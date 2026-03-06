Petrolul urcă la peste 90 de dolari pe baril, alimentând temerile privind noi scumpiri

15:20

Direcția Regională Drumuri și Poduri Iași anunță recepționarea pe șantier a unor noi elemente necesare montării tablierului metalic la podul peste Prut de la Ungheni – Zagarancea. Potrivit autorităților române, până în prezent au ajuns la Ungheni peste jumătate din totalul celor 20 de module care vor alcătui tablierul metalic al podului. Acestea urmează să ... Podul peste Prut de la Ungheni prinde contur – Care este stadiul lucrărilor