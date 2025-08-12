Șefa statului, Maia Sandu, s-a întâlnit cu noul însărcinat cu afaceri ad interim al Statelor Unite ale Americii, Nick Pietrowicz

15:50

Plahotniuc are mult material compromițător despre unii reprezentanți ai actualei puteri, de aceea, prezența lui aici ar crea mari emoții în rândul guvernării. Cel puțin asta susține avocatul Iurie Mărgineanu, care face trimitere la „surse sigure”. În același timp, spune el, fostul lider al PDM, deși avea grijă să documenteze totul, avea și niște linii roșii pe care nu le trecea – nu se lua de familiile celor vizați, spre deosebire de cei din PAS, scrie UNIMEDIA.„Eu sunt sigur sau mai mult ca sigur că domnul Plahotniuc are foarte multe informații, inclusiv, pe cei care azi dețin pârghiile administrative în Republica Moldova. Adică, ar putea izbucni, cum a zis domnul Filat, să sară în aer tot bomondul politic, dar știu, din auzite, din nucleul cetății, a „imperatorului”, acolo toți practic vorbeau pentru programul special unde s-a stocat toată informația”, a declarat Mărgineanu, în cadrul emisiunii lui Gheorghe Gonța.Acesta a precizat că deține informații sigure că, atunci când PAS se afla afla în opoziție, unii reprezentanți ai acestui partid primeau bani de la Plahotniuc.„Foarte mulți lideri, opoziție, foarte mulți din actul guvernamental și din opoziția ceea la moment, s-au hrănit din mânuța lui Plahotniuc. El îi hrănea ca pe vrăbiuțe, în fiecare zi, câte olecuță, ei ciuguleau, iar tot asta se documenta, absolut tot se documenta”, a menționat avocatul.﻿Acesta mai dezvăluie faptul că, atunci când se afla la guvernare, lui Plahotniuc i se cerea să nu o atingă pe Maia Sandu, iar el ținea cont de asta.„Știu din foarte multe surse credibile faptul că lui Vlad Plahotniuc îi sugerau să nu o atingă pe doamna Maia Sandu, fiind atunci în opoziție. Și domnul Plahotniuc chiar dădea indicațiile corespunzătoare organelor de urmărire penală să-i dea pace, să nu o atingă. Andrei Năstase era calul cela, care trăgea tot, apropo el era personajul de rezistență și eroul de rezistență”, a precizat Iurie Mărgineanu.Pe de altă parte, avocatul a mai menționat că, în pofida confruntării acerbe dintre guvernarea PDM și opoziția de atunci, Plahotniuc, spre deosebire de cei care guvernează astăzi, respecta regula de a nu se lua de membrii familiilor celor cu care lupta.„Vreau să spun un lucru. Uite, nu am spus niciodată public. Nu știu poate foarte mulți o să-mi sară în cap, foarte mult hate voi primi, inclusiv, sub video, care o să-l plasați Dumneavoastră. Dar, Vlad Plahotniuc, pe timpul lui avea linii roșii, care actuala guvernare nu le are. Acolo chiar dacă se atingea cineva, nu se atingea de familie și asta e o regulă generală, de când există puterea în lume. Nu se atinge familia”, a subliniat Iurie Mărgineanu.