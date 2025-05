IGSU a stabilit cauza preliminară a incendiului din Durlești

15:30

Președintele Asociației „Forța Fermierilor", Alexandru Bădărău, demisionează din funcția de consultant al premierului Dorin Recean pe domeniul agricol, după aproximativ două luni. În cererea semnată pe 19 mai, directorul executiv al asociației invocă lipsa unui dialog real între Guvern și reprezentanții sectorului agricol. În replică, responsabilii de la Guvern susțin că funcționarul nu și-ar fi …