentru cei care oferă informații decisive în destructurarea rețelelor.Mesajul său vine în contextul în care, la nivel internațional, președintele american Donald Trump a anunțat o recompensă de 50 de milioane de dolari pentru capturarea unuia dintre cei mai mari traficanți de droguri din lume.
11:00
(VIDEO) Liderii Blocului Electoral Patriotic au dat startul întâlnirilor, la Ștefan Vodă, cu echipele partidelor. Irina Vlah: Suntem uniți! Liber TV
Liderii Blocului Electoral Patriotic, ieri, au dat startul întâlnirilor, la Ștefan Vodă, cu echipele partidelor. Irina Vlah, unul dintre liderii Blocului, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei”, a declarat că „partidele de opoziție au răspuns apelului poporului și au creat Blocul Electoral Patriotic”.Politiciana a subliniat că partidele din cadrul Blocului astăzi își unesc forțele pentru a reda Moldovei dezvoltarea și stabilitatea.„Echipa Blocului Electoral Patriotic este acum unită! Vom bate la fiecare ușă, vom ajunge la inima fiecăruia, pentru a atinge scopul principal – să salvăm Moldova, smulgând-o din ghearele grupării galbene”, a menționat Irina Vlah.﻿
10:40
Zelenski respinge ideea cedării de teritorii: „Ucrainenii nu își vor dărui pământul ocupantului” Liber TV
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a reacționat ferm la declarațiile lui Donald Trump privind un posibil „schimb de teritorii” ca soluție pentru încheierea războiului.„Răspunsul la problema teritorială a Ucrainei este deja prevăzut în Constituția noastră. Nimeni nu va și nu poate să se abată de la acest principiu”, a afirmat Zelenski în mesajul său de dimineață.Liderul ucrainean a subliniat că țara sa este pregătită pentru „decizii reale” care pot aduce pace, însă orice acorduri „împotriva Ucrainei” sau luate „fără participarea Ucrainei” sunt, în opinia sa, „decizii moarte” care „nu vor funcționa niciodată”.Zelenski a mai declarat că este dispus să colaboreze cu Trump și alți parteneri internaționali „pentru o pace reală”.Declarațiile vin în contextul în care Donald Trump și Vladimir Putin urmează să se întâlnească pe 15 august, în statul american Alaska, pentru a discuta inclusiv despre soluții de „pace pe termen lung” în conflictul din Ucraina.
09:50
Trump și Putin se vor întâlni pe 15 august în Alaska pentru discuții privind criza din Ucraina Liber TV
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că se va întâlni cu liderul rus Vladimir Putin vineri, 15 august 2025, în statul american Alaska. Informația a fost confirmată și de consilierul prezidențial rus Yuri Ușakov.„Întâlnirea mult așteptată dintre mine, președintele Statelor Unite ale Americii, și președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, va avea loc vineri, 15 august 2025, în marele stat Alaska. Detalii suplimentare vor fi anunțate ulterior”, a scris Trump pe rețeaua Truth Social.Potrivit lui Ușakov, alegerea Alaskăi este firească, având în vedere proximitatea geografică dintre SUA și Rusia, dar și interesele economice comune în regiune și în zona Arcticii. Oficialul rus a precizat că discuțiile se vor concentra pe găsirea unor opțiuni pentru o „reglementare pașnică pe termen lung a crizei ucrainene” și că următoarele zile vor fi dedicate pregătirii parametrilor întâlnirii.Totuși, un înalt oficial de la Casa Albă a declarat pentru CBS News că planurile pentru summit nu sunt încă bătute în cuie și că există posibilitatea ca președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, să participe.În ultimele luni, Washingtonul și Moscova au negociat intens data și locul primei întrevederi dintre cei doi lideri de la începutul războiului din Ucraina. Printre locațiile vehiculate anterior s-au numărat Emiratele Arabe Unite, Elveția, Ungaria, Roma și chiar Vaticanul, însă varianta Alaskăi a fost preferată de Moscova.
8 august 2025
18:50
Doi tineri străini, cu pașapoarte de Finlanda, reținuți de oamenii legii după ce au lipit afișe false cu Maia Sandu Liber TV
Astăzi, în jurul orei 16:00, polițiștii au reținut doi cetățeni străini care lipeau, în capitală, afișe cu conținut de chemare la ură socială, interetnică și religioasă. Cei doi bărbați, cu vârstele de 22 și 28 de ani, originari din Helsinki și Sevastopol au intrat dimineață în Republica Moldova cu pașapoarte eliberate de Finlanda, iar instituțiile de drept examinează versiunea că scopul aflǎrii acestora pe teritoriul țǎrii noastre este pentru a fi implicați activ în perturbarea procesului electoral. Informațiile verificate de către instituțiile specializate ale statului au stabilit că persoanele ar fi participat la taberele de instruiri privind dezordinile în masă, organizate în Serbia, Bosnia și Herțegovina, în perioada precedentului scrutin electoral și Referendum, despre care anterior a comunicat Poliția Națională și Serviciul de Informații și Securitate. Aceștia au fost conduși la Inspectoratul de Poliție pentru documentare.
17:40
O nouă cerere de extrădare pe numele lui Vladimir Plahotniuc, transmisă autorităților din Grecia Liber TV
Procuratura Generală a anunțat că, la 8 august 2025, a expediat autorităților elene o nouă cerere de extrădare pe numele lui Vladimir Plahotniuc, suplimentară celei transmise la 24 iulie.Potrivit instituției, demersul vizează procedura de extrădare a fostului lider democrat în cadrul a trei cauze penale, în care acesta are calitatea de învinuit pentru fapte de o gravitate deosebită.Transmiterea cererii suplimentare este necesară pentru respectarea regulii specialității, conform căreia o persoană extrădată poate fi urmărită penal sau judecată doar pentru faptele ce au stat la baza cererilor aprobate. Tragerea la răspundere pentru alte fapte comise anterior predării este posibilă doar cu acordul statului solicitat.Procuratura menționează că pregătirea documentației a presupus un efort considerabil, din cauza volumului mare de acte ce au trebuit traduse conform cerințelor tratatelor internaționale și solicitărilor părții elene.Instituția precizează că menține comunicarea directă cu autoritățile din Grecia pentru aplicarea procedurilor de cooperare juridică internațională în materie penală, în vederea realizării eficiente a acțiunilor în curs.
17:40
Renato Usatîi: „Partidul Nostru vine în Parlament cu 18 proiecte de lege gata de aplicare” Liber TV
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a declarat într-un interviu pentru Unimedia că formațiunea sa va intra în noul Parlament cu proiecte de lege deja pregătite, care pot fi aplicate imediat în beneficiul cetățenilor, fără perioade îndelungate de documentare.„Spre deosebire de alți concurenți, noi ne-am făcut tema de acasă. Din prima zi de mandat vom prezenta proiecte de lege finalizate, însoțite de toate notele explicative. Echipa noastră de juriști și specialiști de nivel național a elaborat deja 18 proiecte, iar alte 8 sunt aproape finalizate”, a spus Usatîi.Printre inițiativele anunțate se numără: Interzicerea prin Constituție a vânzării terenurilor agricole către cetățeni străini; Scutirea de TVA pentru gazul natural; Majorarea plafonului de taxare a coletelor poștale la 500 de euro (de la actualul prag de 150 de euro); Anularea imunității parlamentare; Înăsprirea pedepselor penale pentru corupția funcționarilor publici; Creșterea indemnizației unice la nașterea copilului la 200.000 lei; Obligația ca 50% din produsele de pe rafturile magazinelor să fie din producție locală; Eliminarea stagiului militar obligatoriu, trecerea la o armată formată exclusiv din militari profesioniști.„Aceste inițiative vor fi înaintate din primele zile ale noului Parlament. Venim cu soluții concrete, nu cu promisiuni goale”, a subliniat liderul Partidului Nostru.
17:30
Victoria Furtună acuză guvernarea de pregătirea unei „cenzuri generalizate” pe rețelele sociale Liber TV
Lidera partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, susține că actuala guvernare folosește cenzura ca instrument de control și manipulare a opiniei publice. Într-un video publicat pe rețelele sociale, aceasta a declarat că, sub pretextul „luptei împotriva știrilor false”, autoritățile intervin nu doar în activitatea mass-mediei, ci și în ceea ce văd, citesc sau postează cetățenii pe platforme precum TikTok, Facebook și Instagram.„Aceasta nu este o protecție, ci o încercare de a manipula conștiința. Pentru a justifica restricționarea rețelelor, guvernarea are nevoie de un temei plauzibil. Ei înșiși montează video-uri foarte realiste, care ulterior sunt atribuite ‘mâinii Moscovei’ sau unor partide finanțate de Șor, Plahotniuc și Platon, pentru a putea impune cenzura”, a afirmat Furtună.Comentariile vin în contextul în care, după ședința Consiliului Suprem de Securitate, autoritățile au vorbit despre un „risc iminent” de amestec în alegerile parlamentare prin intermediul rețelelor sociale.Victoria Furtuna a mai spus că formațiunea Moldova Mare promovează transparența, dialogul sincer și dreptul cetățenilor de a alege liber în cine să aibă încredere. „În locul unei politici de presiune, venim cu o politică a dezvoltării”, a subliniat lidera partidului.
