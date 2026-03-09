Semnal de alarmă pentru economie – Prețul ridicat al carburanților ar putea declanșa un nou val de scumpiri

16:10

Uniunea Europeană pregătește un nou model de tratat de aderare pentru statele candidate, cu scopul de a preveni situații similare celei din Ungaria, unde conflictele privind statul de drept au creat tensiuni în interiorul blocului comunitar, scrie Politico. Comisia Europeană analizează introducerea unor „mecanisme de protecție pe termen lung", noi reguli, în tratatele de aderare