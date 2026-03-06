Ministrul Mediului: Cei implicați în tăierile ilegale de la Ghidighici nu se vor întoarce și vor răspunde justiției
Realitatea.md, 6 martie 2026 21:20
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a declarat că persoanele implicate în cazul tăierilor ilegale de arbori de la Ocolul Silvic Ghidighici nu vor reveni în funcții atât timp cât el se află în fruntea ministerului. Oficialul a subliniat că, în urma reformei pe care intenționează să o propună în perioada următoare, Întreprinderea Silvică Chișinău nu va […]
• • •
Acum 10 minute
21:50
Buncărele apocalipsei din SUA. Unde s-ar refugia Trump dacă izbucnește un război nuclear # Realitatea.md
Pe fondul temerilor tot mai mari privind o posibilă escaladare nucleară globală, planurile de urgență ale guvernului american arată cum ar putea funcționa conducerea Statelor Unite chiar și în scenariul extrem al unui război nuclear, scrie adevărul.ro. Potrivit acestor planuri, președintele Donald Trump ar putea fi evacuat către una dintre bazele ultrasecrete ale guvernului federal, […]
Acum o oră
21:20
Ministrul Mediului: Cei implicați în tăierile ilegale de la Ghidighici nu se vor întoarce și vor răspunde justiției # Realitatea.md
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a declarat că persoanele implicate în cazul tăierilor ilegale de arbori de la Ocolul Silvic Ghidighici nu vor reveni în funcții atât timp cât el se află în fruntea ministerului. Oficialul a subliniat că, în urma reformei pe care intenționează să o propună în perioada următoare, Întreprinderea Silvică Chișinău nu va […]
Acum 2 ore
21:00
Islanda vrea să organizeze un referendum, în 29 august, privind reluarea negocierilor de aderare la UE # Realitatea.md
Islanda ar putea organiza un referendum pe 29 august pentru a decide dacă va relua negocierile de aderare la Uniunea Europeană, a anunțat vineri, 6 martie curent, guvernul de la Reykjavik, relatează libertatea.ro. Procesul de aderare al Islandei a început în 2009, după criza financiară care a lovit grav țara. Negocierile au avut loc între […]
20:30
Scumpiri inevitabile la carburanți și provocări pe piața energiei: explicațiile expertului Victor Parlicov # Realitatea.md
Expertul în energetică, Victor Parlicov, afirmă că majorarea prețurilor la carburanți este inevitabilă, iar populația va fi nevoită să se adapteze la noile realități de pe piața energetică. Declarațiile au fost făcute pentru Realitatea TV. Potrivit lui Parlicov, Republica Moldova nu poate influența evoluțiile de pe piețele internaționale ale petrolului, motiv pentru care creșterea prețurilor […]
Acum 4 ore
20:00
Iranul amână numirea succesorului lui Ali Khamenei, din cauza amenințărilor că va fi „o țintă pentru eliminare” # Realitatea.md
Iranul amână numirea unui succesor al fostului ayatollah Ali Khamenei, liderul suprem ucis în atacurile americane și israeliene asupra Iranului, din motive de securitate, deoarece Israelul a afirmat că „îl va viza pe oricine va fi numit în funcție", în timp ce președintele Donald Trump și-a afirmat dorința de a influența selecția, scrie adevărul.ro. Potrivit […]
19:30
Activitatea Bacului Molovata a fost reluată, însă gheața de pe râu poate afecta programul de circulație # Realitatea.md
Activitatea bacului „Molovata" a fost reluată, iar circulația se desfășoară conform programului obișnuit. Anunțul a fost făcut de Întreprinderea de Stat „Bacul Molovata". „Totuși, din cauza gheții de pe râu, pot apărea devieri sau întârzieri în programul de circulație până la topirea completă a gheții. Echipa noastră monitorizează constant situația pentru a asigura siguranța și […]
19:20
Președinta Parlamentului azer, invitată să viziteze Chișinăul. Popșoi i-a adresat salutări de la Grosu # Realitatea.md