16:30
(FOTO) Partidul Național Moldovenesc intră oficial în cursa electorală pentru 28 septembrie Liber TV
Partidul Național Moldovenesc (PNM) a depus astăzi, 8 august 2025, la Comisia Electorală Centrală dosarul de participare la alegerile parlamentare anticipate din 28 septembrie.Formațiunea va intra în competiție cu o echipă formată din 56 de candidați, dintre care 25 sunt femei și 12 reprezintă comunitățile moldovenilor din diaspora – România, Germania, Turcia, Canada, Marea Britanie, Irlanda și Austria.Potrivit președintelui PNM, Dragoș Galbur, partidul își asumă o schimbare profundă în modul de a face politică în Republica Moldova, cu un angajament „curat, demn și responsabil” față de cetățeni, pe termen lung – 4, 8 sau chiar 12 ani.„Avem o echipă pregătită să construiască și să reunească Republica Moldova cu România – drumul firesc către Uniunea Europeană, NATO, siguranță și bunăstare”, a declarat Galbur.
16:10
(FOTO) PSDE și-a prezentat lista candidaților pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie Liber TV
Partidul Social Democrat European (PSDE) intră în cursa pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie cu o echipă pe care o descrie drept „profesioniști dedicați schimbării”.Într-o postare pe rețelele sociale, liderul formațiunii, Tudor Ulianovschi, a anunțat că Consiliul Politic Național al PSDE a aprobat oficial lista candidaților la funcția de deputat. Potrivit acestuia, pe listă se regăsesc persoane integre și cu experiență în domenii-cheie precum educația, sănătatea, agricultura, economia, administrația publică locală, protecția socială, diplomația, cultura și mediul de afaceri.„Sunt reprezentanți din toate colțurile țării și din diaspora, oameni care înțeleg nevoile reale ale cetățenilor și sunt hotărâți să aducă schimbarea pe care Moldova o merită”, a subliniat Ulianovschi.Simbolic, fiecare candidat a purtat câte un trandafir roșu, parte a celor trei trandafiri care reprezintă emblema partidului.„Construim viitorul acasă!”, a fost mesajul final transmis de liderul PSDE, care le-a mulțumit tuturor celor implicați în campania electorală.
15:50
(VIDEO) Avocat: „Eu sunt sigur sau mai mult ca sigur că domnul Plahotniuc are foarte multe informații, inclusiv, pe cei care azi dețin pârghiile administrative în Republica Moldova” Liber TV
Plahotniuc are mult material compromițător despre unii reprezentanți ai actualei puteri, de aceea, prezența lui aici ar crea mari emoții în rândul guvernării. Cel puțin asta susține avocatul Iurie Mărgineanu, care face trimitere la „surse sigure”. În același timp, spune el, fostul lider al PDM, deși avea grijă să documenteze totul, avea și niște linii roșii pe care nu le trecea – nu se lua de familiile celor vizați, spre deosebire de cei din PAS, scrie UNIMEDIA.„Eu sunt sigur sau mai mult ca sigur că domnul Plahotniuc are foarte multe informații, inclusiv, pe cei care azi dețin pârghiile administrative în Republica Moldova. Adică, ar putea izbucni, cum a zis domnul Filat, să sară în aer tot bomondul politic, dar știu, din auzite, din nucleul cetății, a „imperatorului”, acolo toți practic vorbeau pentru programul special unde s-a stocat toată informația”, a declarat Mărgineanu, în cadrul emisiunii lui Gheorghe Gonța.Acesta a precizat că deține informații sigure că, atunci când PAS se afla afla în opoziție, unii reprezentanți ai acestui partid primeau bani de la Plahotniuc.„Foarte mulți lideri, opoziție, foarte mulți din actul guvernamental și din opoziția ceea la moment, s-au hrănit din mânuța lui Plahotniuc. El îi hrănea ca pe vrăbiuțe, în fiecare zi, câte olecuță, ei ciuguleau, iar tot asta se documenta, absolut tot se documenta”, a menționat avocatul.﻿Acesta mai dezvăluie faptul că, atunci când se afla la guvernare, lui Plahotniuc i se cerea să nu o atingă pe Maia Sandu, iar el ținea cont de asta.„Știu din foarte multe surse credibile faptul că lui Vlad Plahotniuc îi sugerau să nu o atingă pe doamna Maia Sandu, fiind atunci în opoziție. Și domnul Plahotniuc chiar dădea indicațiile corespunzătoare organelor de urmărire penală să-i dea pace, să nu o atingă. Andrei Năstase era calul cela, care trăgea tot, apropo el era personajul de rezistență și eroul de rezistență”, a precizat Iurie Mărgineanu.Pe de altă parte, avocatul a mai menționat că, în pofida confruntării acerbe dintre guvernarea PDM și opoziția de atunci, Plahotniuc, spre deosebire de cei care guvernează astăzi, respecta regula de a nu se lua de membrii familiilor celor cu care lupta.„Vreau să spun un lucru. Uite, nu am spus niciodată public. Nu știu poate foarte mulți o să-mi sară în cap, foarte mult hate voi primi, inclusiv, sub video, care o să-l plasați Dumneavoastră. Dar, Vlad Plahotniuc, pe timpul lui avea linii roșii, care actuala guvernare nu le are. Acolo chiar dacă se atingea cineva, nu se atingea de familie și asta e o regulă generală, de când există puterea în lume. Nu se atinge familia”, a subliniat Iurie Mărgineanu.
15:40
Administratorul interimar al „Aeroportului Internaţional Chişinău”, Sergiu Spoială a câştigat concursul pentru funcţia de director al aerogării Liber TV
Agenția Proprietății Publice (APP) anunță că Sergiu Spoială a fost desemnat câștigător al concursului pentru ocuparea funcției de administrator al Întreprinderii de Stat „Aeroportul Internațional Chișinău”.Procedura de selectare s-a desfășurat în conformitate cu prevederile Legii nr. 246/2017 privind întreprinderea de stat și Regulamentul aprobat prin ordinul directorului general al APP nr. 380 din 16 iulie 2025.Concursul a avut două etape: Preselecția dosarelor – din cele 11 candidaturi depuse, au fost admiși în etapa interviului trei candidați: Sergiu Spoială, Roman Podcorîtov și Anna Erimei. Interviul final – desfășurat pe 8 august 2025, în fața Consiliului de administrație al Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău”, unde participanții și-au prezentat viziunea privind dezvoltarea economico-financiară a instituției și au răspuns la întrebări formulate conform criteriilor de concurs.În urma punctajelor cumulate obținute la cele două etape, Sergiu Spoială a obținut cel mai mare scor. Decizia de desemnare a sa a fost luată în unanimitate de Consiliul de administrație și va fi transmisă fondatorului pentru inițierea procedurii de semnare a contractului individual de muncă.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:00
Șoferii de microbuze anunță un nou protest pe 14 august în fața sediului ANTA Liber TV
Transportatorii de linie, membri ai Asociației Patronale a Operatorilor de Transport Auto (APOTA), se pregătesc pentru cel de-al treilea protest din această vară. Manifestația va avea loc pe 14 august, în fața sediului Agenției Naționale Transport Auto (ANTA), unde sunt așteptați aproximativ 120 de șoferi. Participanții vor veni cu aceleași revendicări transmise anterior Guvernului și Ministerului Infrastructurii: aprobarea și publicarea metodologiei de calcul a tarifelor pentru serviciile de transport, retragerea proiectului privind implementarea sistemelor e-GPS și e-bilet, precum și anularea scrisorilor ANTA prin care transportatorii sunt obligați să adapteze toate mijloacele de transport pentru persoanele cu dizabilități. Potrivit APOTA, în cadrul protestului vor fi denunțate și „elemente ale statului polițienesc”, acuzând Inspectoratul Național de Securitate Publică de acțiuni represive împotriva participanților la proteste pașnice și legale. Reprezentanții asociației susțin că vor descrie activitatea ANTA drept „incompetență totală și corupție până în măduva oaselor”. Anterior, transportatorii au organizat proteste pe 9 iulie, în fața Guvernului, și pe 22 iulie, la sediul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova. După aceste acțiuni, Executivul a declarat că nu va accepta revendicările operatorilor de transport până când aceștia nu își vor moderniza microbuzele și nu vor îmbunătăți condițiile de călătorie, urmând ca abia apoi să fie discutată o eventuală majorare a tarifelor.
13:10
(VIDEO) Andrei Năstase propune închisoare pe viață pentru traficanții de droguri care implică minori, pedofili și marii corupți Liber TV
Candidatul independent la alegerile parlamentare din 28 septembrie, Andrei Năstase, a anunțat în cadrul emisiunii „Forum” de la Vocea Basarabiei un set de măsuri pentru combaterea criminalității și corupției în Republica Moldova. Inspirându-se din modelul Singapore, Năstase propune introducerea pedepsei cu închisoarea pe viață pentru traficanții de droguri care implică minori, pentru pedofilie și pentru „marea corupție” echivalată cu trădarea de patrie. „În patru ani, implicarea copiilor în traficul de droguri a crescut de patru ori. Cum a rezolvat problema Singapore? Prin pedeapsa cu închisoarea pe viață. Asta propun și eu! La fel și pentru pedofilie. Și vreau să echivalăm marea corupție cu trădarea de patrie, iar pentru acestea să aplicăm aceeași pedeapsă maximă”, a declarat Năstase. Acesta a criticat lipsa de acțiune a Parlamentului în ultimii ani, afirmând că niciun deputat nu a inițiat modificarea Codului Penal în acest sens. „În patru ani nu s-a găsit niciun deputat care să pună pe ordinea de zi o astfel de modificare. Este timpul să acționăm ferm, pentru a proteja copiii și pentru a curăța societatea de corupție și crimă organizată”, a adăugat candidatul.
