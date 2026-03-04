Schimbare la USM – Otilia Dandara este noul rector al instituției
Otilia Dandara a fost aleasă în funcția de rector al Universității de Stat din Moldova (USM). Decizia a fost luată de membrii comunității academice pe 3 martie.Anunțul a fost făcut de Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al USM. Potrivit Consiliului, la scrutin au participat 1 483 de alegători. Otilia Dandara a obținut 796 voturi, Florentin ...
Decizie la Kiev – Ucraina ar putea introduce licențierea importului de vin, struguri și alcool tare din Republica Moldova
Ucraina ar putea introduce chiar zilele acestea licențierea importului de vin, struguri și alcool tare din Republica Moldova, ca reacție la interdicția impusă de Chișinău asupra cărnii de pasăre ucrainene. Declarațiile au fost făcute de viceministrul Economiei din Ucraina, Taras Visoțki, într-un interviu pentru Radio Europa Liberă. Oficialul a precizat că proiectul de hotărâre ar ...
Statul va achita 120 de milioane de lei pentru costul primei de asigurare în agricultură, în 2026
Guvernul propune menținerea cotei de sprijin financiar de 70% din costul primei de asigurare în agricultură, măsură menită să încurajeze fermierii să-și protejeze producția împotriva riscurilor climatice, potrivit unui proiect de hotărâre care urmează să fie aprobat în ședința de miercuri a Guvernului. Potrivit documentului, subvenția va continua să fie achitată din Fondul național de ...
Guvernul pregătește lansarea noilor modele de pașapoarte și documente de călătorie – Proiectul elaborat de ASP
Guvernul pregătește lansarea unor noi modele de pașapoarte și documente de călătorie, care vor fi puse în circulație cel târziu până la 31 decembrie 2026. Proiectul, elaborat de Agenția Servicii Publice cu suportul Ministerului Afacerilor Interne, prevede actualizarea formei, conținutului și elementelor de securitate pentru toate tipurile de pașapoarte și documente de călătorie. Noile pașapoarte ...
MAE de la Chișinău – Nu mai sunt solicitări active de evacuare din Israel, iar 96 de cereri sunt înregistrate în Emiratele Arabe Unite
Ministerul Afacerilor Externe informează că monitorizează permanent situația de securitate din Orientul Mijlociu prin intermediul Celulei de Criză activate la nivel central și menține coordonarea continuă cu misiunile diplomatice ale Republicii Moldova din regiune. Unde pot apela pentru ajutor cetățenii moldoveni aflați în Orientul Mijlociu, în contextul situației de securitate În Statul Israel, din cei ...
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) anunță că, începând cu 1 martie 2026, a intrat în vigoare Hotărârea Guvernului nr. 698/2025, care stabilește noua Metodologie de calculare a tarifelor pentru transportul rutier de persoane în trafic raional și interraional. Noua metodologie introduce reguli clare privind modul de calcul, aprobare și verificare a tarifelor. Acestea sunt stabilite ...
Moldova și România întăresc cooperarea vamală – Șefii instituțiilor au discutat despre facilitarea comerțului și securitatea frontierei
În cadrul vizitei de lucru la București, directorul Serviciului Vamal al Republicii Moldova, Radu Vrabie, s-a întâlnit cu președintele Autorității Vamale Române, Mihai Savin. Aceasta a fost prima reuniune între conducătorii celor două administrații vamale și a oferit ocazia de a aborda subiecte importante de pe agenda comună privind facilitarea comerțului internațional și securitatea transfrontalieră. ...
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a emis la 23 februarie 2026 un ordin prin care reduce controalele aplicate loturilor de lapte importate din Ucraina, eliminând monitorizarea consolidată a laptelui ambalat. Potrivit precizărilor instituției, anterior a fost suspendat temporar importul furajelor combinate din Ucraina, după ce în loturile reținute la frontieră a fost confirmată prezența metronidazolului. ...
Dosarul de trădare de patrie, în care fostul șef al Direcției Juridice a Parlamentului, Ion Creangă, este acuzat că ar fi transmis informații ce constituie secret de stat unor reprezentanți ai Ambasadei Federației Ruse, va fi examinat de la zero. Procesul, care se afla la un pas de sentință, a fost blocat după ce judecătoarea ...
Deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, solicită convocarea urgentă a Comisiei parlamentare speciale pentru reintegrare
Deputatul fracțiunii Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, solicită convocarea urgentă a ședinței Comisiei parlamentare speciale de monitorizare și control asupra realizării politicii de reintegrare a Republicii Moldova. În calitate de secretar al Comisiei, Berlinschii a solicitat prioritizarea acestei chestiuni pe agenda parlamentară și stabilirea planului de activitate pe anul 2026, având în vedere că de la ...
Direcția Regională Drumuri și Poduri Iași anunță recepționarea pe șantier a unor noi elemente necesare montării tablierului metalic la podul peste Prut de la Ungheni – Zagarancea. Potrivit autorităților române, până în prezent au ajuns la Ungheni peste jumătate din totalul celor 20 de module care vor alcătui tablierul metalic al podului. Acestea urmează să ...
PSRM propune scutirea de impozitul pe venit pentru întreprinderile agroalimentare care dețin un ciclu complet de producție
Deputatul PSRM, Petru Burduja a prezentat o inițiativă legislativă menită să susțină întreprinderile agroindustriale prin dezvoltarea ciclului complet de producție Petru Burduja a amintit că, în cadrul dezbaterii moțiunii de cenzură împotriva ministrului Agriculturii, s-a recunoscut faptul că „în Republica Moldova lanțul valorii adăugate în agricultură nu este utilizat", ceea ce face ca sectorul să ...
Zeci de moldoveni blocați în Emiratele Arabe Unite, Qatar, Israel, Maldive și Tanzania – Ce spune Asociația Națională a Agențiilor de Turism
Escaladarea situației de securitate din regiunea Orientului Mijlociu și suspendarea sau restricționarea zborurilor comerciale din mai multe state afectează și cetățeni ai Republicii Moldova. Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT) Moldova anunță că monitorizează constant evoluția situației, în baza informațiilor furnizate de agențiile de turism membre. Potrivit datelor centralizate până în acest moment, aproximativ ...
ANRE a stabilit pentru 4 martie 2026 un preț maxim la motorină de 21,21 lei/litru, în creștere cu +0,34 lei față de ziua precedentă. Este una dintre cele mai abrupte scumpiri zilnice din ultima perioadă. În același timp, benzina 95 ajunge la 23,97 lei/litru, cu o majorare de +13 bani. Creșterea vine pe fondul tensiunilor ...
PDCM cere măsuri urgente pentru protejarea moldovenilor din Orientul Mijlociu și avertizează că tensiunile din zona conflictului pot lovi dur economia moldovenească
Deputații PDCM din fracțiunea Alternativa anunță că urmăresc cu îngrijorare evoluțiile din Orientul Mijlociu, după bombardarea teritoriului Iranului de către forțele militare americane și ale Israelului și riposta acestuia asupra mai multor țări din regiunea Golfului Persic și a Israelului. Potrivit declarației făcute publice, „începînd cu ziua de sîmbătă 28 februarie, toată lumea este îngrijorată ...
În Moldova ar putea apărea primul fond privat de pensii – Cine sunt fondatorii și ce prevede legislația
În Republica Moldova ar putea fi lansat, în curând, primul fond privat de pensii. NewsMaker explică cine stă în spatele inițiativei, cine poate deveni participant, care este contribuția minimă și cât de sigură este investiția. Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a aprobat, la mijlocul lunii februarie 2026, crearea primului fond privat de pensii din ...
Portul Giurgiulești, „concesionat" până în 2075 – Statul schimbă regimul juridic pentru cel mai strategic activ al țării
Guvernul urmează să aprobe un proiect de lege care schimbă radical regimul juridic al Portului Internațional Liber „Giurgiulești", extinzând perioada de funcționare și stabilind noi reguli privind terenurile, regimul fiscal și garanțiile oferite investitorului general și rezidenților. Potrivit proiectului, terenurile portului în suprafață de peste 55 de hectare vor rămâne proprietate publică a statului, dar ...
