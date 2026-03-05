Proiectul privind reducerea numărului de voturi pentru numirea membrilor Comisiei Vetting votat de Parlament – Președintele Sandu a promulgat legea, iar opoziția atacă norma la Curtea Constituțională
5 martie 2026 22:50
Amendamentul înregistrat de deputații Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) la legea privind evaluarea judecătorilor și procurorilor, care prevede reducerea numărului de voturi necesare pentru numirea membrilor comisiilor de vetting de la 61 la 51, a fost votat de majoritatea parlamentară. Modificarea va putea permite numirea fostului președinte al Comisiei Pre-Vetting, Herman von Hebel, în funcția ...
22:50
Parlamentul a votat în prima lectură trei inițiative legislative care oferă soluții normative pentru facilitarea exercitării dreptului la cetățenie. Proiectele de lege au fost elaborate de fracțiunile parlamentare „Partidul Acțiune și Solidaritate", „Partidul Nostru" și „Democrația Acasă". Propunerile legislative au drept scop eliminarea unor dificultăți administrative apărute în practica aplicării legislației privind cetățenia. Inițiativa legislativă ...
22:50
Persoanele care amenință sau agresează judecătorii și procurorii vor fi sancționate penal. Un proiect de lege care prevede măsuri legislative de fortificare a securității persoanelor care activează în domeniul justiției a fost votat în lectura a doua de 55 de deputați. Inițiativa legislativă a fost elaborată de un grup de deputați din Fracțiunea parlamentară „Partidul ...
22:50
22:50
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a declarat că, dacă ar fi fost la conducere, ar fi declarat starea de alertă încă din prima zi a crizei provocate de atacul asupra Iranului. Acest apt ar fi permis direcționarea resurselor financiare din rezerva de stat spre procurarea motorinei și a produselor petroliere. Potrivit liderului Partidului Nostru, astăzi, ...
22:50
Republica Moldova dispune în prezent de stocuri de motorină suficiente pentru aproximativ 12 zile, iar rezervele de benzină acoperă peste 20 de zile de consum, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în emisiunea "În context", informează telegraph.md, cu referire la Moldova 1. Autoritățile monitorizează zilnic rezervele de combustibil, având în vedere incertitudinile generate de conflictul ...
22:50
Majorarea accelerată a prețului la motorină va avea un impact direct asupra fermierilor și ar putea genera un nou val de scumpiri în economie, avertizează președintele Comisiei agricultură din Parlament, Serghei Ivanov. Potrivit acestuia, creșterea prețului la combustibil intervine într-un moment critic pentru sectorul agricol, când fermierii se află în plin sezon de producție. „Din ...
13:00
Europa se confruntă cu riscul unui nou criză energetică, după ce conflictul din Orientul Mijlociu a provocat o creștere puternică a prețurilor la gaze naturale. Potrivit unei analize citate de Financial Times, cotațiile gazelor în Europa au ajuns la cel mai ridicat nivel din 2023. Creșterea vine pe fondul perturbării transportului maritim în Strâmtoarea Hormuz ...
13:00
Exporturile de carne de pasăre din Ucraina către Republica Moldova ar putea fi reluate în perioada următoare, după ce autoritățile sanitar-veterinare din cele două țări au convenit asupra unui mecanism comun de control și testare a produselor. Potrivit acordului preliminar, exporturile vor putea fi reluate pentru întreprinderile care au dreptul de a exporta în Uniunea ...
13:00
Exportul și reexportul produselor petroliere din Portul Internațional Liber Giurgiulești vor fi permise doar dacă stocurile depășesc anumite limite minime, în contextul instituirii stării de alertă în sectorul energetic, anunță Serviciul Vamal. Potrivit instituției, exporturile vor fi autorizate doar dacă în depozitele portului se vor afla peste 8 000 de tone de benzină și 25 ...
12:50
Moldovagaz va continua să asigure livrările de gaze pentru regiunea transnistreană până la sfârșitul lunii iunie 2026, după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat prelungirea mandatului companiei. Decizia a fost luată în cadrul ședinței ordinare a ANRE din 4 martie 2026 și vine în urma solicitării Ministerului Energiei, care a cerut ...
11:30
Directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Alexei Taran, a admis posibilitatea majorării tarifului la gazele naturale în cursul anului, în cazul în care prețurile la metan pe piețele internaționale vor rămâne ridicate pentru o perioadă mai lungă. Potrivit lui Taran, ANRE ar putea interveni asupra tarifelor dacă evoluțiile de pe piață o vor ...