12:10
Accident mortal pe strada Liviu Deleanu: motociclist decedat după ce a fost lovit de un automobil Liber TV
Un grav accident rutier s-a produs în această dimineață pe strada Liviu Deleanu din capitală. Potrivit informațiilor preliminare oferite de Poliție, un bărbat de 41 de ani, aflat la volanul unui automobil Ford, nu s-ar fi asigurat în timpul efectuării manevrei de întoarcere și a intrat în coliziune cu o motocicletă condusă de un bărbat de 33 de ani. Impactul a fost atât de puternic încât motociclistul a murit pe loc, înainte de sosirea echipajului medical. Șoferul mașinii urmează să fie reținut pentru 72 de ore. Pe caz a fost deschisă o anchetă, iar oamenii legii urmează să stabilească toate circumstanțele producerii tragediei.
12:00
(VIDEO) Partidul Republican „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah, își exprimă indignarea în raport cu sesizarea depusă la CEC de către PAS Liber TV
Partidul Republican „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah, își exprimă indignarea în raport cu sesizarea depusă la Comisia Electorală Centrală (CEC)  de către Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), notează Telegraph.md. Formațiunea a precizat că, prin această sesizare PAS cere CEC să sancționeze Partidul Republican „Inima Moldovei” pentru că a folosit denumirea PAS în cadrul unui protest. De asemenea, PAS cere să fie interzisă folosirea denumirii sale în context negativ, inclusiv în cadrul protestelor.Partidul Republican „Inima Moldovei” constată că astfel Republica Moldova poate deveni unica țară din lume, pretins democratică, în care de facto va fi interzisă critica guvernării. Iar aceasta va deveni ultima dovadă că Maia Sandu și regimul său au instaurat în totalitate dictatura în Republica Moldova.Partidul Republican „Inima Moldovei” declară că, „indiferent de încercările disperate ale guvernării de a reduce la tăcere adevărata opoziție, va continua protestele, critica și scoaterea la iveală a schemelor guvernării antipopulare, incompetente și dictatoriale a PAS. Cu cât mai multe presiuni va exercita guvernarea galbenă, cu cât mai multe abuzuri vor face, cu atât mai deciși vom fi să îi debarcăm de la putere și să readucem Moldova la democrație”.„Facem apel către organizațiile internaționale, către corpul diplomatic acreditat la Chişinău să ia atitudine față de acest evident abuz antidemocratic. Stimați reprezentanți ai corpului diplomatic și ai organizațiilor internaționale, nu mai puteți tăcea și să vă faceți că nu vedeți ce se întâmplă în realitate în Republica Moldova! Dacă veți tăcea în continuare, nu vă vor înțelege nici cetățenii Republicii Moldova, dar nici cetățenii din țările dvs, care așteaptă de la dvs să promovați democraţia, dar nu să acoperiți un regim dictatorial.Facem apel și către ONG-uri, dar și către presa care cântă în struna PAS: Treziți-vă și lepădați-vă de regimul dictatorial! Voi chiar nu înțelegeți că ați devenit complicii celui mai criminal regim din istoria țării?! Mai aveți o șansă să treceți de partea democrației,  adevărului, a poporului. Nu o ratați!” – a mai declarat partidul condus de Irina Vlah.
11:40
(VIDEO) Ion Ceban: În următoarele zile, Blocul ALTERNATIVA va prezenta lista candidaților la alegerile parlamentare Liber TV
Săptămâna viitoare, Blocul ALTERNATIVA va depune la Comisia Electorală Centrală (CEC) lista candidaților la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Anunțul a fost făcut de unul dintre lideri ai Blocului, Ion Ceban, în cadrul emisiunii ”Puterea a Patra” de la N4. ”Pentru noi este important ca în această listă să fie persoane profesioniste, care au cunoștințe în diferite domenii: juriști, economiști, din domeniul social, educație, sănătate. Totodată, vom insista ca în liste să fie și reprezentanți din teritoriu, care cunosc problemele regiunilor”, a precizat Ion Ceban.﻿
10:30
Israelul aprobă planul pentru ocuparea totală a Fâșiei Gaza Liber TV
Cabinetul politico-militar al Israelului a aprobat un plan ce prevede ocuparea completă a Fâșiei Gaza, informează Reuters. Decizia a fost confirmată și de premierul Benjamin Netanyahu, care a declarat oficial că Israelul „intenționează” să ducă acest plan la îndeplinire. „Ne propunem să ne asigurăm securitatea, să eliberăm populația Gazei de sub controlul Hamas și să o predăm unui guvern civil care nu militează pentru distrugerea Israelului. Vrem să ne eliberăm pe noi înșine și să eliberăm locuitorii Gazei de teroarea cumplită a Hamas”, a afirmat Netanyahu într-un interviu pentru Fox News. În prezent, Forțele de Apărare ale Israelului controlează aproximativ 75% din teritoriul Fâșiei Gaza. Planul a stârnit controverse, mai ales că o parte a conducerii militare și a serviciilor de informații s-a opus ocupării totale. Potrivit presei israeliene, șeful Statului Major ar fi avut chiar un schimb tensionat de replici cu Netanyahu pe această temă.
10:00
Sfârșitul ultimatumului lui Trump: Putin mimează progresul, dar evită întâlnirea cu Zelenski Liber TV
Termenul-limită impus de Donald Trump liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, privind Ucraina, expiră astăzi. Potrivit Sky News, Rusia arată semne de „progres” pentru a evita un nou val de sancțiuni, însă Putin se distanțează de ideea unui summit trilateral cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. În ajunul expirării ultimatumului, Putin a declarat că este dispus să se întâlnească cu Trump, sugerând că o reuniune ar putea avea loc săptămâna viitoare în Emiratele Arabe Unite. Inițial, Trump condiționase discuțiile de prezența lui Zelenski, însă ulterior a renunțat la această cerință. „Depinde de el. Sunt foarte dezamăgit”, a comentat președintele american, referindu-se la lipsa de acțiune a Kremlinului. Deși afirmă că nu se opune unei întâlniri cu liderul ucrainean, Putin susține că „nu sunt create condițiile necesare” pentru un dialog direct, ceea ce amână perspectiva unui summit trilateral. Casa Albă nu exclude o reuniune în format bilateral sau trilateral, dar recunoaște că șansele unor negocieri directe între Putin și Zelenski rămân incerte. „Detaliile vor fi comunicate la momentul potrivit”, a precizat purtătoarea de cuvânt Caroline Leavitt. Între timp, Trump se pregătește să primească vineri președinții Azerbaidjanului și Armeniei pentru semnarea unui acord de pace, încercând să transmită un mesaj de implicare în soluționarea conflictelor internaționale. La Kiev, Zelenski intensifică discuțiile telefonice cu liderii europeni, temându-se că Ucraina ar putea fi marginalizată în cazul unui dialog direct între Washington și Moscova. Ultimatumul lui Trump a fost transmis prin intermediul emisarului său special, Steve Witkoff, care a discutat timp de aproximativ trei ore cu Putin la Kremlin. În cadrul întrevederii, a fost propus un summit trilateral, însă Kremlinul rămâne reticent.
