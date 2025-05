FC Zimbru ar putea să se despartă de antrenorul Hikmet Karaman

12:10

Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, desfășoară acțiuni de urmărire penală într-un dosar ce vizează fapte de corupție comise în cadrul unei companii turistice și al unei instituții medicale private din municipiul Chișinău. Potrivit anchetatorilor, reprezentanții acestor entități ar fi pretins și …