11:30
„Guvernarea nu doar că ignoră problemele agricultorilor, dar și îi manipulează atunci când fermierii încearcă să-și revendice drepturile", a declarat deputatul Partidului Nostru, Serghei Ivanov, președintele comisiei parlamentare pentru agricultură și industrie alimentară. Mai mult, potrivit acestuia, autoritățile încearcă să divizeze agricultorii, etichetând protestele și folosind forțe excesive de poliție. „Europa nu înseamnă doar întâlniri ...
11:30
În regiunea transnistreană a fost introdus un regim strict de economisire a gazelor, iar Centrala Termoelectrică Moldovenească de la Cuciurgan (MGRES) va produce energie electrică pe bază de cărbune. Potrivit declarațiilor așa-numitului „Minister al Economiei", măsura a fost luată din cauza perturbărilor în aprovizionarea cu gaze naturale, generate de situația din Orientul Mijlociu. Conform unor ...
14:40
Războiul din Orientul Mijlociu și creșterea prețurilor la motorină riscă să afecteze serios economia Moldovei, în special sectorul agricol, care reprezintă 45% din exporturile țării. În acest context deputatul Serghei Ivanov, președintele Comisiei parlamentare pentru agricultură și industrie alimentară, subliniază că prioritatea națională trebuie să fie sprijinul pentru economie, în special pentru agricultură și industria ...
13:00
Guvernul a declarat stare de alertă la nivel național în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu 4 martie curent. Decizia a fost aprobată la ședința de astăzi a Cabinetului de miniștri. Decizia de Guvern stabilește reguli stricte pentru gestionarea resurselor energetice pentru următoarele două luni, limitând exportul de produse petroliere ...
08:40
Otilia Dandara a fost aleasă în funcția de rector al Universității de Stat din Moldova (USM). Decizia a fost luată de membrii comunității academice pe 3 martie.Anunțul a fost făcut de Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al USM. Potrivit Consiliului, la scrutin au participat 1 483 de alegători. Otilia Dandara a obținut 796 voturi, Florentin ...
08:40
Ucraina ar putea introduce chiar zilele acestea licențierea importului de vin, struguri și alcool tare din Republica Moldova, ca reacție la interdicția impusă de Chișinău asupra cărnii de pasăre ucrainene. Declarațiile au fost făcute de viceministrul Economiei din Ucraina, Taras Visoțki, într-un interviu pentru Radio Europa Liberă. Oficialul a precizat că proiectul de hotărâre ar ...
08:30
Guvernul propune menținerea cotei de sprijin financiar de 70% din costul primei de asigurare în agricultură, măsură menită să încurajeze fermierii să-și protejeze producția împotriva riscurilor climatice, potrivit unui proiect de hotărâre care urmează să fie aprobat în ședința de miercuri a Guvernului. Potrivit documentului, subvenția va continua să fie achitată din Fondul național de ...
08:30
Guvernul pregătește lansarea unor noi modele de pașapoarte și documente de călătorie, care vor fi puse în circulație cel târziu până la 31 decembrie 2026. Proiectul, elaborat de Agenția Servicii Publice cu suportul Ministerului Afacerilor Interne, prevede actualizarea formei, conținutului și elementelor de securitate pentru toate tipurile de pașapoarte și documente de călătorie. Noile pașapoarte ...
20:50
Ministerul Afacerilor Externe informează că monitorizează permanent situația de securitate din Orientul Mijlociu prin intermediul Celulei de Criză activate la nivel central și menține coordonarea continuă cu misiunile diplomatice ale Republicii Moldova din regiune. Unde pot apela pentru ajutor cetățenii moldoveni aflați în Orientul Mijlociu, în contextul situației de securitate În Statul Israel, din cei ...
20:50
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) anunță că, începând cu 1 martie 2026, a intrat în vigoare Hotărârea Guvernului nr. 698/2025, care stabilește noua Metodologie de calculare a tarifelor pentru transportul rutier de persoane în trafic raional și interraional. Noua metodologie introduce reguli clare privind modul de calcul, aprobare și verificare a tarifelor. Acestea sunt stabilite ...