09:40
(VIDEO) Corupere electorală, finanțare ilegală și spălare de bani: 78 de percheziții în mai multe localități ale țării și două persoane reținute Liber TV
Ofițerii INI și cei ai subdiviziunilor teritoriale, în comun cu procurorii PCCOCS, cu suportul polițiștilor din  BPDS „Fulger” la 7 august, au efectuat 78 de percheziții în mai multe localități ale țării. Acțiunile s-au desfășurat în cadrul unei cauze penale inițiate pe faptele de corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor politice și spălare de bani.Pe parcursul investigațiilor au fost obținute probe concludente care demonstrează că un grup de persoane, având roluri bine determinate, acționau din interes material și în beneficiul organizației criminale „Șor”. Scopul acestora era coruperea alegătorilor în contextul viitoarelor alegeri parlamentare din septembrie, prin utilizarea diferitor metode ilegale de finanțare.Membrii grupului transferau, converteau, lichidau și distribuiau mijloace bănești de proveniență dubioasă, obținute prin intermediul aplicației mobile „PSB” a băncii ruse „Promsviazybank” (instituție financiară aflată sub sancțiuni internaționale).În timpul perchezițiilor au fost ridicate mai multe arme deținute ilegal, telefoane mobile, laptopuri, documente bancare, carduri „pyypl”, înscrisuri și alte obiecte relevante, care demonstrează activitatea infracțională a grupării. Ofițerii au stabilit cǎ în timpul perchezițiilor, pe conturile PSB ale persoanelor supuse acțiunilor de urmărire penală, erau transferate sume de bani în ruble rusești, aplicația PSB fiind activă pe telefoanele membrilor organizației criminale care o deschid prin intermediul aplicațiilor „VPN Russia”.﻿Mai mult, în cadrul investigațiilor s-a stabilit că reprezentanții organizației criminale instalează în telefoanele cetățenilor aplicația mobilă „TAITO”, în care aceștia introduc voluntar date cu caracter personal – nume, adresă, număr de telefon, IDNP – similar aplicației „PSB”, utilizate pentru transferurile ilegale de bani cu scop de corupere electorală în timpul alegerilor prezidențiale și referendumului republican din toamna anului 2024.Prin intermediul aplicației „Taito” se creează grupuri de tip „chat închis” formate din membri afiliați organizației criminale, care primesc indicații și mesaje directe de la coordonatori și conducători.De asemenea s-a stabilit că o parte din fondurile primite prin „PSB” sunt ulterior likefiate prin aplicația Telegram, utilizând canalul-bot “Bankgreenmanager”.S-a mai stabilit că, prin intermediul grupurilor Telegram, membrii organizației criminale primesc de la curatorii din Federația rusă sarcini de a distribui și comenta link-uri cu videoclipuri de dezinformare pe rețele de socializare.Până în prezent, două persoane au fost reținute pentru 72 de ore. Este important de menționat că aceștia dețin deja statutul de inculpat într-o cauză penală examinată de Judecătoria Soroca, inițiată în baza art. 181¹ alin. (1) din Codul penal – „Coruperea electorală”.În timpul desfășurării acțiunilor procesuale, una dintre persoanele reținute a refuzat deschiderea ușii în fața oamenilor legii, motiv pentru care a fost necesară intervenția forțată prin spargerea ușii. Observând acțiunile polițiștilor, persoana a aruncat pe fereastră o geantă ce conținea mai multe obiecte de interes pentru cauza penală. Obiectele au fost ulterior recuperate și ridicate.Investigațiile continuă în vederea documentării tuturor circumstanțelor și atragerii la răspundere a tuturor persoanelor implicate.
7 august 2025
19:10
Alexandr Berlinschii, Partidul Nostru: Favoritismul politic practicat de membrii CEC nu va rămâne nepedepsit Liber TV
Juristul și reprezentantul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, consideră că cel puțin șase dintre cei 9 membri ai Comisiei Electorale Centrale sunt desemnați de către un singur partid – cel aflat la guvernare și manifestă favoritism politic. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii „Important” de la TVC21. „Ei spun că nu este bine să punem etichete doar pe criteriul desemnării acestora, dar opinia publică se referă exact la acțiunile pe care le întreprind acești șase membri ai CEC, fiindcă se vede cu ochiul liber clar un favoritism politic direcționat strict către Partidul Acțiune și Solidaritate. Am organizat o conferință de presă în care am prezentat încă un exemplu despre cum PAS, pe lângă faptul că deține controlul asupra CEC, încearcă să controleze și consiliile electorale de circumscripție de nivelul doi”, a spus Berlinschii. El a reamintit că în 2016 președinta Maia Sandu acuza CEC de dublu standard. „Și acum nu este aceeași situație? Când e vorba de ai noștri – nu vedem nimic, când e vorba de alții – vedem totul. Pot doar să presupun că, apelând la acest favoritism politic, membrii CEC speră să obțină un al doilea mandat, deoarece numirile le face parlamentul. Vreau să îi dezamăgesc – asta nu se va întâmpla! Partidul Acțiune și Solidaritate nu va obține majoritatea după alegerile parlamentare din 28 septembrie. Atunci fiecare persoană care a încălcat legea va fi pedepsită conform legii naționale și, de ce nu, în conformitate cu practica internațională”, a concluzionat reprezentantul Partidului Nostru.
18:20
Procuratura anunță că procedura de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc din Grecia este în desfășurare: ședință-cheie pe 13 august la Curtea de Apel Atena Liber TV
Procuratura Generală a Republicii Moldova a anunțat oficial că procedura de extrădare a fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc din Republica Elenă este în plină desfășurare. Autoritățile moldovene spun că mențin un dialog constant cu instituțiile competente din Grecia.„Procurorii moldoveni mențin o comunicare constantă cu autoritățile competente din Grecia, evidențiind complexitatea dosarelor penale în care Vladimir Plahotniuc este învinuit și necesitatea extrădării acestuia pentru buna desfășurare a investigațiilor”, se menționează în comunicatul emis de Procuratură. Următoarea etapă: Curtea de Apel Atena examinează cerereaÎn urma demersurilor oficiale, autoritățile elene au informat partea moldoveană că ședința Curții de Apel din Atena privind cererea de extrădare, transmisă la data de 24 iulie 2025, va avea loc în data de 13 august 2025. Decizia finală revine Ministerului Justiției din GreciaTotuși, procurorii precizează că această ședință nu reprezintă etapa finală a procedurii. Decizia definitivă în privința extrădării urmează să fie luată de Ministerul Justiției al Republicii Elene, conform legislației grecești în vigoare.
18:00
Andrei Năstase propune un Fond Național de Dezvoltare alimentat din economiile moldovenilor și remitențele diasporei: „Moldova are resursele sale. Hai să le folosim pentru noi!” Liber TV
Andrei Năstase, potențial candidat independent la alegerile parlamentare din 28 septembrie, vine cu o viziune ambițioasă pentru relansarea economică a Republicii Moldova, bazată pe valorificarea resurselor financiare interne și ale diasporei. Într-o postare publicată pe rețelele sociale, acesta propune crearea unui Fond Național de Dezvoltare, finanțat din economiile populației și remitențele moldovenilor de peste hotare.„Moldova are resursele sale. Hai să le folosim pentru dezvoltarea noastră, nu pentru achitarea datoriilor altora!”, declară Năstase. Potențial ignorat de actuala guvernareNăstase atrage atenția că, în prezent, populația Republicii Moldova, inclusiv diaspora, deține peste 77 miliarde de lei în depozite bancare la dobânzi reduse. În plus, remitențele oficiale și neoficiale se ridică anual la peste 3 miliarde de dolari.„Acești bani sunt adesea plasați de bănci în obligațiuni de stat pentru creditarea bugetului, dar fără beneficii directe pentru cetățeni”, spune el. Soluția: investiții strategice garantate de statPlanul propus de Năstase vizează reorientarea acestor resurse către proiecte de investiții publice, cu dobândă garantată de stat. Fondul Național de Dezvoltare ar fi direcționat spre: Infrastructură critică Educație și sănătate Energie și drumuri Afaceri cu impact economic și social major Angajamente fiscale pentru diasporaPentru a stimula implicarea moldovenilor din afara țării, Năstase promite: Zero taxe și impozite pentru toate remitențele diasporei Zero impozite pe capitalul investit de diaspora în Moldova Zero impozit pe venit din dobânzile generate de plasamente în Fondul Național Transparență și eficiențăFondul ar urma să fie administrat cu: Transparență absolută Audit permanent și control civic Reducerea birocrației și a instituțiilor inutile Un nou model economicPrin această inițiativă, Năstase își propune transformarea dependenței externe într-o independență financiară, cu cetățenii în rolul principal al dezvoltării țării.„Este o investiție în viitorul copiilor, părinților și comunității de acasă. O contribuție directă la schimbarea țării — nu prin donații, ci prin investiție și respect reciproc”, a subliniat el.
15:40
Nicușor Dan, marele absent de la funeraliile lui Ion Iliescu. Președintele a stat la Cotroceni, dar nu a participat la ceremonii Liber TV
Președintele României, Nicușor Dan, nu a fost prezent la funeraliile fostului președinte Ion Iliescu, deși în ambele zile în care sicriul acestuia a fost depus la Palatul Cotroceni, șeful statului se afla la biroul său din cadrul instituției.Potrivit informațiilor Digi24, Nicușor Dan a ales să nu participe nici la ceremonia oficială din Sala Unirii, nici la slujba religioasă de la Biserica Cotroceni, limitându-se la un mesaj oficial transmis prin Administrația Prezidențială. În acel mesaj, el a declarat:„Istoria îl va judeca pe Ion Iliescu, personajul central al tranziției anilor ’90. Este obligația noastră să lămurim marile dosare ale epocii, pentru a merge asumat mai departe. Dumnezeu să-l ierte!”Absența lui Nicușor Dan de la funeralii a fost remarcată și în contextul lipsei altor figuri importante ale scenei politice. Nici fostul președinte Klaus Iohannis nu a participat, alegând să transmită un scurt mesaj de condoleanțe. Mircea Geoană, fost lider PSD și actual secretar general adjunct al NATO, nu a fost prezent și nu a transmis vreun mesaj public, pe fondul unei relații tensionate cu Iliescu, care l-a numit în trecut „prostănac”.Lista absenților a inclus și pe liderul UDMR, Kelemen Hunor, miniștri din actualul guvern, reprezentanți ai USR și ai partidului AUR, care s-au abținut de la comentarii privind dispariția fostului șef de stat.