Președinta Parlamentului azer a fost invitată să viziteze Chișinăul. Ministrul de Externe al Moldovei Mihai Popșoi a discutat cu speakerul de la Baku, Sahida Gafarova, în cadrul vizitei sale oficiale în Azerbaidjan. Șeful diplomației Republicii Moldova i-a adresat oficialei salutări de la Igor Grosu. Vicepremierul moldovean a menționat nivelul bun al relațiilor bilaterale, „reflectat și […]
19:10
Reforma administrativă: Guvernul anunță că peste 3700 de aleși locali au participat la consultări # Realitatea.md
În 29 de raioane ale Republicii Moldova și în municipiul Bălți au avut loc consultări privind reforma administrației publice locale, în perioada 9 februarie – 6 martie. La discuții au participat peste 3700 de aleși locali și cetățeni În această săptămână, ședințe privind consultarea s-au desfășurat la Leova, Fălești, Ungheni și Bălți. Dialogul are scopul să […]
18:50
Energia electrică s-ar putea ieftini pentru consumatorii casnici. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat proiectele de hotărâre privind aprobarea prețurilor reglementate pentru furnizarea energiei electrice către consumatorii finali. Astfel, ANRE propune un tarif de 3,50 lei la energia electrică livrată de Premier Energy, cu 9 bani mai mic decât cel actual. Acum […]
18:30
Deputații sunt îngrijorați! Proiectul unei declarații care să condamne războiul din Iran, înregistrat în Parlament # Realitatea.md
Proiectul unei declarații care să condamne războiul din Iran a fost înregistrat în Parlament. Inițiativa aparține deputaților din PSRM Vlad Bătrîncea, Grigore Novac, Marcel Cenușă, Andrian Adrian Lebedinschi, Ala Ursu-Antoci, și Vladimir Odnostalco. Documentul a fost publicat pe pagina web a Parlamentului pe 5 martie 2026. Autorii proiectului se declară îngrijorați de „escaladarea periculoasă din […]
18:20
Mezelurile sunt nelipsite de pe masa moldovenilor. În medie, un locuitor al țării noastre consumă anual aproximativ 65 de kilograme de carne. Dar cât de sănătoase sunt, de fapt, aceste produse și cum putem alege corect salamul atunci când pofta e mai mare decât grija pentru sănătate? Aproximativ o cincime din moldoveni nu își pot […]
18:10
Poșta Moldovei lansează mărci poștale dedicate artei tradiționale a porților din lemn # Realitatea.md
„Poșta Moldovei" a pus astăzi în circulație o nouă serie de mărci poștale dedicată uneia dintre cele mai vechi tradiții meșteșugărești din Moldova, prelucrarea artistică a lemnului. Seria poartă numele „Artizanat. Prelucrarea artistică a lemnului. Porți". Cele trei mărci poștale redau frumusețea ornamentelor sculptate în lemn, un meșteșug în care fiecare model avea, în tradiția […]
Acum 6 ore
17:20
ONG-urile din Justiție: Nu există vreun blocaj al Comisiilor de evaluare, care să justifice modificarea fulger a legii # Realitatea.md
Organizațiile non-guvernamentale din Justiție afirmă că nu există vreun blocaj, care să justifice modificarea fulminantă a legii, pentru numi membrii comisiilor de evaluare. „Reforma justiției, inclusiv procesul de vetting, este una dintre cele mai importante reforme structurale ale Republicii Moldova. Credibilitatea acesteia depinde nu doar de rezultate, ci și de modul în care sunt adoptate […]
17:10
Controale în țară: 56 de șoferi amendați și 110 procese-verbale întocmite pentru diverse încălcări # Realitatea.md
În perioada 26 februarie – 5 martie 2026, inspectorii Agenției Naționale Transport Auto (ANTA), în colaborare cu Inspectoratul Național de Securitate Publică (INSP), au desfășurat acțiuni de monitorizare și control pe întreg teritoriul țării, în urma unor petiții și sesizări din partea cetățenilor, care au semnalat nerespectarea cadrului legal de către unii operatori de transport […]
17:10
Poliția română anchetează doi tineri acuzați că au obligat o fată de 13 ani să se prostitueze # Realitatea.md