20:50
În cadrul vizitei de lucru la București, directorul Serviciului Vamal al Republicii Moldova, Radu Vrabie, s-a întâlnit cu președintele Autorității Vamale Române, Mihai Savin. Aceasta a fost prima reuniune între conducătorii celor două administrații vamale și a oferit ocazia de a aborda subiecte importante de pe agenda comună privind facilitarea comerțului internațional și securitatea transfrontalieră. ...
15:20
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a emis la 23 februarie 2026 un ordin prin care reduce controalele aplicate loturilor de lapte importate din Ucraina, eliminând monitorizarea consolidată a laptelui ambalat. Potrivit precizărilor instituției, anterior a fost suspendat temporar importul furajelor combinate din Ucraina, după ce în loturile reținute la frontieră a fost confirmată prezența metronidazolului. ...
15:20
Dosarul de trădare de patrie, în care fostul șef al Direcției Juridice a Parlamentului, Ion Creangă, este acuzat că ar fi transmis informații ce constituie secret de stat unor reprezentanți ai Ambasadei Federației Ruse, va fi examinat de la zero. Procesul, care se afla la un pas de sentință, a fost blocat după ce judecătoarea ...
15:20
Deputatul fracțiunii Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, solicită convocarea urgentă a ședinței Comisiei parlamentare speciale de monitorizare și control asupra realizării politicii de reintegrare a Republicii Moldova. În calitate de secretar al Comisiei, Berlinschii a solicitat prioritizarea acestei chestiuni pe agenda parlamentară și stabilirea planului de activitate pe anul 2026, având în vedere că de la ...
15:20
Direcția Regională Drumuri și Poduri Iași anunță recepționarea pe șantier a unor noi elemente necesare montării tablierului metalic la podul peste Prut de la Ungheni – Zagarancea. Potrivit autorităților române, până în prezent au ajuns la Ungheni peste jumătate din totalul celor 20 de module care vor alcătui tablierul metalic al podului. Acestea urmează să ...
15:20
Deputatul PSRM, Petru Burduja a prezentat o inițiativă legislativă menită să susțină întreprinderile agroindustriale prin dezvoltarea ciclului complet de producție Petru Burduja a amintit că, în cadrul dezbaterii moțiunii de cenzură împotriva ministrului Agriculturii, s-a recunoscut faptul că „în Republica Moldova lanțul valorii adăugate în agricultură nu este utilizat", ceea ce face ca sectorul să ...
12:10
Escaladarea situației de securitate din regiunea Orientului Mijlociu și suspendarea sau restricționarea zborurilor comerciale din mai multe state afectează și cetățeni ai Republicii Moldova. Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT) Moldova anunță că monitorizează constant evoluția situației, în baza informațiilor furnizate de agențiile de turism membre. Potrivit datelor centralizate până în acest moment, aproximativ ...
12:10
ANRE a stabilit pentru 4 martie 2026 un preț maxim la motorină de 21,21 lei/litru, în creștere cu +0,34 lei față de ziua precedentă. Este una dintre cele mai abrupte scumpiri zilnice din ultima perioadă. În același timp, benzina 95 ajunge la 23,97 lei/litru, cu o majorare de +13 bani. Creșterea vine pe fondul tensiunilor ... Șoc la pompă – Motorina se scumpește din nou, cu 34 bani într-o singură zi The post Șoc la pompă – Motorina se scumpește din nou, cu 34 bani într-o singură zi appeared first on Politik.
12:10
Deputații PDCM din fracțiunea Alternativa anunță că urmăresc cu îngrijorare evoluțiile din Orientul Mijlociu, după bombardarea teritoriului Iranului de către forțele militare americane și ale Israelului și riposta acestuia asupra mai multor țări din regiunea Golfului Persic și a Israelului. Potrivit declarației făcute publice, „începînd cu ziua de sîmbătă 28 februarie, toată lumea este îngrijorată ... PDCM cere măsuri urgente pentru protejarea moldovenilor din Orientul Mijlociu și avertizează că tensiunile din zona conflictului pot lovi dur economia moldovenească The post PDCM cere măsuri urgente pentru protejarea moldovenilor din Orientul Mijlociu și avertizează că tensiunile din zona conflictului pot lovi dur economia moldovenească appeared first on Politik.
