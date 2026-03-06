Portul Internațional Liber „Giurgiulești” declarat obiectiv de infrastructură portuară strategică – Proiectul adoptat de Parlament

20:40

Guvernul Ucrainei a pregătit un proiect de hotărâre care ar putea introduce regimul de licențiere pentru importurile de struguri, vin și alcool din Republica Moldova, ca reacție la măsurile comerciale adoptate anterior de Chișinău cu privire la interdicția cărnii de pasăre. Potrivit Ministerului Economiei de la Kiev, proiectul vizează aplicarea unor măsuri considerate proporționale la ... Guvernul de la Kiev confirmă embargoul pentru vinurile moldovenești – Condițiile dure înaintate de Moldova pentru reluarea importului de carne de pui