Gazul continuă să se scumpească în Europa – Prețul acestuia a depășit 500 de euro pentru un Megawatt-oră
Prețurile de referință la gaze în Europa au crescut marți dimineața cu peste 20%, pe fondul incertitudinii cu privire la durata opririi exporturilor de la cea mai mare instalație de export de gaze lichefiate din lume, amplasată în Qatar, precum și la impactul pe care îl va avea asupra aprovizionării globale cu energie, transmite Agerpres ...
Petrolul se scumpește a treia zi consecutiv – Rubio: SUA vor încerca să limiteze creșterea prețurilor la țiței pe fondul războiului cu Iranul
Prețurile petrolului au continuat să crească marți pentru a treia zi consecutiv, pe fondul escaladării confl
Lucrările la stația de transfer cu linie de sortare a deșeurilor din Chișinău se desfășoară conform graficului stabilit, anunță autoritățile municipale. În această etapă au fost finalizate lucrările de betonare pentru atelierul de reparații și spălătoria auto, spații care vor deservi autospecialele și camioanele de transfer. În prezent, pe șantier sunt executate lucrări suplimentare de ... Stația de reciclare din Chișinău prinde contur – Investiții de peste 12 milioane de euro The post Stația de reciclare din Chișinău prinde contur – Investiții de peste 12 milioane de euro appeared first on Politik.
Fermierii îngrijorați de scumpirea carburanților – Agricultorii solicită Guvernului mecanisme de compensare # Politik
Asociația Forța Fermierilor avertizează că escaladarea conflictului militar din Orientul Mijlociu și impactul direct asupra piețelor energetice globale vor duce inevitabil la creșterea prețurilor la carburanți, inclusiv în Republica Moldova. Potrivit organizației, aceste evoluții afectează imediat sectorul agricol, unde motorina reprezintă unul dintre principalele costuri de producție. O nouă majorare a prețului la motorină ar ... Fermierii îngrijorați de scumpirea carburanților – Agricultorii solicită Guvernului mecanisme de compensare The post Fermierii îngrijorați de scumpirea carburanților – Agricultorii solicită Guvernului mecanisme de compensare appeared first on Politik.
Zboruri reluate parțial de pe aeroporturile din Dubai – Anunțul autorităților din Emiratele Arabe Unite # Politik
Autoritățile din Emiratele Arabe Unite au anunțat că vor relua parțial zborurile pe aeroporturile din Dubai. Începând cu seara zilei de 2 martie, un număr limitat de curse urmează să opereze de pe Aeroportul Internațional Dubai (DXB) și Dubai World Central – Al Maktoum (DWC). „Autoritatea Generală a Aviației Civile din EAU (GCAA) a informat ... Zboruri reluate parțial de pe aeroporturile din Dubai – Anunțul autorităților din Emiratele Arabe Unite The post Zboruri reluate parțial de pe aeroporturile din Dubai – Anunțul autorităților din Emiratele Arabe Unite appeared first on Politik.
Guvernul de la Kiev confirmă embargoul pentru vinurile moldovenești – Condițiile dure înaintate de Moldova pentru reluarea importului de carne de pui # Politik
Guvernul Ucrainei a pregătit un proiect de hotărâre care ar putea introduce regimul de licențiere pentru importurile de struguri, vin și alcool din Republica Moldova, ca reacție la măsurile comerciale adoptate anterior de Chișinău cu privire la interdicția cărnii de pasăre. Potrivit Ministerului Economiei de la Kiev, proiectul vizează aplicarea unor măsuri considerate proporționale la ... Guvernul de la Kiev confirmă embargoul pentru vinurile moldovenești – Condițiile dure înaintate de Moldova pentru reluarea importului de carne de pui The post Guvernul de la Kiev confirmă embargoul pentru vinurile moldovenești – Condițiile dure înaintate de Moldova pentru reluarea importului de carne de pui appeared first on Politik.
Administrația Națională a Drumurilor anunță lucrări de întreținere pe mai multe trasee naționale # Politik
Administrația Națională a Drumurilor continuă în această săptămână lucrările de întreținere pe drumurile publice naționale, pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere și sporirea siguranței participanților la trafic. Potrivit planificării, echipele de intervenție desfășoară lucrări pe mai multe sectoare de drum, inclusiv pe traseul R13, km 0–13, tronsonul Bălți–Mărășești, pe drumul G69 în sectorul Criuleni, pe G118, km ... Administrația Națională a Drumurilor anunță lucrări de întreținere pe mai multe trasee naționale The post Administrația Națională a Drumurilor anunță lucrări de întreținere pe mai multe trasee naționale appeared first on Politik.
