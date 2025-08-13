ULTIMA ORĂ! Instanța din Grecia a decis: Vlad Plahotniuc va fi extrădat în Republica Moldova

18:10

Blocul ALTERNATIVA a depus astăzi, 11 august, la Comisia Electorală Centrală (CEC) lista celor 103 candidați pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Unul dintre liderii formațiunii, Ion Ceban, a subliniat că echipa reunește „manageri cu experiență, profesioniști din guvernele anterioare, foști parlamentari și tineri politicieni ambițioși”. „Mă adresez cetățenilor, în primul rând, atât din țară, cât și de peste hotare! Dragi cetățeni – ALTERNATIVA este. Suntem aici pentru fiecare dintre dvs. și pentru a face dreptate fiecăruia. Alternativa există dacă ne unim și mergem împreună pentru dezvoltarea țării cu adevărat și nu pentru un proces mimat”, a spus Ceban. Acesta a avertizat că urmează „cea mai murdară campanie electorală de până acum” și că „toate tunurile de propagandă sunt îndreptate intenționat anume împotriva noastră”. „Nu e timpul să ne lăsăm manipulați și dezbinați – deoarece asta își doresc cei care nu vor să plece de la putere și care au demonstrat incompetență. Oare noi, cetățenii, nu am obosit să fim împărțiți și văzuți ca mașinărie de vot, iar ei uită că au promis să fie altfel? E timpul să ne maturizăm politic și să alegem sincer viitorul copiilor noștri și al țării noastre”, a declarat el. Ion Ceban a adăugat că „doar prin comparație puteți vedea cu adevărat cine își iubește țara” și că echipa sa „are cu ce se mândri”. „Toate pe care le-am realizat le-am făcut împreună cu oamenii și pentru că există încredere. Noi am demonstrat că se poate. Dragi cetățeni, voi sunteți cei care puteți face diferența”, a spus liderul Blocului ALTERNATIVA. Lista candidaților are o vârstă medie de 41 de ani, cel mai tânăr având 20 de ani și cel mai în vârstă – 69 de ani. O treime dintre candidați sunt tineri sub 35 de ani. Din total, 49 sunt femei și 54 bărbați. Structura profesională este diversă: 15 funcționari publici de rang înalt, 29 de funcționari (inclusiv primari), peste 50 de reprezentanți ai regiunilor, doi vicepreședinți de raioane, patru primari, consilieri locali și membri ai diasporei. De asemenea, pe listă figurează cinci medici, 12 cadre didactice, 14 antreprenori, șase ingineri, doi agronomi și 39 de juriști. Șapte candidați dețin titlul de doctor sau doctor habilitat în științe. „Ei sunt acei oameni care pot îndeplini reformele și schimbările mult așteptate de noi toți. Le mulțumesc tuturor colegilor și vin cu un îndemn să fim mai presus decât agonia politică deja aplicată de foarte mulți politicieni. Oamenii așteaptă propuneri concrete și rezultate. Astăzi, oamenii sunt cei care suportă tot greul așa-numitelor reforme, greul inflației, al scumpirilor, al sărăciei, nevoia de a-și părăsi țara pentru a-și asigura existența familiei. Mulțumesc cetățenilor care, sunt sigur, vor face alegerea corectă”, a conchis Ceban.﻿