12:10
În Republica Moldova ar putea fi lansat, în curând, primul fond privat de pensii. NewsMaker explică cine stă în spatele inițiativei, cine poate deveni participant, care este contribuția minimă și cât de sigură este investiția. Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a aprobat, la mijlocul lunii februarie 2026, crearea primului fond privat de pensii din ... În Moldova ar putea apărea primul fond privat de pensii – Cine sunt fondatorii și ce prevede legislația The post În Moldova ar putea apărea primul fond privat de pensii – Cine sunt fondatorii și ce prevede legislația appeared first on Politik.
12:10
Guvernul urmează să aprobe un proiect de lege care schimbă radical regimul juridic al Portului Internațional Liber „Giurgiulești”, extinzând perioada de funcționare și stabilind noi reguli privind terenurile, regimul fiscal și garanțiile oferite investitorului general și rezidenților. Potrivit proiectului, terenurile portului în suprafață de peste 55 de hectare vor rămâne proprietate publică a statului, dar ... Portul Giurgiulești, „concesionat” până în 2075 – Statul schimbă regimul juridic pentru cel mai strategic activ al țării The post Portul Giurgiulești, „concesionat” până în 2075 – Statul schimbă regimul juridic pentru cel mai strategic activ al țării appeared first on Politik.
12:10
Prețurile de referință la gaze în Europa au crescut marți dimineața cu peste 20%, pe fondul incertitudinii cu privire la durata opririi exporturilor de la cea mai mare instalație de export de gaze lichefiate din lume, amplasată în Qatar, precum și la impactul pe care îl va avea asupra aprovizionării globale cu energie, transmite Agerpres ... Gazul continuă să se scumpească în Europa – Prețul acestuia a depășit 500 de euro pentru un Megawatt-oră The post Gazul continuă să se scumpească în Europa – Prețul acestuia a depășit 500 de euro pentru un Megawatt-oră appeared first on Politik.
10:30
Prețurile petrolului au continuat să crească marți pentru a treia zi consecutiv, pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu și al riscurilor tot mai mari privind transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru exporturile globale de țiței. Investitorii se tem că tensiunile din regiune ar putea afecta livrările dintr-una dintre ... Petrolul se scumpește a treia zi consecutiv – Rubio: SUA vor încerca să limiteze creșterea prețurilor la țiței pe fondul războiului cu Iranul The post Petrolul se scumpește a treia zi consecutiv – Rubio: SUA vor încerca să limiteze creșterea prețurilor la țiței pe fondul războiului cu Iranul appeared first on Politik.
10:30
Lucrările la stația de transfer cu linie de sortare a deșeurilor din Chișinău se desfășoară conform graficului stabilit, anunță autoritățile municipale. În această etapă au fost finalizate lucrările de betonare pentru atelierul de reparații și spălătoria auto, spații care vor deservi autospecialele și camioanele de transfer. În prezent, pe șantier sunt executate lucrări suplimentare de ... Stația de reciclare din Chișinău prinde contur – Investiții de peste 12 milioane de euro The post Stația de reciclare din Chișinău prinde contur – Investiții de peste 12 milioane de euro appeared first on Politik.
10:30
Asociația Forța Fermierilor avertizează că escaladarea conflictului militar din Orientul Mijlociu și impactul direct asupra piețelor energetice globale vor duce inevitabil la creșterea prețurilor la carburanți, inclusiv în Republica Moldova. Potrivit organizației, aceste evoluții afectează imediat sectorul agricol, unde motorina reprezintă unul dintre principalele costuri de producție. O nouă majorare a prețului la motorină ar ... Fermierii îngrijorați de scumpirea carburanților – Agricultorii solicită Guvernului mecanisme de compensare The post Fermierii îngrijorați de scumpirea carburanților – Agricultorii solicită Guvernului mecanisme de compensare appeared first on Politik.
20:40
Autoritățile din Emiratele Arabe Unite au anunțat că vor relua parțial zborurile pe aeroporturile din Dubai. Începând cu seara zilei de 2 martie, un număr limitat de curse urmează să opereze de pe Aeroportul Internațional Dubai (DXB) și Dubai World Central – Al Maktoum (DWC). „Autoritatea Generală a Aviației Civile din EAU (GCAA) a informat ... Zboruri reluate parțial de pe aeroporturile din Dubai – Anunțul autorităților din Emiratele Arabe Unite The post Zboruri reluate parțial de pe aeroporturile din Dubai – Anunțul autorităților din Emiratele Arabe Unite appeared first on Politik.
