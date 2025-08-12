Liderii europeni cer lui Donald Trump să apere interesele Ucrainei în discuțiile cu Vladimir Putin
Liderii europeni îi solicită președintelui SUA, Donald Trump, ca la viitoarea întâlnire cu liderul rus Vladimir Putin să apere interesele Ucrainei și să nu accepte compromisuri care ar putea afecta securitatea Europei. Potrivit publicației Politico, de la preluarea mandatului, Trump a adoptat o atitudine distantă față de Europa, însă influența politică și economică a Uniunii Europene rămâne esențială pentru protejarea intereselor americane în Ucraina. Recent, președintele american a discutat telefonic cu mai mulți lideri europeni și ar fi promis „returnarea unei părți din teritoriile” Ucrainei — semn că Europa folosește pârghii de presiune în negocieri. UE este în prezent cel mai mare furnizor de ajutor financiar și militar pentru Kiev și deține zeci de miliarde de euro din activele rusești înghețate, elemente-cheie pentru orice acord de pace pe termen lung. Bruxelles-ul insistă ca nu se discute niciun fel de concesii până când Rusia nu acceptă un armistițiu complet, iar orice înțelegere să respecte integritatea teritorială a Ucrainei și să garanteze securitatea acesteia. Totodată, autoritățile europene au anunțat pregătirea unui nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, continuarea sprijinului financiar pentru Kiev și susținerea procesului de aderare a Ucrainei la UE. Politico remarcă faptul că, deși Trump evită să discute despre garanții de securitate, poziția sa privind Ucraina începe să se apropie de cea a Europei, după luni de contacte fără rezultat cu Moscova. Declarațiile europenilor vin în contextul în care, în SUA, senatori republicani precum Lindsey Graham, dar și secretarul Apărării, Pete Hegseth, au sugerat că un eventual acord de pace ar putea include „schimburi teritoriale” — o variantă respinsă până acum de Kiev.
