Zelenski caută sprijin internațional pentru a fi prezent la negocierile Trump–Putin din Alaska
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, încearcă să obțină sprijin diplomatic pentru a participa la summitul dintre liderul SUA, Donald Trump, și președintele Rusiei, Vladimir Putin, programat pe 15 august în Alaska, relatează Reuters. În prezent, discuțiile sunt planificate într-un format strict bilateral, iar Kievul se teme că absența Ucrainei ar putea conduce la decizii care să îi afecteze grav interesele naționale. Un oficial de la Casa Albă a precizat că Trump nu exclude prezența lui Zelenski, însă pregătirile vizează deocamdată doar întâlnirea SUA–Rusia. Temerile Kievului au fost amplificate de atacurile aeriene rusești din ultimele zile asupra regiunii Zaporijjia, soldate cu cel puțin 12 răniți. Zelenski a cerut noi sancțiuni împotriva Moscovei, subliniind că agresiunea rusă nu încetează. Uniunea Europeană și NATO și-au exprimat sprijinul pentru Ucraina. Liderii Marii Britanii, Franței, Germaniei, Italiei, Poloniei, Finlandei și ai Comisiei Europene au transmis că orice acord de pace trebuie să includă interesele de securitate ale Ucrainei și Europei. Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a insistat ca atât Kievul, cât și Bruxelles-ul să fie parte a eventualelor negocieri. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a numit summitul din Alaska „un test” pentru Putin și a afirmat că Ucraina are dreptul să-și decidă singură viitorul geopolitic, respingând ideea recunoașterii legale a controlului rusesc asupra teritoriilor ocupate. Între timp, la Moscova, Dmitri Medvedev și Maria Zaharova au lansat noi atacuri verbale la adresa Europei și Ucrainei, iar analiști pro-Kremlin anticipează încercări ale Rusiei de a-și extinde controlul asupra unor noi teritorii. Analiști occidentali avertizează că un acord între Trump și Putin, încheiat fără participarea Ucrainei, ar putea fi dezastruos pentru Kiev și aliații săi. „Ceea ce vom vedea din Alaska va fi aproape sigur o catastrofă pentru Ucraina și Europa”, a declarat profesorul Phillip P. O’Briain de la Universitatea St. Andrews. Aceasta va fi prima întâlnire oficială dintre Trump și Putin după revenirea liderului american la Casa Albă. Trump a lăsat să se înțeleagă că un posibil acord de pace ar putea presupune „un schimb de teritorii” în beneficiul ambelor părți, în timp ce Kremlinul susține că o întâlnire directă între Putin și Zelenski este încă „departe de a fi posibilă”.
