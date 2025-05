George Simion și AUR cer anularea alegerilor. Vor depune o contestație la Curtea Constituțională

10:20

Nicanor Ciochină, candidatul independent și principalul suspect în dosarul privind omorul unui adolescent din satul Boldurești, a obținut cele mai multe voturi în primul tur al alegerilor locale pentru funcția de primar. Potrivit datelor prezentate de Comisia Electorală Centrală, acesta a acumulat 549 de voturi, echivalentul a 47,21%.