Trei persoane, dintre care doi adolescenți de 16 ani, au fost reținute după ce ar fi obligat o fată de 13 ani să se prostitueze, conform anchetatorilor. Incidentul a avut loc în februarie 2026 și a fost descoperit în urma unei investigații, transmite MediaFax. Suspecții au folosit o aplicație de mesagerie online pentru a racola […]
17:00
Portavionul american Charles de Gaulle a ajuns în Mediterană. Macron oferă asigurări că are rol defensiv # Realitatea.md
Portavionul Charles de Gaulle, trimis de Franța în Orientul Mijlociu, a trecut strâmtoarea Gibraltar și a intrat în Marea Mediterană. Nava militară era desfășurată în nordul Europei, în cadrul unei misiuni a NATO, când Emmanuel Macron a anunțat trimiterea corăbiei către Orientul Mijlociu. Nava este desfășurată în zona conflictului pentru a proteja cetățenii francezi și […]
16:50
Valeriu Mija, secretar de stat al Ministerului Afacerilor Externe, a avut o întrevedere la Chișinău cu Olexandr Mischenko, viceministrul afacerilor externe al Ucraina, aflat într-o vizită în Republica Moldova. În cadrul discuțiilor, oficialii au analizat evoluțiile recente de securitate la nivel regional și internațional, în contextul situației din Ucraina și al tensiunilor din Orientul Mijlociu. […]
16:50
Premieră în memoria familiei Burghiu: scrisorile de dragoste dintre o soprană și soțul ei, transformate în spectacol # Realitatea.md
La Chișinău va avea loc premiera spectacolului „Scrisori din Milano", un eveniment cultural dedicat memoriei sopranei Svetlana Burghiu și a scriitorului, scenaristului și regizorului Iacob Burghiu. Manifestarea este organizată în contextul festivalului Mărțișor și al Zilei Internaționale a Femeii. Evenimentul este organizat de Centrul Cultural Belarus din Republica Moldova, în colaborare cu Agenția Relații Interetnice […]
16:40
Un zbor de evacuare cu 127 de cetățeni români la bord, printre care 95 de minori și grupuri de școlari din județele Neamț, Suceava și Vrancea, a decolat vineri, 6 martie, din Muscat, Sultanatul Oman, cu destinația București, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe al României, citat de HotNews. Operațiunea de evacuare a fost organizată de […]
16:30
Câteva exerciții de tragere pe an sunt insuficiente. Șeful IP Bălți: Polițiștii au nevoie de mai multe antrenamente # Realitatea.md
Polițiștii din municipiul Bălți au nevoie de mai multe antrenamente de tragere, întrucât câteva exerciții pe an fiind insuficiente pentru a menține un nivel optim de pregătire. Declarația a fost făcută de șeful Inspectoratului de Poliție Bălți, Ion Volontir, în cadrul emisiunii NordNews LIVE, difuzată marți, 3 martie. Volontir a adăugat că este nevoie și […]
16:20
UE suspendă regimul fără vize pentru oficialii georgieni care dețin pașapoarte diplomatice și de serviciu # Realitatea.md
Comisia Europeană a anunțat că suspendă, începând de astăzi, 6 martie, regimul de călătorii fără viză pentru titularii de pașapoarte diplomatice, de serviciu și oficiale georgiene. Astfel, persoanele care dețin aceste tipuri de documente vor trebui, de acum înainte, să obțină viză pentru a intra în spațiul Schengen atunci când călătoresc în scopuri oficiale. Potrivit […]
16:10
Cum pot comunitățile utiliza eficient energia și face economii pe timp de iarnă și vară? # Realitatea.md
Eficiența energetică nu este doar un concept tehnic, ci un stil de viață care începe cu alegerile noastre de zi cu zi. Indiferent de anotimp, gospodăriile pot reduce considerabil consumul de energie menținând, în același timp, un nivel optim de confort. Cum oprim pierderile de căldură și bani în sezonul rece? În perioada de iarnă, […]
Acum 8 ore
15:50
FOTO O nouă generație în MAI: 182 de ofițeri și subofițeri au depus jurământul de credință Patriei # Realitatea.md
45 de ofițeri și 137 de subofițeri debutanți ai Ministerului Afacerilor Interne (MAI) au depus astăzi, 6 martie, jurământul de credință Patriei. Ceremonia a avut loc la Academia „Ștefan cel Mare", marcând începutul unui drum profesional dedicat siguranței oamenilor și interesului public. Șefa MAI, Daniella Misail-Nichitin, a declarat că aceștia vor face parte dintr-o echipă […]
