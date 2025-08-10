Alaska, locul cu încărcătură simbolică ales pentru summitul Trump–Putin: între istorie, geopolitică și negocieri sensibile
Alegerea Alaskăi drept gazdă a viitoarei întâlniri dintre președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin are o puternică semnificație istorică și strategică, depășind simpla conveniență geografică.La doar două mile maritime de Rusia, Alaska este considerată de guvernatorul statului, Mike Dunleavy, „cel mai strategic loc din lume”, aflat la intersecția Americii de Nord cu Asia, între Arctica bogată în resurse și Pacificul cu rute comerciale vitale. Statul joacă un rol esențial în securitatea națională a SUA, în politica energetică și în competiția pentru influență în regiunea arctică.Locația are și o încărcătură simbolică pentru Kremlin: în secolul XIX, Alaska a fost teritoriu al Imperiului Rus, până când țarul Alexandru al II-lea a decis să o vândă Statelor Unite în 1867, pentru 7,2 milioane de dolari — aproximativ doi cenți pe acru. Alegerea locului oferă lui Putin ocazia de a invoca acest episod istoric exact în contextul în care, potrivit presei internaționale, pe agenda summitului s-ar putea afla și subiectul schimbului de teritorii între Rusia și Ucraina.Miza politică este uriașă: pentru Trump, găzduirea summitului pe pământ american îi oferă statutul de gazdă și avantajul de imagine, obligându-l pe Putin să facă deplasarea în SUA. Totodată, alegerea Alaskăi înlătură riscul ca liderul rus să fie arestat în baza mandatului emis de Curtea Penală Internațională, jurisdicție nerecunoscută de Washington.Însă această întâlnire stârnește neliniște la Kiev și în capitalele europene, mai ales după ce emisarul lui Trump, Steve Witkoff, ar fi sugerat o formulă de pace ce implică cedări teritoriale din partea Ucrainei în schimbul unui armistițiu.Chiar dacă Washingtonul ia în calcul invitarea președintelui Volodimir Zelenski la summit, scenariul unor negocieri bilaterale Trump–Putin fără participarea Kievului este privit cu îngrijorare, fiind interpretat ca un posibil pas spre erodarea poziției Ucrainei în război.