Concendiu forțat pentru angajații CFM până la sfârșitul lunii martie – Sute de oameni primesc doar jumătate din salarii # Politik
Circa 600 de angajați ai întreprinderii Calea Ferată din Moldova (CFM) rămân în concendiu forțat până la sfârșitul lunii martie. Măsura, menită să aducă economii la buget, a fost prelungită deja pentru a doua oară. De la sfârșitul lunii decembrie, sute de oameni primesc doar jumătate din salariile care li se cuvin, pentru că nu ... Concendiu forțat pentru angajații CFM până la sfârșitul lunii martie – Sute de oameni primesc doar jumătate din salarii The post Concendiu forțat pentru angajații CFM până la sfârșitul lunii martie – Sute de oameni primesc doar jumătate din salarii appeared first on Politik.
Câștigul salarial mediu lunar brut în Republica Moldova a constituit 16,3 mii lei în trimestrul IV 2025, în creștere cu 8,9% față de aceeași perioadă din 2024 și cu 5,6% comparativ cu trimestrul III 2025, potrivit datelor Biroului Național de Statistică (BNS). În termeni reali, însă, majorarea a fost mult mai modestă. Indicele câștigului salarial ... Majorări iluzorii – Salariile cresc în statistici în Moldova, dar nu și în portofel The post Majorări iluzorii – Salariile cresc în statistici în Moldova, dar nu și în portofel appeared first on Politik.
Programul guvernamental Casa Verde, implementat în cadrul FEERM, a fost modificat pentru apelul din 2026, iar prezența unui copil minor în familie nu mai reprezintă un criteriu obligatoriu de eligibilitate. În noile condiții, toate gospodăriile pot depune dosare pentru obținerea sprijinului financiar. Potrivit informațiilor prezentate, programul rambursează 50% din valoarea investiției, în limita a 200 ... Statul modifică criteriile de aplicare la programul Casa Verde The post Statul modifică criteriile de aplicare la programul Casa Verde appeared first on Politik.
Prețurile gazelor naturale pe piața europeană continuă să urce accelerat, cotațiile la hubul TTF au depășit pragul de 550 de dolari pentru mia de metri cubi. Depășirea pragului de 550 de dolari pentru mia de metri cubi la hubul TTF nu este doar o fluctuație tehnică de piață, ci un semnal serios de alertă pentru ... Gazul atinge 552 $ pe bursele europene – Riscuri pentru consumatorii din Moldova The post Gazul atinge 552 $ pe bursele europene – Riscuri pentru consumatorii din Moldova appeared first on Politik.
ANRE explică de ce prețurile la carburanți au explodat – Din cauza tensiunilor din Golful Persic # Politik
Prețurile carburanților continuă să crească în Republica Moldova, ca efect al tensiunilor geopolitice din zona Golfului Persic. Evenimentele recente, inclusiv perturbările din transportul maritim prin Strâmtoarea Hormuz, au generat majorări ale cotațiilor internaționale la petrol, iar efectul s-a resimțit imediat asupra prețurilor la produsele petroliere, inclusiv benzina și motorina, explică Agenția Națională pentru Reglementare în ... ANRE explică de ce prețurile la carburanți au explodat – Din cauza tensiunilor din Golful Persic The post ANRE explică de ce prețurile la carburanți au explodat – Din cauza tensiunilor din Golful Persic appeared first on Politik.
Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) al UE operațional la mai multe PTF dintre Republica Moldova și România # Politik
Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) al Uniunii Europene a devenit operațional, începând de astăzi, 2 martie, la mai multe puncte de trecere a frontierei dintre Republica Moldova și România. Este vorba despre Leușeni-Albița, Sculeni-Sculeni, Leova-Bumbăta, Giurgiulești-Galați (portuar și feroviar) și Ungheni-Iași (feroviar). Poliția de Frontieră anunță că sistemul EES se aplică cetățenilor statelor care nu fac ... Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) al UE operațional la mai multe PTF dintre Republica Moldova și România The post Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) al UE operațional la mai multe PTF dintre Republica Moldova și România appeared first on Politik.