15:00
Zelenski: Se discută mai multe formate de întâlnire la nivel de lideri pentru a opri războiul Liber TV
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că sunt analizate diferite scenarii de întâlniri la nivel înalt între liderii internaționali, care ar putea contribui la încheierea războiului declanșat de Rusia. Declarațiile au fost făcute în urma unei discuții telefonice cu cancelarul Germaniei, Friedrich Merz.„Ucraina și Germania văd la fel necesitatea încheierii cât mai rapide a războiului, printr-o pace demnă. Parametrii încheierii acestui conflict vor defini securitatea Europei pentru decenii. Războiul este în Europa, iar Ucraina este parte integrantă a Europei – inclusiv în negocierile de aderare la UE. De aceea, Europa trebuie să fie parte a acestor procese”, a spus Zelenski.Liderul de la Kiev a mai menționat că a coordonat pozițiile cu Germania, iar o nouă discuție cu Friedrich Merz va avea loc în curând.În paralel, consilierii pe securitate din Ucraina, Uniunea Europeană și SUA urmează să desfășoare o întâlnire online pentru armonizarea viziunilor comune privind o eventuală soluție de pace.„Au fost discutate mai multe formate posibile de întâlniri la nivel de lideri, inclusiv două formate bilaterale și unul trilateral. Ucraina nu se teme de dialog și așteaptă același curaj și din partea Rusiei. A venit timpul să oprim acest război”, a transmis președintele ucrainean.În acest context, The New York Times scrie că fostul președinte american Donald Trump intenționează să se întâlnească cu Vladimir Putin săptămâna viitoare, iar ulterior să organizeze o întrevedere trilaterală cu Putin și Zelenski. Kremlinul a confirmat că pregătirile pentru întâlnirea Putin–Trump au început deja, iar emisarul special al lui Trump, Steve Witkoff, a discutat ideea unei întâlniri în trei în timpul vizitei sale la Moscova. Rusia nu a comentat oficial această propunere.
11:30
Irina Vlah, adresare către Maia Sandu: ”Convocaţi de urgenţă şedinţa Consiliului Suprem de Securitate şi puneţi în discuţie problema datoriei de stat” Liber TV
Irina Vlah,  președintele Partidului Republican „Inima Moldovei”, a venit cu o adresare către Maia Sandu, preşedintele Republicii Moldova, „după mai multe discuţii cu cetăţenii din diferite localităţi ale ţării”. Politiciana cere convocarea de urgență Consiliului Suprem de Securitate (CSS) pe subiectul datoriei de stat. „În cadrul vizitelor pe care le întreprind în teritoriu împreună cu colegii, oamenii ne spun deschis că sunt îngroziţi de tempoul cu care creşte datoria de stat şi nu înţeleg de ce această mare problemă, care reprezintă un pericol real pentru ţară, nu este discutată în cadrul şedinţelor Consiliului Suprem de Securitate, organ pe care dvs. şi cei din PAS l-aţi fortificat semnificativ în ultima perioadă şi care ar trebui să se preocupe de securitatea ţării, dar nu de promovarea intereselor politice înguste ale guvernării. Aceste aprecieri, stimată dnă Preşedinte, aparţin oamenilor, care urmăresc cu ce se ocupă Consiliul Suprem de Securitate, iar eu mi-am asumat angajamentul de a vi le transmite.  După cum bine cunoaşteţi, în anii de guvernare ai PAS datoria de stat a Republicii Moldova a crescut de la 69 miliarde lei până la aproape 130 miliarde lei. Oamenii se întreabă: Ce au făcut cei de la guvernare cu aceşti bani? Dar şi mai mult pe oamenii îi îngrijorează faptul că datoriile făcute de PAS vor trebui să le achităm noi, cetăţenii, dar şi copiii, nepoţii şi strănepoţii noştri” - a menționat ea. Irina Vlah a remarcat că, circa două treimi din datoria de stat o reprezintă datoria de stat externă, care la finalul anului 2024 depăşise deja 4 miliarde de dolari americani. „De când sunt la guvernare, protejaţii dvs. din  PAS au „reuşit” să se împrumute de la 18 organizaţii internaţionale, guverne străine şi agenţii. Şi mai grav este că PAS continuă să se împrumute masiv şi în 2025. În anul curent s-au luat şi se vor lua încă împrumuturi externe în valoare de 10 miliarde 351 milioane lei. Pentru 2025 sunt planificate şi împrumuturi de pe piaţa internă în valoare de 8 miliarde 130 milioane lei. Deci, în lunile următoare am putea ajunge să avem o datorie de stat de aproape 140 miliarde de lei sau dublu raportat la situaţia când PAS a venit la guvernare. Iar dacă acest tempou se va păstra şi în anul următor, Moldova va ajunge să aibă o datorie de stat egală cu valoare proprietăţii publice administrate de Guvern, care la moment este de 157 miliarde de lei”, a adăugat politiciana. Adresându-se Maiei Sandu, Irina Vlah a spus: „Stimată dnă Maia Sandu! Dvs. v-aţi întrebat vreodată cât de gravă este situaţia creată de partidul dvs. de buzunar - PAS - la capitolul datorie de stat? Dvs. înţelegeţi că de facto băgaţi în robie cetăţenii Republicii Moldova pentru mulţi ani înainte? Dvs. înţelegeţi că furaţi viitorul copiilor noştri, care mulţi ani înainte vor trebui să plătească pentru lăcomia şi prostia celor din PAS? Dvs. înţelegeţi că Moldova poate ajunge în faliment, iar de acest lucru va fi responsabil PAS şi dvs., personal, pentru că i-aţi protejat în toţi aceşti ani şi aţi acoperit schemele şi abuzurile prin care ţara a fost înglodată în datorii? Dacă aveţi măcar câtuşi de puţin milă de poporul Republicii Moldova, băgat în datorii până la gât de protejaţii dvs. din PAS şi dacă vreţi că oamenilor să se facă măcar parţial dreptate, convocaţi de urgenţă şedinţa Consiliului Suprem de Securitate şi puneţi în discuţie problema datoriei de stat. Oamenii merită să ştie cum şi de ce a crescut datoria de stat în toţi aceşti ani, cum s-au cheltuit banii, cine se face vinovat de îndatorarea fără precedent a ţării, ce acţiuni vor urma ca aceste persoane să fie pedepsite etc.”. „Şi încă un moment foarte important: dvs. şi PAS aţi venit la putere cu lozinca: Întoarceţi miliardul! Vă refereaţi la acel miliard de dolari furat din sistemul bancar şi care atunci era echivalentul a 14 miliarde de lei. Dvs. şi protejaţii dvs. din PAS aţi reuşit „performanţa” să puneţi în cârca cetăţenilor Republicii Moldova o povară şi mai mare decât furtul miliardului – circa 70 miliarde de lei datorii! Nu credeţi că a venit timpul să explicaţi cetăţenilor unde-s aceste miliarde şi cine le va întoarce? Stimată Maia Sandu! Aveţi încă o şansă, poate ultima, să încercaţi să vă curăţaţi obrazul pentru povara de zeci de miliarde pusă în cârca cetăţenilor Republicii Moldova. Convocaţi de urgenţă şedinţa Consiliului Suprem de Securitate!”, a mai declarat președintele Partidului Republican „Inima Moldovei”.
11:20
(VIDEO) Victoria Furtună: „Partidul Moldova Mare va merge singur în alegeri. Nu ne vindem patria, ci luptăm pentru ea” Liber TV
Lidera Partidului „Moldova Mare”, Victoria Furtună, a transmis un mesaj ferm în cadrul unui clip video publicat pe rețelele sociale, în care a vorbit despre poziția formațiunii față de posibile alianțe politice înainte de alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Potrivit acesteia, partidul pe care îl conduce este „singura formațiune din țară care acționează în interesul moldovenilor” și nu va intra în alianțe politice decât cu forțe care apără valorile naționale și tradițiile autentice. „Deseori sunt întrebată dacă suntem pregătiți pentru alianțe politice. Răspunsul nostru este simplu și transparent. Suntem deschiși, dar doar cu acele forțe care vor apăra interesele poporului moldovenesc. Deocamdată astfel de forțe nu se regăsesc în Moldova, așa că vom continua singuri, dar cu sprijinul poporului”, a declarat Victoria Furtună. Ea a criticat dur partidele existente, pe care le acuză că „lobează interesele Estului sau Vestului” și că nu reprezintă cu adevărat voința și interesele cetățenilor. „Eu cred că o coaliție se poate face doar atunci când există partide care își doresc cu adevărat să ajungă în Parlament nu pentru interese de partid, nu pentru interesele partenerilor. Până acum nu am văzut astfel de partide. Moldova Mare nu își vinde patria, ci luptă pentru ea.” Totuși, Furtună nu exclude o colaborare parlamentară post-alegeri, precizând că deputații formațiunii ar putea susține proiecte legislative în cazul în care acestea sunt „în interesul țării și al moldovenilor”. Partidul „Moldova Mare” se poziționează ca o formațiune suveranistă, orientată spre apărarea identității moldovenești, a valorilor tradiționale și a independenței statului în fața influențelor externe.
