De ce refuză Putin să se întâlnească cu Zelenski. Sursă de la Kremlin

13:10

Etajele 3 și 4 ale unui imobil din centrul Chișinăului, care au găzduit anterior Judecătoria Chișinău, sediul Centru, ar putea ajunge în gestiunea Procuraturii Generale. Ministerul Justiției a inițiat procesul de elaborare a unui proiect de hotărâre a Guvernului în acest sens. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Spațiul, situat pe strada Bulgară nr. 43, urmează … The post Procuratura Generală va primi un nou sediu: Ministerul Justiției pregătește transmiterea imobilului first appeared on ZUGO. Articolul Procuratura Generală va primi un nou sediu: Ministerul Justiției pregătește transmiterea imobilului apare prima dată în ZUGO.