Mai mulţi moldoveni din Orientul Mijlociu au apelat la misiunile diplomatice pentru asistență consulară – Circa 200 de persoane din regiunea transnistreană sunt blocați în Dubai # Politik
15 cetățeni ai Republicii Moldova au solicitat asistență consulară misiunilor diplomatice din Orientul Mijlociu, în contextul tensiunilor din regiune. Opt dintre aceștia se aflau în Statul Israel, cinci în Qatar și Kuweit, iar doi în Emiratele Arabe Unite, unde au avut nevoie de sprijin pentru probleme legate de cazare. Circa 200 de persoane din regiunea ... Mai mulţi moldoveni din Orientul Mijlociu au apelat la misiunile diplomatice pentru asistență consulară – Circa 200 de persoane din regiunea transnistreană sunt blocați în Dubai The post Mai mulţi moldoveni din Orientul Mijlociu au apelat la misiunile diplomatice pentru asistență consulară – Circa 200 de persoane din regiunea transnistreană sunt blocați în Dubai appeared first on Politik.
Lovitură la Durlești: – Primarul, Eleonora Șaran, plasată în arest pentru 30 de zile în dosarul de înstrăinare a terenurilor # Politik
Primarul orașului Durlești, Eleonora Șaran, și viceprimarul Mihai Enachi au fost plasați pentru 30 de zile în penitenciar. Informația a fost confirmată pentru Realitatea.md, de către ofițerul de presă a Centrului Național Anticorupție (CNA), Angela Cibotaru-Starinschi. „În dosarul cu Durlești, patru persoane sunt arestate pentru 30 de zile în penitenciar, iar patru sunt plasate în ... Lovitură la Durlești: – Primarul, Eleonora Șaran, plasată în arest pentru 30 de zile în dosarul de înstrăinare a terenurilor The post Lovitură la Durlești: – Primarul, Eleonora Șaran, plasată în arest pentru 30 de zile în dosarul de înstrăinare a terenurilor appeared first on Politik.
Certificatele de concediu medical, emise în format digital din 1 martie – Avantaje pentru medici, angajați și angajatori # Politik
Certificatele de concediu medical sunt emise din 1 martie exclusiv în format digital. Astfel, pacienții nu vor mai trebui să prezinte documente pe hârtie angajatorilor, iar informațiile privind inițierea, prelungirea sau închiderea concediului medical vor fi transmise automat atât pacientului, cât și angajatorului, transmite IPN. Sistemul informațional „Portalul certificatelor de concediu medical” a fost lansat ... Certificatele de concediu medical, emise în format digital din 1 martie – Avantaje pentru medici, angajați și angajatori The post Certificatele de concediu medical, emise în format digital din 1 martie – Avantaje pentru medici, angajați și angajatori appeared first on Politik.
Contractele futures pentru motorină în Europa au crescut cu aproximativ 20%, atingând cel mai ridicat nivel din ultimii peste doi ani, potrivit Bloomberg. Agenția subliniază că motorina are o importanță majoră pentru economie, fiind principalul tip de combustibil utilizat în transport, industrie și agricultură. Scumpirea vine pe fondul tensiunilor de pe piețele energetice și riscă ... Șoc la pompă – Motorina se scumpește cu 20% în Europa, risc major pentru Moldova The post Șoc la pompă – Motorina se scumpește cu 20% în Europa, risc major pentru Moldova appeared first on Politik.
Prețurile gazelor naturale în Europa au crescut cu aproximativ 25%, pe fondul escaladării conflictelor din Orientul Mijlociu, care alimentează temerile privind posibile perturbări majore ale livrărilor globale de energie, relatează Bloomberg. Potrivit agenției, îngrijorările sunt legate în special de securitatea transporturilor prin strâmtoarea Ormuz, pe unde tranzitează circa 20% din exporturile mondiale de gaze naturale ... Prețurile gazelor explodează în Europa, +25% – Moldova din nou sub presiune The post Prețurile gazelor explodează în Europa, +25% – Moldova din nou sub presiune appeared first on Politik.