15:40
Eficiența energetică nu este doar un concept tehnic, ci un stil de viață care începe cu alegerile noastre de zi cu zi. Indiferent de anotimp, gospodăriile pot reduce considerabil consumul de energie menținând, în același timp, un nivel optim de confort. Cum oprim pierderile de căldură și bani în sezonul rece? În perioada de iarnă, […]
15:20
De Ziua Internațională a Femeii, pe 8 martie, locuitorii din Republica Moldova vor avea parte de vreme stabilă și relativ caldă pentru această perioadă. Potrivit prognozei meteorologice, presiunea atmosferică va fi înaltă, iar cerul va fi variabil spre senin pe întreg teritoriul țării. Precipitații nu sunt prognozate. Meteorologii avertizează însă că, pe parcursul nopții și […]
15:20
Opoziția cere întrevederi și implicarea partenerilor de dezvoltare, după numirea lui von Hebel în Comisia vetting # Realitatea.md
Opoziția cere întrevederi și implicarea partenerilor de dezvoltare și Consiliului Europei, după numirea lui Herman von Hebel în Comisia vetting. Declarația a fost de către fracțiunile din Legislativ, după ce proiectul a fost susținut cu 53 de voturi ale majorității. Parlamentarii au acuzat abuzuri la aprobarea deciziei. Aceștia au solicitat intervenția Consiliului Europei și întrevederi […]
15:00
De la laboratoarele UE la „coșul de Paște”. Va ajunge din nou puiul ucrainean pe mesele moldovenilor? # Realitatea.md
La 4 martie 2026, reprezentanții ANSA și ai Serviciului de Stat pentru Siguranța Alimentelor din Ucraina au convenit asupra unui mecanism de acțiuni care ar putea permite reluarea exportului de carne de pasăre ucraineană în Republica Moldova, după verificarea siguranței produselor, transmite bani.md cu referire la rupor.md. La prima vedere, înțelegerea pare a fi una […]
14:40
FMI avertizează: Creșterea rapidă a prețurilor la imobile generează riscuri pentru stabilitatea financiară a Moldovei # Realitatea.md
Creșterea rapidă a prețurilor la imobiliare și extinderea creditării pot genera
14:40
VIDEO Numirea lui von Hebel, votată pe fundalul huiduielilor opoziției. Unii deputați au scandat „Rușine!” # Realitatea.md
Herman von Hebel și Bernard Lavigne a fost aprobată în Legislativ, cu votul a 53 de deputați. Unii reprezentanți ai opoziției au ieșit la tribuna Parlamentului, pentru a scanda „Rușine” în timpul procedurii de vot. PAS a modificat în doar o săptămână legislația, prin intermediul unui amendament la o lege care se referă la pedepse […] Articolul VIDEO Numirea lui von Hebel, votată pe fundalul huiduielilor opoziției. Unii deputați au scandat „Rușine!” apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
Italia: Trei românce sunt acuzate de exploatarea muncitorilor moldoveni, inclusiv minori # Realitatea.md
Trei femei de naționalitate română au fost arestate în Italia, fiind acuzate de exploatare prin muncă și sprijinirea imigrației ilegale, victimele fiind muncitori moldoveni, inclusiv minori. Una dintre suspecte a fost dusă în penitenciar, iar celelalte două au fost plasate în arest la domiciliu, transmite Rotalianul.com. Anchetatorii le atribuie, în principal, două capete de acuzare: […] Articolul Italia: Trei românce sunt acuzate de exploatarea muncitorilor moldoveni, inclusiv minori apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 12 ore
14:00
VIDEO Ucraina și Rusia au efectuat al doilea schimb de prizonieri: 300 de militari pentru fiecare parte # Realitatea.md
Cel de-al doilea schimb de prizonieri între Ucraina și Rusia are loc astăzi, 6 martie, acesta fiind ultimul din cadrul negocierilor convenit la Geneva. Părțile au returnat câte 300 de militari fiecare. Potrivit președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, majoritatea celor care s-au întors se aflau în captivitate încă din 2022. Aceștia fiind reprezentanții Forțelor Terestre, ai […] Articolul VIDEO Ucraina și Rusia au efectuat al doilea schimb de prizonieri: 300 de militari pentru fiecare parte apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Mai multe troleibuze staționează din cauza unui deranjament produs pe strada Bănulescu-Bodoni # Realitatea.md
