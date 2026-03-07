Aeroportul din Dubai și-a suspendat activitatea după ce ar fi fost lovit de o dronă

15:20

Dosarul de trădare de patrie, în care fostul șef al Direcției Juridice a Parlamentului, Ion Creangă, este acuzat că ar fi transmis informații ce constituie secret de stat unor reprezentanți ai Ambasadei Federației Ruse, va fi examinat de la zero. Procesul, care se afla la un pas de sentință, a fost blocat după ce judecătoarea ... Ion Creangă, judecat din nou – Dosarul de trădare repornit de la început