10:30
Chișinăul pornește un proiect major de mediu: reabilitarea râului Bâc și protecție împotriva inundațiilor Liber TV
Primăria Municipiului Chișinău a anunțat finalizarea etapelor pregătitoare pentru lansarea unui proiect strategic dedicat reabilitării râului Bâc și reducerii riscului de inundații în capitală. Detaliile au fost prezentate luni, 4 august 2025, de Primarul General Ion Ceban, în cadrul ședinței operative a municipalității.Proiectul intitulat „Reabilitarea râului Bâc și protecția împotriva inundațiilor” face parte din Programul pentru Orașe Verzi (Green City Action Plan) și are drept scop combaterea efectelor schimbărilor climatice, îmbunătățirea calității apei și creșterea rezilienței urbane în Chișinău.Licitațiile urmează să fie lansate la începutul anului 2026, în timp ce proiectul de execuție este aproape finalizat. Studiile pregătitoare au fost inițiate încă din anul 2023.Componentele-cheie ale proiectului: Reabilitarea rețelei de canalizare pluvială; Modernizarea infrastructurii pentru scurgerea apelor; Implementarea de soluții-pilot și durabile de drenaj urban; Instalarea de supape de reținere a apei; Reprofilarea unor sectoare ale râului Bâc pentru a reduce riscul de inundații și a crește capacitatea de transport a apei; Îmbunătățirea controlului asupra scurgerii apei în sistemul hidrografic.„Proiectul vine să răspundă nevoilor urgente ale Chișinăului în contextul schimbărilor climatice tot mai severe. Scopul nostru este nu doar să protejăm orașul de inundații, ci și să revitalizăm râul Bâc și să oferim un mediu urban mai curat și mai sănătos pentru locuitori”, a declarat Ion Ceban.Proiectul este implementat de Primăria Chișinău cu sprijinul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și al Fondului Verde pentru Climă (Green Climate Fund).
10:20
Incendii devastatoare în sudul Franței: un mort, zeci de răniți și mii de hectare mistuite de flăcări Liber TV
Sudul Franței este cuprins de cel mai grav incendiu de vegetație din ultimele decenii, un dezastru natural pe care premierul francez l-a catalogat drept „fără precedent”, cu o posibilă legătură directă cu efectele încălzirii globale. Potrivit autorităților, o persoană a murit, trei sunt date dispărute și cel puțin 13 au fost rănite, în timp ce peste 11.000 de hectare de vegetație au fost mistuite de flăcări în departamentul Aude. La fața locului au fost mobilizați peste 2.000 de pompieri, susținuți de avioane, elicoptere și tehnică specializată. Ploile, care ar putea ajuta la stingerea focarelor, sunt așteptate abia în cursul săptămânii viitoare. Incendiul a dus la închiderea circulației pe una dintre cele mai importante axe rutiere dintre Franța și Spania – autostrada A9, între localitățile Narbonne și Perpignan. De asemenea, mai multe drumuri secundare și regionale au fost închise complet, iar accesul în zona afectată este strict interzis. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene (MAEIE) de la Chișinău a emis o avertizare de călătorie pentru cetățenii moldoveni aflați sau care intenționează să tranziteze sudul Franței. Instituția le recomandă maximă prudență și consultarea periodică a surselor oficiale de informare, precum portalul: https://www.inforoute11.fr. Consulatul General al Republicii Moldova la Nisa informează că prefectura Aude a deschis un Centru Operațional și o celulă de criză, care poate fi contactată la numărul local: 09 70 80 90 40. Pentru situații de urgență, cetățenii moldoveni pot apela și Consulatul la numărul: +33 4 93 92 70 44. Autoritățile franceze continuă lupta contra flăcărilor, iar populația este sfătuită să evite deplasările neesențiale în zona calamitată.
10:10
Trump vrea o întâlnire rapidă cu Putin și Zelenski: „Foarte mari șanse” pentru un summit trilateral Liber TV
Președintele american Donald Trump a cerut echipei sale să accelereze organizarea unor întâlniri cu liderul rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Informația a fost dezvăluită de CNN, care citează surse din interiorul Casei Albe. Decizia a fost luată imediat după revenirea emisarului special al lui Trump, Steve Witkoff, din Moscova, unde a purtat discuții cu reprezentanți ai Kremlinului. Potrivit surselor, Trump i-a informat deja pe câțiva lideri europeni despre intenția sa de a avea, în zilele următoare, o întrevedere bilaterală cu Putin, urmată de o posibilă întâlnire trilaterală cu Zelenski. „Consilierii lui Trump au început imediat pregătirile. Deși astfel de întrevederi la nivel înalt necesită, de regulă, timp pentru planificare, fostul președinte le-a cerut colaboratorilor săi să se miște rapid”, notează CNN. Încă nu a fost stabilit locul unde ar putea avea loc aceste discuții, dar se discută mai multe variante, inclusiv posibilitatea ca întâlnirile să se desfășoare chiar săptămâna viitoare sau în decursul următoarelor două săptămâni, menționează New York Times. Postul Fox News adaugă că inițiativa ar fi fost încurajată și de Putin, care i-ar fi transmis lui Witkoff că își dorește o întâlnire directă cu Trump „la un moment dat”. Donald Trump a confirmat public că există „șanse foarte bune” ca aceste întrevederi să aibă loc. Secretarul de stat Marco Rubio a subliniat însă că succesul unui astfel de summit depinde de apropierea pozițiilor dintre Kiev, Moscova și partenerii europeni.
10:00
Peste 40 de misiuni au fost întreprinse de salvatori și pompieri în urma intensificării vântului și ploilor Liber TV
Peste 40 de misiuni au fost întreprinse de salvatorii și pompierii din Republica Moldova în urma intensificării vântului și ploilor din ziua de 6 august 2025. Cele mai dese solicitări au fost înregistrate în municipiul Chișinău, Soroca și Bălți . Conform informațiilor din subdiviziunile teritoriale, angajații IGSU au intervenit pentru realizarea lucrărilor de defrișare a arborilor căzuți, dar și eliberarea părților carosabile de copaci doborâți. La Bălți pe strada Visarion Puiu, în urma intensificărilor de vânt, un arbore s-a prăbușit peste o conductă de gaz. La fața locului au intervenit angajații Direcției regionale căutare salvare nr.2 care au defrișat copacul căzut, dar și l-au înlăturat. Tot în municipiul Bălți salvatorii au avut misiunea de a demonta un balcon de pe strada Decebal nr.35 întrucât acesta risca să se prăbușească în orice moment. De intervenția angajaților IGSU a fost nevoie și în localitatea Dușmani din raionul Glodeni, unde vântul puternic a smuls mai multe foi de ardezii de pe acoperișul gimnaziului din localitate. În urma intemperiilor victime nu au fost raportate. Comisiile pentru situații excepționale locale estimează suma prejudiciilor înregistrate.
09:50
Zi de doliu naţional în România pentru fostul preşedinte Ion Iliescu, care va fi înmormântat cu onoruri militare Liber TV
Este zi de doliu naţional în România pentru fostul preşedinte Ion Iliescu, ce va înmormântat cu onoruri militare la Cimitirul Ghencea III. Steagul naţional este arborat în bernă la toate instituţiile şi autorităţile publice, în aeroporturi, gări şi autogări, la sediile partidelor şi ale sindicatelor.La Palatul Cotroceni, funeraliile de stat ale fostului preşedinte Ion Iliescu vor începe la ora 10:00, cu un scurt moment religios. Va urma ceremonia Gărzii la catafalc în sala Unirii, unde se află depus sicriul, apoi acesta va fi dus la biserica din curtea palatului, unde se va oficia slujba religioasă de înmormântare.După această slujbă, cortegiul funerar va pleca de la biserică şi se va îndrepta spre Poarta Marinescu, acolo unde Brigada 30 Gardă "Mihai Viteazul" va prezenta ultimul onor prin înclinarea drapelului şi intonarea imnului naţional al României, după care sicriul va trece prin faţa Gărzii. Apoi, cortegiul funerar va porni pe Bulevardul Gheorghe Marinescu, va trece pe Şoseaua Panduri, Bulevardul Ghencea, Prelungirea Ghencea, şi va ajunge la Cimitirul Militar Ghencea III.La sosirea la cimitir, sicriul va fi amplasat pe un afet de tun, iar ceremoniile se vor încheia cu 21 de salve de artilerie. În prima parte a zilei, funeraliile de stat vor continua tot la Palatul Cotroceni, cu o succesiune de ceremonii menite să-i aducă un ultim omagiu primului preşedinte al României postdecembriste. Câteva sute de oameni au venit pe parcursul zilei de miercuri la Palatul Cotroceni pentru a-și lua rămas bun de la fostul președinte Ion Iliescu. Au fost prezenți nu doar politicieni și oficiali de rang înalt, ci și oameni simpli veniți din mai multe zone ale țării.Mulți dintre cei prezenți au așteptat în liniște zeci de minute pentru a trece prin fața sicriului depus în Sala Unirii de la Palatul Cotroceni. Unii au depus flori, alții s-au oprit câteva secunde în fața catafalcului, în timp ce alții au privit în tăcere, fără să se apropie.Vizitatorii au fost lăsați să intre în grupuri mici, într-un flux constant, iar politicenii nu au făcut declaraţii.Ion Iliescu a murit pe 5 august 2025, la vârsta de 95 de ani (n. 3 martie 1930). Era internat din luna iunie la Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu”, fiind diagnosticat cu cancer pulmonar. A fost primul președinte al României postcomuniste, îndeplinind funcția de șef de stat în trei mandate: 1990-1992, 1992-1996 și 2000-2004. Ulterior a fost senator, apoi s-a retras din viața politică.