Câteva unități de transport staționează din cauza unui deranjament la rețeaua de contact produs pe strada Mitropolit Gavril Bănulescu Bodoni din Chișinău. Circulația troleibuzelor din zonă este afectată. Rutele nr. 7, 10, 12 și 25 sunt redirecționate pe strada Columna; Ruta nr. 29 circulă de pe strada Mitropolit Gavriil Bănulescu – Bodoni – bd. Ștefan […] Articolul Mai multe troleibuze staționează din cauza unui deranjament produs pe strada Bănulescu-Bodoni apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Orban amenință Ucraina: Budapesta va suspenda livrările de petrol până la reluarea tranzitului Drujba # Realitatea.md
Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a emis un ultimatum Ucrainei, amenințând că Budapesta va suspenda tranzitul de provizii vitale către Kiev până când Ucraina va relua operarea conductei de petrol Drujba, transmite RBC-UA. „Am încetat furnizarea de benzină, nu vom mai furniza motorină, dar vom continua să furnizăm electricitate și să suspendăm livrările vitale pentru Ucraina […] Articolul Orban amenință Ucraina: Budapesta va suspenda livrările de petrol până la reluarea tranzitului Drujba apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
Petrolul urcă rapid pe piețele internaționale. Prețul a ajuns la 87 de dolari, iar scenariile vorbesc de 150 de dolari # Realitatea.md
Prețul petrolului a crescut semnificativ pe piețele internaționale, pe fondul temerilor legate de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu. Potrivit publicației Financial Times, petrolul de referință Brent s-a scumpit cu 2,4%, ajungând la 87,30 de dolari pentru un baril, cel mai ridicat nivel din ultima săptămână, scrie Bani.md. Investitorii reacționează astfel la riscurile privind posibile perturbări […] Articolul Petrolul urcă rapid pe piețele internaționale. Prețul a ajuns la 87 de dolari, iar scenariile vorbesc de 150 de dolari apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Prețurile la carburanți continuă să crească accelerat în Republica Moldova, iar cea mai dură lovitură o primește din nou motorina. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit pentru perioada 7–9 martie un preț maxim de 22,87 lei pentru un litru de motorină, cu 63 de bani mai mult decât ziua precedentă. În același […] Articolul Motorina se scumpește din nou! În weekend va ajunge la 22,87 lei apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Votat în prima lectură de Parlament: Portul Giurgiulești devine obiectiv de infrastructură strategică # Realitatea.md
Portul Internațional Liber Giurgiulești va fi declarat obiectiv de infrastructură portuară strategică. Parlamentul a votat în prima lectură reglementarea. Noile prevederi stabilesc reguli pentru companiile și investitorii în Portul Internațional Liber „Giurgiulești”, precum și pentru investitorul general. Autorii propun reducerea duratei contractului de arendă de la 99 de ani la 49 de ani. Conform inițiativei, […] Articolul Votat în prima lectură de Parlament: Portul Giurgiulești devine obiectiv de infrastructură strategică apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
FOTO Bărbat arestat în Ucraina după ce serviciile secrete rusești l-ar fi instruit să comită un atac terorist # Realitatea.md
Un bărbat a fost reținut la Kiev după ce a fabricat un exploziv artizanal și se pregătea să comită un atac terorist la cererea supraveghetorilor săi din Rusia. Potrivit autorităților ucrainene, suspectul este un cetățean al Republicii Armenia, în vârstă de 42 de ani, și a fost înștiințat despre suspiciunea de pregătire a unui act […] Articolul FOTO Bărbat arestat în Ucraina după ce serviciile secrete rusești l-ar fi instruit să comită un atac terorist apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