20:40
Guvernul Ucrainei a pregătit un proiect de hotărâre care ar putea introduce regimul de licențiere pentru importurile de struguri, vin și alcool din Republica Moldova, ca reacție la măsurile comerciale adoptate anterior de Chișinău cu privire la interdicția cărnii de pasăre. Potrivit Ministerului Economiei de la Kiev, proiectul vizează aplicarea unor măsuri considerate proporționale la ... Guvernul de la Kiev confirmă embargoul pentru vinurile moldovenești – Condițiile dure înaintate de Moldova pentru reluarea importului de carne de pui The post Guvernul de la Kiev confirmă embargoul pentru vinurile moldovenești – Condițiile dure înaintate de Moldova pentru reluarea importului de carne de pui appeared first on Politik.
20:40
Administrația Națională a Drumurilor continuă în această săptămână lucrările de întreținere pe drumurile publice naționale, pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere și sporirea siguranței participanților la trafic. Potrivit planificării, echipele de intervenție desfășoară lucrări pe mai multe sectoare de drum, inclusiv pe traseul R13, km 0–13, tronsonul Bălți–Mărășești, pe drumul G69 în sectorul Criuleni, pe G118, km ... Administrația Națională a Drumurilor anunță lucrări de întreținere pe mai multe trasee naționale The post Administrația Națională a Drumurilor anunță lucrări de întreținere pe mai multe trasee naționale appeared first on Politik.
20:40
Circa 600 de angajați ai întreprinderii Calea Ferată din Moldova (CFM) rămân în concendiu forțat până la sfârșitul lunii martie. Măsura, menită să aducă economii la buget, a fost prelungită deja pentru a doua oară. De la sfârșitul lunii decembrie, sute de oameni primesc doar jumătate din salariile care li se cuvin, pentru că nu ... Concendiu forțat pentru angajații CFM până la sfârșitul lunii martie – Sute de oameni primesc doar jumătate din salarii The post Concendiu forțat pentru angajații CFM până la sfârșitul lunii martie – Sute de oameni primesc doar jumătate din salarii appeared first on Politik.
15:30
Câștigul salarial mediu lunar brut în Republica Moldova a constituit 16,3 mii lei în trimestrul IV 2025, în creștere cu 8,9% față de aceeași perioadă din 2024 și cu 5,6% comparativ cu trimestrul III 2025, potrivit datelor Biroului Național de Statistică (BNS). În termeni reali, însă, majorarea a fost mult mai modestă. Indicele câștigului salarial ... Majorări iluzorii – Salariile cresc în statistici în Moldova, dar nu și în portofel The post Majorări iluzorii – Salariile cresc în statistici în Moldova, dar nu și în portofel appeared first on Politik.
15:30
Programul guvernamental Casa Verde, implementat în cadrul FEERM, a fost modificat pentru apelul din 2026, iar prezența unui copil minor în familie nu mai reprezintă un criteriu obligatoriu de eligibilitate. În noile condiții, toate gospodăriile pot depune dosare pentru obținerea sprijinului financiar. Potrivit informațiilor prezentate, programul rambursează 50% din valoarea investiției, în limita a 200 ... Statul modifică criteriile de aplicare la programul Casa Verde The post Statul modifică criteriile de aplicare la programul Casa Verde appeared first on Politik.
15:30
Prețurile gazelor naturale pe piața europeană continuă să urce accelerat, cotațiile la hubul TTF au depășit pragul de 550 de dolari pentru mia de metri cubi. Depășirea pragului de 550 de dolari pentru mia de metri cubi la hubul TTF nu este doar o fluctuație tehnică de piață, ci un semnal serios de alertă pentru ... Gazul atinge 552 $ pe bursele europene – Riscuri pentru consumatorii din Moldova The post Gazul atinge 552 $ pe bursele europene – Riscuri pentru consumatorii din Moldova appeared first on Politik.
15:30
Prețurile carburanților continuă să crească în Republica Moldova, ca efect al tensiunilor geopolitice din zona Golfului Persic. Evenimentele recente, inclusiv perturbările din transportul maritim prin Strâmtoarea Hormuz, au generat majorări ale cotațiilor internaționale la petrol, iar efectul s-a resimțit imediat asupra prețurilor la produsele petroliere, inclusiv benzina și motorina, explică Agenția Națională pentru Reglementare în ... ANRE explică de ce prețurile la carburanți au explodat – Din cauza tensiunilor din Golful Persic The post ANRE explică de ce prețurile la carburanți au explodat – Din cauza tensiunilor din Golful Persic appeared first on Politik.