Prețurile biletelor pentru transportul rutier urcă în sus – Tarife majorate la călătorie cu până la 20% # Politik
Prețurile biletelor pentru transportul rutier de persoane în traficul raional și interraional cresc cu până la 20% începând cu 1 martie 2026, potrivit metodologiei de calcul a tarifelor aprobată de Guvern în octombrie 2025. Estimările arată că majorarea nu ar trebui să depășească pragul de 20% în condițiile în care costurile de exploatare rămân similare. ... Prețurile biletelor pentru transportul rutier urcă în sus – Tarife majorate la călătorie cu până la 20% The post Prețurile biletelor pentru transportul rutier urcă în sus – Tarife majorate la călătorie cu până la 20% appeared first on Politik.
Fracțiunea parlamentară a Partidului Nostru a participat la comemorarea eroilor războiului din 1992 # Politik
Membrii fracțiunii parlamentare a Partidului Nostru, împreună cu activiști ai formațiunii, au participat la un eveniment de comemorare dedicat celor care au luptat pentru independența și integritatea Republicii Moldova. Participanții au depus flori la Monumentul „Maica Îndurerată” și au păstrat un minut de reculegere în semn de respect față de memoria celor căzuți. Formațiunea a ... Fracțiunea parlamentară a Partidului Nostru a participat la comemorarea eroilor războiului din 1992 The post Fracțiunea parlamentară a Partidului Nostru a participat la comemorarea eroilor războiului din 1992 appeared first on Politik.
Republica Moldova consemnează 34 de ani de la Războiul de pe Nistru – Ziua Memoriei și Recunoștinței – La Chișinău și în țară se desfășoară acțiuni de comemorare # Politik
Pe 2 martie, în Republica Moldova este marcată Ziua Memoriei și Recunoștinței. În această zi, în localitățile din țară se desfășoară manifestări de comemorare a eroilor căzuți în Războiul pentru Independența și Integritatea Teritorială din 1992. La Chișinău acțiunea a început cu depunerea de flori la monumentul lui Ștefan Cel Mare și Sfânt de către ... Republica Moldova consemnează 34 de ani de la Războiul de pe Nistru – Ziua Memoriei și Recunoștinței – La Chișinău și în țară se desfășoară acțiuni de comemorare The post Republica Moldova consemnează 34 de ani de la Războiul de pe Nistru – Ziua Memoriei și Recunoștinței – La Chișinău și în țară se desfășoară acțiuni de comemorare appeared first on Politik.
Petrolul explodează după atacurile din Orientul Mijlociu – Barilul urcă +13%, în doar 48 de ore # Politik
Prețul petrolului a crescut brusc luni, la deschiderea piețelor asiatice, după atacul comun lansat de Statele Unite ale Americii și Israel asupra Iran, dar și după ce președintele Donald Trump a anunțat că loviturile vor continua „până la atingerea tuturor obiectivelor”. Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu a alimentat temerile investitorilor privind extinderea tensiunilor în întreaga ... Petrolul explodează după atacurile din Orientul Mijlociu – Barilul urcă +13%, în doar 48 de ore The post Petrolul explodează după atacurile din Orientul Mijlociu – Barilul urcă +13%, în doar 48 de ore appeared first on Politik.
Chișinăul condamnă atacurile Iranului – Ministrul Popșoi face apel la reținere și evitarea escaladării # Politik
Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a condamnat atacurile lansate de Iran asupra mai multor state din Orientul Mijlociu. Declarația a fost făcută într-un mesaj publicat pe rețeaua socială X. Oficialul de la Chișinău a subliniat că Republica Moldova condamnă ferm acțiunile care afectează suveranitatea și integritatea teritorială a statelor din regiune. „Republica ... Chișinăul condamnă atacurile Iranului – Ministrul Popșoi face apel la reținere și evitarea escaladării The post Chișinăul condamnă atacurile Iranului – Ministrul Popșoi face apel la reținere și evitarea escaladării appeared first on Politik.