O femeie reținută în flagrant pentru escrocherie de peste 400.000 lei, plasată în arest preventiv # Realitatea.md
O femeie, cetățeană a Ucrainei, a fost plasată în arest preventiv pentru 30 de zile pentru escrocherie. Decizia a fost pronunțată joi, 5 martie, de procurorii din Bălți. La data de 2 martie 2026, membrii unui grup infracțional specializat în escrocherii au contactat telefonic un locuitor al municipiului Bălți, inducându-l în eroare prin furnizarea de […] Articolul O femeie reținută în flagrant pentru escrocherie de peste 400.000 lei, plasată în arest preventiv apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Usatîi îl acuză pe Musteață de manipulare, ”pentru a distrage atenția de la cazul ofițerilor SIS reținuți la Moscova” # Realitatea.md
Directorul Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Moldova este acuzat de intervenții politice și transmiterea de informații manipulate către jurnaliști, care ar urmări distragerea atenției de la subiectul legat de arestarea ofițerilor SIS în Federația Rusă. Acuzațiile au fost lansate de liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, care susține că unii jurnaliști ar fi primit […] Articolul Usatîi îl acuză pe Musteață de manipulare, ”pentru a distrage atenția de la cazul ofițerilor SIS reținuți la Moscova” apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Grosu nu vede argumente în criticile societății civile, după ce a fost votată legea von Hebel # Realitatea.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, nu a văzut argumente clare în criticile societății civile, după ce a fost modificată legea privind dumirea membrilor Comisiei de vetting. Grosu le-a declarat jurnaliștilor că reforma justiției avansează prea lent și că există încercări deliberate de a tergiversa procesul de evaluare a procurorilor. „Noi avem un mandat foarte limitat și […] Articolul Grosu nu vede argumente în criticile societății civile, după ce a fost votată legea von Hebel apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
„Relații romantice” transformate în schemă de escrocherie. Rețea internațională coordonată din Chișinău, destructurată # Realitatea.md
Aproximativ 1000 de operatori ai unei rețele internaționale de escrocherii online erau coordonați din Chișinău prin intermediul unor platforme de matrimoniale false. Schema a fost destructurată de procurorii PCCOCS, împreună cu ofițerii Inspectoratului Național de Investigații. Potrivit anchetatorilor, 11 recrutori din Chișinău făceau parte din rețea și se ocupau de selectarea și instruirea operatorilor care […] Articolul „Relații romantice” transformate în schemă de escrocherie. Rețea internațională coordonată din Chișinău, destructurată apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
VIDEO Masă festivă la Ministerul Culturii pentru 40 de persoane. Cine a scos banii din buzunar # Realitatea.md
Un video publicat pe rețelele sociale de o companie de catering a stârnit discuții după ce a arătat cum aceasta pregătea un fourchette pentru aproximativ 40 de persoane la sediul Ministerului Culturii din Chișinău. Meniul a inclus gustări, deserturi și mai multe preparate de post: guacamole cu nachos, humus cu baghetă, plăcinte cu cartofi, bruschete […] Articolul VIDEO Masă festivă la Ministerul Culturii pentru 40 de persoane. Cine a scos banii din buzunar apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Un tânăr bulgar, în vârstă de 21 de ani, a fost prins încercând să intre ilegal în România cu un pistol cu gaz și un încărcător. Incidentul a avut loc în noaptea de 5 spre 6 martie, la frontiera dinspre Bulgaria. Poliția de Frontieră din România a descoperit în cadrul unei acțiuni de tip blitz […] Articolul FOTO Tânăr bulgar prins cu pistol ascuns în