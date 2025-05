Bărbatul care ar fi comis omorul din sectorul Rîșcani și complicele său, reținuți. Este posibilă extrădarea?

09:30

Liderul AUR, George Simion, a recunoscut înfrângerea în alegerile prezidențiale și l-a felicitat pe Nicușor Dan pentru victorie. Totodată, acesta a menționat că „e timpul să continuăm lupta noastră". „Am fost singuri împotriva unui întreg sistem, singuri împotriva tuturor. Sunt mândru de voi și îl felicit pe contracandidatul meu pentru