Primăria Durlești: Mansarda arsă, ilegală și fără evidență cadastrală

Ofițerii CNA și procurorii din Bălți investighează un avocat din Chișinău, bănuit că ar fi pretins 15.000 și, ulterior, 50.000 de euro de la rudele unor persoane aflate în arest, promițând că va interveni pe lângă funcționari publici pentru a obține decizii favorabile. Avocatul a primit banii sub controlul Centrului