15:30
Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) al Uniunii Europene a devenit operațional, începând de astăzi, 2 martie, la mai multe puncte de trecere a frontierei dintre Republica Moldova și România. Este vorba despre Leușeni-Albița, Sculeni-Sculeni, Leova-Bumbăta, Giurgiulești-Galați (portuar și feroviar) și Ungheni-Iași (feroviar). Poliția de Frontieră anunță că sistemul EES se aplică cetățenilor statelor care nu fac ... Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) al UE operațional la mai multe PTF dintre Republica Moldova și România The post Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) al UE operațional la mai multe PTF dintre Republica Moldova și România appeared first on Politik.
15:30
15 cetățeni ai Republicii Moldova au solicitat asistență consulară misiunilor diplomatice din Orientul Mijlociu, în contextul tensiunilor din regiune. Opt dintre aceștia se aflau în Statul Israel, cinci în Qatar și Kuweit, iar doi în Emiratele Arabe Unite, unde au avut nevoie de sprijin pentru probleme legate de cazare. Circa 200 de persoane din regiunea ... Mai mulţi moldoveni din Orientul Mijlociu au apelat la misiunile diplomatice pentru asistență consulară – Circa 200 de persoane din regiunea transnistreană sunt blocați în Dubai The post Mai mulţi moldoveni din Orientul Mijlociu au apelat la misiunile diplomatice pentru asistență consulară – Circa 200 de persoane din regiunea transnistreană sunt blocați în Dubai appeared first on Politik.
12:50
Primarul orașului Durlești, Eleonora Șaran, și viceprimarul Mihai Enachi au fost plasați pentru 30 de zile în penitenciar. Informația a fost confirmată pentru Realitatea.md, de către ofițerul de presă a Centrului Național Anticorupție (CNA), Angela Cibotaru-Starinschi. „În dosarul cu Durlești, patru persoane sunt arestate pentru 30 de zile în penitenciar, iar patru sunt plasate în ... Lovitură la Durlești: – Primarul, Eleonora Șaran, plasată în arest pentru 30 de zile în dosarul de înstrăinare a terenurilor The post Lovitură la Durlești: – Primarul, Eleonora Șaran, plasată în arest pentru 30 de zile în dosarul de înstrăinare a terenurilor appeared first on Politik.
12:50
Certificatele de concediu medical sunt emise din 1 martie exclusiv în format digital. Astfel, pacienții nu vor mai trebui să prezinte documente pe hârtie angajatorilor, iar informațiile privind inițierea, prelungirea sau închiderea concediului medical vor fi transmise automat atât pacientului, cât și angajatorului, transmite IPN. Sistemul informațional „Portalul certificatelor de concediu medical” a fost lansat ... Certificatele de concediu medical, emise în format digital din 1 martie – Avantaje pentru medici, angajați și angajatori The post Certificatele de concediu medical, emise în format digital din 1 martie – Avantaje pentru medici, angajați și angajatori appeared first on Politik.
12:50
Contractele futures pentru motorină în Europa au crescut cu aproximativ 20%, atingând cel mai ridicat nivel din ultimii peste doi ani, potrivit Bloomberg. Agenția subliniază că motorina are o importanță majoră pentru economie, fiind principalul tip de combustibil utilizat în transport, industrie și agricultură. Scumpirea vine pe fondul tensiunilor de pe piețele energetice și riscă ... Șoc la pompă – Motorina se scumpește cu 20% în Europa, risc major pentru Moldova The post Șoc la pompă – Motorina se scumpește cu 20% în Europa, risc major pentru Moldova appeared first on Politik.
12:50
Prețurile gazelor naturale în Europa au crescut cu aproximativ 25%, pe fondul escaladării conflictelor din Orientul Mijlociu, care alimentează temerile privind posibile perturbări majore ale livrărilor globale de energie, relatează Bloomberg. Potrivit agenției, îngrijorările sunt legate în special de securitatea transporturilor prin strâmtoarea Ormuz, pe unde tranzitează circa 20% din exporturile mondiale de gaze naturale ... Prețurile gazelor explodează în Europa, +25% – Moldova din nou sub presiune The post Prețurile gazelor explodează în Europa, +25% – Moldova din nou sub presiune appeared first on Politik.