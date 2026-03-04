Decizie la Kiev – Ucraina ar putea introduce licențierea importului de vin, struguri și alcool tare din Republica Moldova

10:30

Dosarul în care e judecat pentru trădare de patrie fostul șef al Direcţiei Juridice a Parlamentului de la Chişinău, Ion Creangă, ar urma să fie reluat de la zero. Asta după ce magistratul Arina Ialanji a anunţat că vrea să demisioneze pe motiv că nu vrea să treacă vettingul. Informaţia a fost confirmată în exclusivitate ...