Președintele României, Nicușor Dan, vizită surpriză în Republica Moldova. A participat alături de Maia Sandu la „Festivalul Lupilor”

11:30

Irina Vlah, președintele Partidului Republican „Inima Moldovei”, a venit cu o adresare către Maia Sandu, preşedintele Republicii Moldova, „după mai multe discuţii cu cetăţenii din diferite localităţi ale ţării”. Politiciana cere convocarea de urgență Consiliului Suprem de Securitate (CSS) pe subiectul datoriei de stat. „În cadrul vizitelor pe care le întreprind în teritoriu împreună cu colegii, oamenii ne spun deschis că sunt îngroziţi de tempoul cu care creşte datoria de stat şi nu înţeleg de ce această mare problemă, care reprezintă un pericol real pentru ţară, nu este discutată în cadrul şedinţelor Consiliului Suprem de Securitate, organ pe care dvs. şi cei din PAS l-aţi fortificat semnificativ în ultima perioadă şi care ar trebui să se preocupe de securitatea ţării, dar nu de promovarea intereselor politice înguste ale guvernării. Aceste aprecieri, stimată dnă Preşedinte, aparţin oamenilor, care urmăresc cu ce se ocupă Consiliul Suprem de Securitate, iar eu mi-am asumat angajamentul de a vi le transmite. După cum bine cunoaşteţi, în anii de guvernare ai PAS datoria de stat a Republicii Moldova a crescut de la 69 miliarde lei până la aproape 130 miliarde lei. Oamenii se întreabă: Ce au făcut cei de la guvernare cu aceşti bani? Dar şi mai mult pe oamenii îi îngrijorează faptul că datoriile făcute de PAS vor trebui să le achităm noi, cetăţenii, dar şi copiii, nepoţii şi strănepoţii noştri” - a menționat ea. Irina Vlah a remarcat că, circa două treimi din datoria de stat o reprezintă datoria de stat externă, care la finalul anului 2024 depăşise deja 4 miliarde de dolari americani. „De când sunt la guvernare, protejaţii dvs. din PAS au „reuşit” să se împrumute de la 18 organizaţii internaţionale, guverne străine şi agenţii. Şi mai grav este că PAS continuă să se împrumute masiv şi în 2025. În anul curent s-au luat şi se vor lua încă împrumuturi externe în valoare de 10 miliarde 351 milioane lei. Pentru 2025 sunt planificate şi împrumuturi de pe piaţa internă în valoare de 8 miliarde 130 milioane lei. Deci, în lunile următoare am putea ajunge să avem o datorie de stat de aproape 140 miliarde de lei sau dublu raportat la situaţia când PAS a venit la guvernare. Iar dacă acest tempou se va păstra şi în anul următor, Moldova va ajunge să aibă o datorie de stat egală cu valoare proprietăţii publice administrate de Guvern, care la moment este de 157 miliarde de lei”, a adăugat politiciana. Adresându-se Maiei Sandu, Irina Vlah a spus: „Stimată dnă Maia Sandu! Dvs. v-aţi întrebat vreodată cât de gravă este situaţia creată de partidul dvs. de buzunar - PAS - la capitolul datorie de stat? Dvs. înţelegeţi că de facto băgaţi în robie cetăţenii Republicii Moldova pentru mulţi ani înainte? Dvs. înţelegeţi că furaţi viitorul copiilor noştri, care mulţi ani înainte vor trebui să plătească pentru lăcomia şi prostia celor din PAS? Dvs. înţelegeţi că Moldova poate ajunge în faliment, iar de acest lucru va fi responsabil PAS şi dvs., personal, pentru că i-aţi protejat în toţi aceşti ani şi aţi acoperit schemele şi abuzurile prin care ţara a fost înglodată în datorii? Dacă aveţi măcar câtuşi de puţin milă de poporul Republicii Moldova, băgat în datorii până la gât de protejaţii dvs. din PAS şi dacă vreţi că oamenilor să se facă măcar parţial dreptate, convocaţi de urgenţă şedinţa Consiliului Suprem de Securitate şi puneţi în discuţie problema datoriei de stat. Oamenii merită să ştie cum şi de ce a crescut datoria de stat în toţi aceşti ani, cum s-au cheltuit banii, cine se face vinovat de îndatorarea fără precedent a ţării, ce acţiuni vor urma ca aceste persoane să fie pedepsite etc.”. „Şi încă un moment foarte important: dvs. şi PAS aţi venit la putere cu lozinca: Întoarceţi miliardul! Vă refereaţi la acel miliard de dolari furat din sistemul bancar şi care atunci era echivalentul a 14 miliarde de lei. Dvs. şi protejaţii dvs. din PAS aţi reuşit „performanţa” să puneţi în cârca cetăţenilor Republicii Moldova o povară şi mai mare decât furtul miliardului – circa 70 miliarde de lei datorii! Nu credeţi că a venit timpul să explicaţi cetăţenilor unde-s aceste miliarde şi cine le va întoarce? Stimată Maia Sandu! Aveţi încă o şansă, poate ultima, să încercaţi să vă curăţaţi obrazul pentru povara de zeci de miliarde pusă în cârca cetăţenilor Republicii Moldova. Convocaţi de urgenţă şedinţa Consiliului Suprem de Securitate!”, a mai declarat președintele Partidului Republican „Inima Moldovei”.