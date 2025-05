Sentință pentru un bărbat acuzat de omor cu deosebită cruzime în Chișinău

15:20

Marcel Ciolacu a anunțat pe 20 mai că își dă demisia din funcția de președinte al Partidului Social Democrat (PSD). El a condus PSD din 22 august 2020. Ciolacu a făcut acest anunț la începutul Consiliului Politic Naţional. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Marcel Ciolacu a demisionat din funcția de președinte al PSD, gest pe … The post România: Marcel Ciolacu a demisionat de la șefia partidului PSD first appeared on ZUGO. Articolul România: Marcel Ciolacu a demisionat de la șefia partidului PSD apare prima dată în ZUGO.