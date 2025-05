R. Moldova depășește media globală de reprezentare a femeilor în funcții de conducere

11:40

Nicușor Dan, victorios în scrutinul prezidențial din România, primește felicitări de la lideri din străinătate. Nicușor Dan a primit felicitări în limba română și de la premierul polonez Donald Tusk. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Felicitări, Nicușor Dan! Trăiască România liberă!”, i-a scris Tusk în română, engleză și poloneză, într-o postare pe contul său de … The post Liderii lumii l-au felicitat pe Nicușor Dan pentru victorie. Mesaj în limba română transmis de Donald Tusk first appeared on ZUGO. Articolul Liderii lumii l-au felicitat pe Nicușor Dan pentru victorie. Mesaj în limba română transmis de Donald Tusk apare prima dată în ZUGO.