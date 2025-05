Tot mai multe persoane solicită tratament antirabic. ANSP anunță noi achiziții

18:00

În perioada 8–10 august 2025, rezervația „Orheiul Vechi" devine din nou punctul de atracție pentru mii de oameni — aici va avea loc cea de-a cincea ediție aniversară a Festivalul Lupilor, cel mai mare festival de camping din Moldova. Muzica, corturile și spiritul liber vor reuni din nou suflete sub cerul liber.