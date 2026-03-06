Bernard Lavigne și Herman von Hebel, confirmați de Parlament în Comisia de evaluare externă a procurorilor – Opoziția a blocat tribuna centrală și a expediat o declarație comună către instituțiile europene și partenerii de dezvoltare

10:30

Prețurile petrolului au continuat să crească marți pentru a treia zi consecutiv, pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu și al riscurilor tot mai mari privind transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru exporturile globale de țiței. Investitorii se tem că tensiunile din regiune ar putea afecta livrările dintr-una dintre ... Petrolul se scumpește a treia zi consecutiv – Rubio: SUA vor încerca să limiteze creșterea prețurilor la țiței pe fondul războiului cu Iranul The post Petrolul se scumpește a treia zi consecutiv – Rubio: SUA vor încerca să limiteze creșterea prețurilor la țiței pe fondul războiului cu Iranul appeared first on Politik.