Lucrări anevoioase la centura Bălțiului – Statul a alocat 65 de milioane de lei, iar execuția lucrărilor abia trece de 20% # Politik
Statul alocă 65 de milioane de lei pentru construcția podului peste râul Răut și a pasajului suprateran peste calea ferată pe sectorul centurii ocolitoare a municipiului Bălți. Finanțarea este asigurată din Fondul Rutier. Potrivit Administrației de Stat a Drumurilor (ASD/AND), lucrările sunt în desfășurare, iar progresul fizic a ajuns la circa 20% pentru pod și ... Lucrări anevoioase la centura Bălțiului – Statul a alocat 65 de milioane de lei, iar execuția lucrărilor abia trece de 20% The post Lucrări anevoioase la centura Bălțiului – Statul a alocat 65 de milioane de lei, iar execuția lucrărilor abia trece de 20% appeared first on Politik.
Plafonul pentru înregistrarea obligatorie ca plătitor de TVA majorat la 1,7 milioane lei de la 1 martie 2026 # Politik
Plafonul pentru înregistrarea obligatorie ca plătitor de TVA a fost majorat la 1,7 milioane lei de la 1 martie 2026. Anterior, acesta constituia 1,5 milioane de lei Serviciul Fiscal de Stat informează contribuabilii despre modificarea plafonului pentru înregistrarea obligatorie în calitate de plătitor al taxei pe valoarea adăugată, după publicarea în Monitorul Oficial al Republicii ... Plafonul pentru înregistrarea obligatorie ca plătitor de TVA majorat la 1,7 milioane lei de la 1 martie 2026 The post Plafonul pentru înregistrarea obligatorie ca plătitor de TVA majorat la 1,7 milioane lei de la 1 martie 2026 appeared first on Politik.
Haos în aviația globală – Mii de zboruri anulate din cauza conflictului din Orientul Mijlociu # Politik
Traficul aerian global a fost grav afectat de situația din Iran, scrie Financial Times. Aproximativ 6.000 de zboruri sunt sub semnul întrebării și circa 2700 au fost deja anulate. Zeci de mii de călători sunt blocați în diferite aeroporturi. Aeroporturile din Dubai, unde este cel mai aglomerat terminal din lume, și Doha au rămas închise, ... Haos în aviația globală – Mii de zboruri anulate din cauza conflictului din Orientul Mijlociu The post Haos în aviația globală – Mii de zboruri anulate din cauza conflictului din Orientul Mijlociu appeared first on Politik.
Moartea lui Ali Khamenei confirmată, Teheranul anunță ofensiva supremă – Există câteva posibile scenarii de evoluție în Iran # Politik
Agenția de stat iraniană IRNA a anunțat în dimineața zilei de 28 februarie moartea liderului suprem Ali Khamenei, precizând că „a căzut ca un martir”. Anterior, presa oficială iraniană respinsese informațiile privind decesul acestuia. În același comunicat este confirmată moartea consilierului său Ali Shamkhani, secretar al Consiliului de Apărare al Iranului, precum și a comandantului ... Moartea lui Ali Khamenei confirmată, Teheranul anunță ofensiva supremă – Există câteva posibile scenarii de evoluție în Iran The post Moartea lui Ali Khamenei confirmată, Teheranul anunță ofensiva supremă – Există câteva posibile scenarii de evoluție în Iran appeared first on Politik.
Loviturile asupra Iranului vor împinge prețurile petrolului în sus – OPEC ar putea anunța o majorare semnificativă a producției de țiței # Politik
Loviturile militare nocturne asupra Iranului vor împinge, cel mai probabil, prețurile petrolului în sus iar acestea creează noi riscuri pentru livrările dintr-o regiune unde este concentrată o parte semnificativă a producției mondiale și prin care trec rute-cheie de transport. Americanii ar putea resimți în curând consecințele operațiunii militare comune a SUA și Israelului. Primele semnale ... Loviturile asupra Iranului vor împinge prețurile petrolului în sus – OPEC ar putea anunța o majorare semnificativă a producției de țiței The post Loviturile asupra Iranului vor împinge prețurile petrolului în sus – OPEC ar putea anunța o majorare semnificativă a producției de țiței appeared first on Politik.
