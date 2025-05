Reacția Guvernului după acuzațiile lui George Simion privind ingerințele Franței și R. Moldova în alegerile prezidențiale din România

11:20

Republica Moldova a încheiat o nouă etapă în drumul spre Uniunea Europeană. Autoritățile de la Chișinău anunță că au finalizat sesiunea de evaluare (screening) pentru Capitolul 16, care vizează domeniul fiscal, parte din procesul de aderare la blocul comunitar. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Timp de două zile, reprezentanți ai instituțiilor din domeniu – Ministerul … The post video | O nouă etapă în negocierile cu UE: R. Moldova a încheiat screeningul pe Capitolul 16 first appeared on ZUGO. Articolul video | O nouă etapă în negocierile cu UE: R. Moldova a încheiat screeningul pe Capitolul 16 apare prima dată în ZUGO.