09:50
CEC: Au rămas șapte zile în care alegătorii se pot înregistra pentru a vota prin corespondență Liber TV
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că mai sunt 7 zile în care cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot care, în perioada votării, se vor afla pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, Canadei, Regatului Norvegiei, Regatului Suediei, Republicii Finlanda, Islandei, Japoniei, Republicii Coreea, Uniunii Australiei, Noii Zeelandei, se pot înregistra pentru a vota prin corespondență la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Până astăzi, 7 august 2025, peste 1 300 de cetățeni s-au înregistrat, cei mai mulți fiind din SUA (circa 700 de persoane) și Canada (370 de persoane). Înregistrarea pentru votul prin corespondență este o procedură obligatorie prin care alegătorul îşi exprimă intenția de a vota în străinătate cu utilizarea serviciilor poștale/de curierat. Scopul procedurii este de a stabili numărul de alegători care optează pentru această metodă alternativă de vot și de a întocmi listele electorale pentru votul prin corespondență. Procesul de înregistrare se realizează online, prin intermediul paginii web oficiale https://vpc.cec.md. Alegătorul care dorește să se înregistreze pentru votul prin corespondență trebuie să completeze un formular online, în care să menționeze: adresa poştală completă la care solicită să fie trimis prin poștă plicul cu materiale pentru votare; datele de contact  – adresa de e-mail şi numărul de telefon; fotografia cu faţa sa efectuată simultan cu actul de identitate care confirmă dreptul de vot: paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova (inclusiv cu termen de valabilitate expirat), buletinul sau cartea de identitate a cetăţeanului Republicii Moldova. Perioada de înregistrare se va încheia la data de 14 august 2025, ora locală a țării gazdă.
09:40
ULTIMA ORĂ! Percheziții în mai multe localități din țară într-o cauzǎ penală legată de finanțare ilegală și corupere electorală  Liber TV
La moment, ofițerii INI și polițiştii din BPDS “Fulger”, cu suportul subdiviziunilor teritoriale și procurorilor PCCOCS, desfășoară 78 de percheziții, în mai multe localități ale țării, într-o cauzǎ penală legată de finanțare ilegală și corupere electorală.  Acțiunile au loc la membrii și simpatizanții unei organizații criminale.Revenim cu detalii.
6 august 2025
16:50
Sturza dă asigurări că Plahotniuc are suficient „compromat”, doar că preferă să nu-l facă public: ”Cât n-ar fi de straniu, totuși, a fost un gentleman” Liber TV
Faptul că Plahotniuc deține mult material compromițător despre persoane importante din Republica Moldova nu este un mit, ci realitate, iar faptul că, până acum, nu a prea apărut nimic spectaculos în spațiul public înseamnă că el e totuși „un gentleman”. Constatarea aparține fostului premier Ion Sturza, făcut într-un interviu pentru RFI România.„Plahotniuc, cât n-ar fi de straniu, totuși, a fost un gentleman. El foarte rar a scos videoteca: un fost prim-ministru, fost președinte, dar în genere nu cred că o să avem un XXX. Plahotniuc a creat o întreagă infrastructură. El a corupt și a ancorat la dânsul 90 de procente din ce vedem noi astăzi”, a declarat Ion Sturza. Întrebat cum ar putea reveni Plahotniuc în politica moldovenească, în condițiile în care acesta ar fi detestat de majoritatea cetățenilor, Sturza a spus că n-ar fi atât de categoric, din acest punct de vedere. „Detestat pentru cine? Eu n-aș fi atât de categoric, lucrurile astea se uită. Nu-i asta atât de important, pentru că el nu va candida, personal, dar oamenii lui. Eu am o listă întreagă: foști președinți, prim-miniștri, președinți ai Curții Constituționale, deputați din toate partidele, care au fost agenții lui, care au primit bani de la dânsul”, a adăugat fostul premier.În context, el a ținut să sublinieze că Plahotniuc e mult mai periculos pentru actuala guvernare decât Șor.„Deci acestea nu sunt mituri. Plicurile nu sunt mituri. Videoteca nu e mit. În sensul ăsta el e un instrument mult mai periculos decât Șor. (...) Eu văd mulți astăzi care încearcă așa să devină și ei experți în probleme de etică, democrație și alte lucruri, dar în realitate, știu că  au avut  relații intime în sensul politic sau de bani cu Plahotniuc. Și mă amuz”, a mai spus Ion Sturza.
16:10
CEC a înregistrat doi concurenți electorali la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025: Partidul CUB și candidatul independent Andrei Năstase Liber TV
Comisia Electorală Centrală a înregistrat, în cadrul ședinței de astăzi, 53 de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pe lista Partidului Politic Coaliția pentru Unitate și Bunăstare pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. În context, a fost înregistrat simbolul electoral al partidului pentru participare la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, a fost confirmat reprezentantul partidului în Comisia Electorală Centrală pentru perioada electorală și confirmată persoana responsabilă de finanțe (trezorier) pentru perioada campaniei electorale la acest scrutin.Candidații înregistrați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, care cad sub incidența prevederilor art. 16 alin. (3) din Codul electoral nr. 325/2022, își vor suspenda activitatea din funcția pe care o dețin pe durata campaniei electorale. Nesuspendarea din funcție va duce la anularea înregistrării și excluderea candidatului respectiv din lista concurentului electoral. De asemenea, CEC a înregistrat și un candidat independent la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, Andrei Năstase. În context, a fost confirmată și persoana responsabilă de finanțe (trezorierul). Campania electorală pentru alegerile parlamentare va începe pe 29 august 2025.
14:50
Atac cu drone asupra unei stații de comprimare din Odesa: riscuri pentru importurile de gaz în Ucraina și regiune Liber TV
Rusia a lansat un atac masiv cu drone asupra unei stații de comprimare a Operatorului Sistemului de Transport al Gazelor din Ucraina, situată în regiunea Odesa, în apropiere de granița cu România. Potrivit Ministerului Energiei al Ucrainei, obiectivul lovit este important pentru importurile de gaze naturale în țară, făcând parte din traseul de transport al gazului lichefiat (LNG) din Grecia către depozitele ucrainene prin conducta transbalcanică.Oficialii nu au precizat numele stației vizate, dar surse neoficiale indică faptul că ar putea fi vorba despre stația de comprimare „Orlovka”, utilizată inclusiv pentru livrările de gaz către Republica Moldova și regiunea transnistreană. Atacul a fost efectuat cu zeci de drone, iar la fața locului echipele de intervenție evaluează amploarea pagubelor.„Dacă pagubele sunt majore, ar putea fi nevoie de aproximativ o lună pentru a readuce instalația la capacitate normală”, a explicat expertul în energie Ghenadi Rîabțev pentru agenția UNIAN. Acesta a subliniat că volumele de gaze transportate prin această rută erau relativ reduse, însă impactul atacului ar putea complica temporar aprovizionarea Ucrainei și a Transnistriei.Ucraina, confruntată cu rezerve de gaz la un nivel istoric minim, a fost nevoită să majoreze importurile, inclusiv din Azerbaidjan, prin conducta transbalcanică. Recent, Naftogaz a anunțat testarea livrărilor de gaze azere, iar autoritățile ucrainene sperau să asigure cel puțin 13,5 miliarde de metri cubi de gaz în depozite pentru a trece iarna în condiții de siguranță.Autoritățile ucrainene nu au oferit detalii privind amploarea avariilor și termenul exact de reluare a funcționării stației atacate.