Municipiul Bălți beneficiază de o nouă investiție în infrastructura educațională. Primarul municipiului, Alexandr Petkov, a semnat un contract cu Agenția de Dezvoltare Regională Nord, prin care în oraș vor fi atrași peste 15 milioane de lei pentru modernizarea Gimnaziului nr. 6. „Este o investiție importantă în educație și în viitorul orașului nostru. Acest proiect reprezintă ... O nouă investiție importantă în educație la Bălți – Anunțul primarului, Alexandr Petkov The post O nouă investiție importantă în educație la Bălți – Anunțul primarului, Alexandr Petkov appeared first on Politik.
Israelul și SUA bombardează Iranul – Teheranul a ripostat – Baze americane lovite în toată regiunea – Soarta ayatollahului incertă – Interzis la Strâmtoarea Ormuz # Politik
Statele Unite și Israelul au atacat Iranul sâmbătă, într-o ofensivă de amploare care amenință să declanșeze un conflict regional extins. „Furia Epică”, o operațiune militară americană majoră – Pentagonul a numit operaţiunea de luptă în Iran ”Furia Epică” (”Operation Epic Fury”). Anunţul a fost făcut pe reţele de socializare şi desemnează astfel în mod oficial ... Israelul și SUA bombardează Iranul – Teheranul a ripostat – Baze americane lovite în toată regiunea – Soarta ayatollahului incertă – Interzis la Strâmtoarea Ormuz The post Israelul și SUA bombardează Iranul – Teheranul a ripostat – Baze americane lovite în toată regiunea – Soarta ayatollahului incertă – Interzis la Strâmtoarea Ormuz appeared first on Politik.
Dosarul lui Ion Creangă, învinuit că ar fi livrat informații secrete Rusiei, ar putea fi reluat de la zero – Ce se întâmplă cu magistratul responsabil de examinarea cauzei # Politik
Dosarul în care e judecat pentru trădare de patrie fostul șef al Direcţiei Juridice a Parlamentului de la Chişinău, Ion Creangă, ar urma să fie reluat de la zero. Asta după ce magistratul Arina Ialanji a anunţat că vrea să demisioneze pe motiv că nu vrea să treacă vettingul. Informaţia a fost confirmată în exclusivitate ... Dosarul lui Ion Creangă, învinuit că ar fi livrat informații secrete Rusiei, ar putea fi reluat de la zero – Ce se întâmplă cu magistratul responsabil de examinarea cauzei The post Dosarul lui Ion Creangă, învinuit că ar fi livrat informații secrete Rusiei, ar putea fi reluat de la zero – Ce se întâmplă cu magistratul responsabil de examinarea cauzei appeared first on Politik.
CALM cere Guvernului o reformă transparentă și etapizată a administrației locale, pentru a proteja democrația și parcursul european # Politik
Circa 200 de primari din toate regiunile Republicii Moldova au participat la Chișinău la ședința extinsă a Consiliului de Administrare al Congresului Autorităților Locale din Moldova, unde a fost discutat procesul de reformă a administrației publice locale inițiat de Guvern și îngrijorările exprimate de aleșii locali privind etapele și conceptul acesteia. Potrivit CALM, reforma este ... CALM cere Guvernului o reformă transparentă și etapizată a administrației locale, pentru a proteja democrația și parcursul european The post CALM cere Guvernului o reformă transparentă și etapizată a administrației locale, pentru a proteja democrația și parcursul european appeared first on Politik.
Israel și SUA atacă Iranul – Explozii la Teheran, stare de urgență decretată – Trump anunță o operațiune militară majoră # Politik
Tensiunile din Orientul Mijlociu au escaladat brusc după ce Israelul a lansat atacuri asupra Iranului. La Teheran au fost auzite cel puțin trei explozii, iar presa israeliană relatează că operațiunea ar fi fost coordonată împreună cu Statele Unite ale Americii. Potrivit informațiilor apărute până în prezent, ar fi fost vizate aproximativ 30 de obiective din ... Israel și SUA atacă Iranul – Explozii la Teheran, stare de urgență decretată – Trump anunță o operațiune militară majoră The post Israel și SUA atacă Iranul – Explozii la Teheran, stare de urgență decretată – Trump anunță o operațiune militară majoră appeared first on Politik.
