Noi reguli la Giurgiulești – Exportul de combustibil, permis doar peste pragul minim de stoc

Pe 2 martie, în Republica Moldova este marcată Ziua Memoriei și Recunoștinței. În această zi, în localitățile din țară se desfășoară manifestări de comemorare a eroilor căzuți în Războiul pentru Independența și Integritatea Teritorială din 1992. La Chișinău acțiunea a început cu depunerea de flori la monumentul lui Ștefan Cel Mare și Sfânt de către ... Republica Moldova consemnează 34 de ani de la Războiul de pe Nistru – Ziua Memoriei și Recunoștinței – La Chișinău și în țară se desfășoară acțiuni de comemorare