14:20
(VIDEO) „Inima Moldovei” cere eliminarea PAS din cursa pentru Parlament Liber TV
Președintele PAS, Igor Grosu, a încălcat în mod repetat legislația electorală, ceea ce obligă CEC-ul să elimine acest partid din cursa electorală. Această solicitare a fost exprimată în timpul unui protest organizat la sediul Partidului Acțiune și Solidaritate de către reprezentanții Partidului Republican „Inima Moldovei”, scrie Telegraph.md.Participanții la acțiune și-au exprimat convingerea că, după 28 septembrie, Grosu va primi pedeapsa meritată și i-au înmânat un pachet cu pesmeți, ceai, țigări și papuci – obiecte care, în curând, se vor dovedi a fi foarte necesare pentru el.Potrivit liderului „Inima Moldovei”, Irina Vlah, PAS a adoptat Codul Electoral pe care tot ei îl încalcă. „Grosu călătorește în Europa pe banii bugetului pentru a îndemna diaspora să voteze pentru PAS. El implică lideri europeni în campanie și le cere să susțină deschis PAS. Galbenii îi intimidează pe ambasadorii noștri, forțându-i, sub amenințarea concedierii, să facă agitație pentru PAS. Toate acestea sunt încălcări grave ale legislației electorale, pe care CEC-ul le ignoră complet”, a declarat Irina Vlah, solicitând Comisiei Electorale să anuleze înregistrarea PAS ca participant la alegeri.„Igor Grosu a recunoscut public că îi șantajează și le pune o condiție: dacă PAS nu rămâne la putere, atunci în satele și orașele lor nu vor fi apă, canalizare și drumuri. O astfel de atitudine este inadmisibilă. Aceasta nu este doar o încălcare a autonomiei autorităților locale. Este o încălcare a drepturilor oamenilor la propria opinie, la propriile viziuni”, a declarat liderul „Inima Molodovei” din Cantemir, Sergiu Butuc.„Această încălcare nu se întâmplă pentru prima dată! La alegerile prezidențiale, Maia Sandu a amenințat și ea: fondurile europene le vor primi doar acele orașe și sate care vor vota pentru referendum și pentru ea personal! Și ce vedem acum? Ea nu a fost pedepsită! Iar acum PAS face același lucru la alegerile parlamentare!”, a declarat Galina Corencenco, reprezentanta „Inima Moldovei” din Dondușeni.„Poliția și Procuratura dispun de toate instrumentele necesare pentru a iniția un dosar și a-l trage la răspundere pe Igor Grosu și pe alți reprezentanți ai partidului de guvernământ pentru ilegalitățile comise”, a declarat membrul Consiliului Politic Național al „Inima moldovei”, Victor Topal.În încheierea protestului, reprezentanții „Inima Moldovei” au făcut apel la observatorii naționali și internaționali să înregistreze abuzurile PAS și și-au exprimat încrederea că, după o viitoare schimbare de putere, alegerile din Moldova vor redeveni o competiție democratică, nu o luptă fără reguli, așa cum se întâmplă astăzi.﻿
13:30
Andrei Năstase propune alegerea procurorului prin vot popular: „Haideți să începem să facem dreptate în Moldova, ca în Elveția” Liber TV
Andrei Năstase, potențial candidat independent la alegerile parlamentare din 28 septembrie, a lansat o nouă propunere de reformă a justiției, inspirată din modelul elvețian. În cadrul emisiunii „7 zile cu Rodica Cravcenco” de la Cinema 1, acesta a declarat că procurorul general ar trebui ales direct de cetățeni și, la fel, demis tot prin voința populară. „Așa cum am propus să fie ales președintele de către întregul popor, propun acum să fie ales procurorul de cetățeni. În legea pe care o propun eu se va institui nu doar alegerea, dar și demiterea acestuia, exact cum am propus în 2015 alegerea președintelui de către întregul popor și demiterea acestuia tot de către popor, prin referendum”, a declarat Năstase. Politicianul a criticat clasa politică actuală pentru blocajele în aplicarea unor astfel de mecanisme democratice, subliniind diferența față de statele europene: „În Elveția oamenii fac referendumuri cam 8-9-10 pe an, dar în Republica Moldova nu se poate… Ce ne spun nouă de obicei politicienii – noi trebuie să ajungem ca în Elveția. Păi haideți să începem! Haideți să începem prin a institui în Republica Moldova dreptate, justiție, hai să combatem corupția, hai să combatem protecționismul.” Prin această propunere, Andrei Năstase spune că își dorește să ofere cetățenilor un rol real în numirea și controlul asupra celor mai importanți factori ai justiției, asigurând astfel independența procurorului general și reducerea influențelor politice asupra sistemului judiciar.
13:20
Wizz Air lansează primul zbor direct Chișinău – Sofia, începând din octombrie 2025 Liber TV
Pasagerii Aeroportului Internațional „Eugen Doga” Chișinău vor avea, din 26 octombrie 2025, posibilitatea de a călători direct către capitala Bulgariei, Sofia, grație noii rute operate de compania aeriană Wizz Air. Este primul și singurul zbor direct din Republica Moldova spre Bulgaria, potrivit anunțului oficial al aeroportului. Zborurile vor fi disponibile de patru ori pe săptămână – marți, joi, sâmbătă și duminică – și vor oferi moldovenilor acces rapid atât la atracțiile culturale și istorice ale Sofiei, cât și la destinațiile populare de pe litoralul bulgăresc al Mării Negre, precum Sunny Beach, Nessebar, Albena sau Nisipurile de Aur. „Ne dorim ca tot mai mulți călători din Moldova să aibă acces la opțiuni de zbor inteligente și eficiente, iar această nouă rută este un exemplu clar al direcției în care mergem”, a declarat Anastasia Novak, Manager Comunicare Corporativă Wizz Air, menționând că inițiativa face parte din programul Customer First Compass, dedicat îmbunătățirii experienței pasagerilor. La rândul său, Natalia Cojocaru, purtător de cuvânt al Aeroportului Internațional „Eugen Doga” Chișinău, a subliniat că noua legătură aeriană va contribui la dezvoltarea turismului, la stimularea schimburilor economice și la consolidarea cooperării bilaterale dintre Republica Moldova și Bulgaria. Rezervările pentru noua rută Chișinău – Sofia pot fi făcute deja pe site-ul oficial wizzair.com.
13:10
(VIDEO) Ion Ceban acuză PAS de „metode de răket” și intimidare politică: „Nu distrugeți oameni, familii și democrația din țară” Liber TV
Liderul Mișcării Alternativa Națională (MAN), Ion Ceban, acuză Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) de abuzuri, presiuni asupra primarilor, agenților economici și membrilor MAN, folosind metode care, potrivit lui, nu au nimic în comun cu valorile europene. Mesajul a fost transmis într-un video publicat pe rețelele sociale. „Celor din PAS le spun să nu se ocupe de ‘răket’. Ați văzut cum diferiți exponenți, în special conducerea PAS, ‘încordează’ primarii și îi forțează să treacă la ei sau să voteze cu ei. Același lucru se întâmplă și cu reprezentanții MAN în teritoriu, care sunt constrânși să renunțe la activitate sau să migreze către alte partide”, a declarat Ceban. Potrivit liderului MAN, presiunile nu se limitează doar la nivel politic, ci vizează și mediul de afaceri: „Agenții economici sunt somați, li se spune că va veni FISC, ANSA, pompierii să-i controleze și să le blocheze activitatea dacă vor continua să colaboreze cu MAN.” Ion Ceban susține că actuala guvernare își pierde legitimitatea și mandatul, cerând cetățenilor să nu se lase intimidați: „Această putere nu este veșnică, este pe final de mandat. Fac apel către toată lumea – nu vă mai temeți de acești ipocriți. Datoria noastră este să scăpăm de acești incompetenți și iresponsabili care, sub lozinca pro-europeană, fac acțiuni anti-europene.” În încheiere, liderul MAN a adresat un mesaj direct celor aflați la putere: „Vă chem să vă luați labele murdare și să fiți, în primul rând, oameni. Nu distrugeți oameni, familii, businessuri, democrația, libera alegere, gândirea și nu distrugeți țara, în general. La televizor vorbiți despre valori europene, dar în realitate procedați total antieuropean și mișelește.”
12:30
Percheziții în dosare de delapidare a averii străine și spălare de bani în domeniul reparației drumurilor: Cinci persoane au fost reținute de CNA și PCCOCS Liber TV
Ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) au desfășurat astăzi 53 de percheziții pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în cadrul unor cauze penale inițiate pe fapte de delapidare a averii străine și spălare de bani, comise de două sau mai multe persoane, cu utilizarea situației de serviciu. Potrivit materialelor cauzei, în vizorul CNA și PCCOCS se află factori de decizie din cadrul întreprinderilor de stat S.A. „Drumuri-Criuleni”, S.A. „Drumuri-Cimișlia” și S.A. „Drumuri-Căușeni”, care, în calitate de persoane publice și membri ai grupurilor de lucru responsabile de supravegherea și recepția finală a lucrărilor de reabilitare a drumurilor, ar fi pus în aplicare o schemă infracțională de fraudare a bugetului public. În conformitate cu probatoriul acumulat, aceștia ar fi pretins, acceptat și primit în mod sistematic mijloace financiare necuvenite de la diverși agenți economici, în schimbul favorizării acestora în procesul de execuție a lucrărilor publice. Printre acțiunile investigate se numără: subcontractări fictive, utilizarea de materiale de construcție de calitate inferioară, achiziționate la prețuri supraevaluate, raportarea unor lucrări nerealizate, falsificarea rapoartelor de laborator, înregistrarea unor facturi pentru lucrări neexecutate și introducerea nejustificată a unor lucrări suplimentare în proiectele contractate. De asemenea, investigațiile au scos la iveală o schemă adițională, pusă în aplicare de conducerea S.A. „Drumuri-Criuleni”, vizând trucarea procedurilor de achiziții publice. Prin impunerea unor criterii restrictive și nejustificate, erau favorizați anumiți agenți economici, fapt ce a dus la prejudicierea bugetului public. Totodată, sumele de bani obținute prin activități ilegale au fost supuse unor operațiuni de spălare a banilor. Acestea au fost utilizate pentru procurarea de bunuri de lux, precum automobile, imobile și alte active cu valoare considerabilă, atât în Republica Moldova, cât și în afara țării. Ca rezultat al acțiunilor procesuale din 6 august curent, au fost reținute 5 persoane. În urma perchezițiilor au fost ridicate documente, contracte și mijloace financiare susceptibile a fi provenite din activități ilegale, relevante pentru cauza penală în examinare.
Mai multe ştiri
