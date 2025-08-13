Olesea Stamate, fost deputat PAS, înregistrată oficial în cursa pentru Parlament ca independentă
Fostul deputat al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Olesea Stamate, a anunțat că a fost înregistrată oficial de Comisia Electorală Centrală în calitate de candidat independent la alegerile parlamentare din 28 septembrie.„Am ajuns până la această etapă împreună și, cu ajutorul și sprijinul vostru, merg cu încredere mai departe. Multe lucruri au părut imposibile, până în momentul în care s-au întâmplat”, a scris Stamate pe rețelele sociale, mulțumindu-le susținătorilor.Ea a subliniat că își propune să fie „vocea oamenilor tăcuți și muncitori” care nu au fost reprezentați cu adevărat până acum și că, deși un singur deputat nu poate forma o majoritate, poate opri o majoritate atunci când aceasta se îndepărtează de normele democratice.„Putem demonstra la alegerile din 28 septembrie că, în premieră, în Parlament va ajunge un deputat independent care va răspunde doar în fața poporului. Eu deja am demonstrat că pot face acest lucru”, a afirmat candidata.Stamate a declarat că lupta sa pentru dreptate și pentru cetățenii Republicii Moldova va continua, încheindu-și mesajul cu „Cu Doamne Ajută”.
