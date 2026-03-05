Amenințarea sau agresarea judecătorilor și procurorilor va fi sancționată penal – Proiectul adoptat de Parlament

15:30

15 cetățeni ai Republicii Moldova au solicitat asistență consulară misiunilor diplomatice din Orientul Mijlociu, în contextul tensiunilor din regiune. Opt dintre aceștia se aflau în Statul Israel, cinci în Qatar și Kuweit, iar doi în Emiratele Arabe Unite, unde au avut nevoie de sprijin pentru probleme legate de cazare. Circa 200 de persoane din regiunea transnistreană sunt blocați în Dubai.