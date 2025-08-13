(VIDEO) Extrădarea lui Vlad Plahotniuc va fi posibilă în doar câteva zile, susțin Veronica Mihailov-Moraru, ministrul Justiției și avocatul Lucian Rogac
Ministrul Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, susține că procedura de extrădare a lui Vlad Plahotniuc în Republica Moldova, după ce instanța i-a acceptat cererea, nu ar trebui să dureze mult odată cu confirmarea din partea Greciei, transmite Telegraph.md. „După decizia instanței, ministrul Justiției elen confirmă modalitatea de validare a acestei hotărâri, după care sunt anunțate autoritățile statului care solicită extrădarea și se inițiază procedurile privind aducerea persoanei. Aceasta durează câteva zile în mod practic? Da, depinde de organizare transportului, măsurile de siguranță, securitate, plasare etc”, a declarat Veronica Mihailov-Moraru.La rândul său, avocatul lui Plahotniuc, Lucian Rogac, afirmă că Ministerul Justiției din Grecia ar putea lua decizia definitivă la începutul săptămânii viitoare.„Instanța doar formal a admis cererea, a constatat acceptarea extrădării acestuia către Republica Moldova. Acum, deci, dosarul, împreună cu hotărârea privind acceptarea extrădării, urmează să fie transmis către Ministerul Justiției, care deja urmează să se pronunțe asupra acestui caz și în cazul în care este acceptat, deja se convine asupra unei date la care să fie efectuat transferul persoanei. În cazul în care există voință din partea Ministerului Justiției grec și nu sunt careva motive de tergiversare, atunci s-ar putea ca decizia să fie luată chiar în primele zile ale săptămânii viitoare și, respectiv, săptămâna mai viitoare să aibă loc deja extrădarea nemijlocit, dar urmează să vedem, avem bănuieli rezonabile că totuși o să se tergiverseze această procedură”, a declarat Lucian Rogac.Avocatul a adăugat că prezența clientului său la ședința de astăzi ar fi putut duce la o nouă amânare. „Neprezentarea domnului Vladimir Plahotniuc la ședința de judecată a fost decisă de comun acord și anume în scopul de a nu tergiversa examinarea cauzei, or instanța este obligată să asigure un translator și din câte bine cunoaștem suntem în luna august, luna concediilor și ședința putea fi amânată anume din motivul lipsei de translatorului, fapt care s-a întâmplat de fapt în luna iulie, pe o altă cauză a fost amânată ședința”, a adăugat Rogac. Amintim că astăzi, 13 august, Curtea de Apel de la Atena a admis extrădarea lui Vlad Plahotniuc în R. Moldova și a dat curs solicitării acestuia de a reveni în Moldova.
