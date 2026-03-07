Alerta pe piața aviatică – Combustibilul s-a scumpit cu 30% – Zborurile din Chișinău ar putea deveni mai costisitoare

20:50

Ministerul Afacerilor Externe informează că monitorizează permanent situația de securitate din Orientul Mijlociu prin intermediul Celulei de Criză activate la nivel central și menține coordonarea continuă cu misiunile diplomatice ale Republicii Moldova din regiune. Unde pot apela pentru ajutor cetățenii moldoveni aflați în Orientul Mijlociu, în contextul situației de securitate În Statul Israel, din cei ... MAE de la Chișinău – Nu mai sunt solicitări active de evacuare din Israel, iar 96 de cereri sunt înregistrate în Emiratele Arabe Unite The post MAE de la Chișinău – Nu mai sunt solicitări active de evacuare din Israel, iar 96 de cereri sunt înregistrate în Emiratele Arabe Unite appeared first on Politik.