portieră, încercând să intre în România apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Traficul de pasageri la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău a crescut în luna februarie 2026. Potrivit datelor prezentate de administrația aerogării, 362.826 de pasageri au fost îmbarcați și debarcați în această perioadă, ceea ce reprezintă 127,8% din prognoza estimată. Comparativ cu februarie 2025, numărul pasagerilor a crescut cu 28,2%, adică 79.834 de persoane în […] Articolul Peste 362 de mii de pasageri au călătorit în februarie de pe Aeroportul Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Scandal la o grădiniță din Chișinău. O educatoare ar fi bătut copii: „Mai vrei una?” # Realitatea.md
Mai mulți copii de la grădinița nr. 133 din sectorul Centru al Chișinăului au fost bătuți și umiliți de o educatoare. Cazul a ieșit la iveală după ce părinții au instalat microfoane în sala de grupă, iar înregistrările au ajuns la procuratură, transmite protv.md. Pe înregistrările audio realizate de părinți se aud două lovituri, urmate […] Articolul Scandal la o grădiniță din Chișinău. O educatoare ar fi bătut copii: „Mai vrei una?” apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
VIDEO SUA a lovit o navă iraniană purtătoare de drone, de dimensiunea unui portavion # Realitatea.md
Armata Statelor Unite a publicat imagini din operațiunile militare desfășurate împotriva Iranului. În una dintre înregistrări se observă o navă iraniană purtătoare de drone, de dimensiunea aproximativă a unui portavion din Al Doilea Război Mondial, care a fost lovită și incendiată, transmite Digi24. „Forțele americane nu se abțin de la misiunea de a scufunda întreaga […] Articolul VIDEO SUA a lovit o navă iraniană purtătoare de drone, de dimensiunea unui portavion apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Bărbatul din imagine este căutat de polițiștii din Chișinău pentru că ar fi comis, în luna februarie, un furt dintr-un automobil parcat pe strada Mircea cel Bătrân. Proprietarului i-a fost cauzat un prejudiciu în valoare de 8.300 de lei. Oamenii legii solicită sprijinul cetățenilor pentru identificarea acestuia. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru […] Articolul Atenție! Bărbatul din imagine este căutat de poliție pentru un furt dintr-o mașină apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
ULTIMA ORĂ! Focar de pestă porcină, înregistrat în cel mai mare sat din nordul țării # Realitatea.md
Un focar de pestă porcină africană a fost fost înregistrat în cel mai mare sat din nordul țării. În acest sens, Primăria satului Pelenia, raionul Drochia, roagă locuitorii să respecte măsurile obligatorii pentru protejarea sănătății animalelor și stoparea răspândirii bolii. Iată care sunt acestea: Să nu mișcați porcii din gospodăriile proprii către abatoare, târguri sau […] Articolul ULTIMA ORĂ! Focar de pestă porcină, înregistrat în cel mai mare sat din nordul țării apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Mai mulți copii de la grădinița nr. 133 din sectorul Centru al Chișinăului au fost bătuți și umiliți de o educatoare. Cazul a ieșit la iveală după ce părinții au instalat microfoane în sala de grupă, iar înregistrările au ajuns la procuratură, transmite protv.md. Pe înregistrările audio realizate de părinți se aud două lovituri, urmate […] Articolul Scandal la o grădiniță din Chișinău. Copii bătuți de educatoare: „Mai vrei una?” apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Noapte de coșmar pentru locuitorii din Ucraina, după ce Rusia își continuă fără oprire atacurile. Trei persoane au fost rănite, după ce un raid aerian cu drone a vizat regiunea Dnipropetrovsk. În orașul Nikopol, trei persoane au fost rănite, printre care și o adolescentă de 16 ani. Victimele au fost transportate în siguranță și predați […] Articolul FOTO Ucraina sub atac: trei persoane rănite, în urma unor incendii apare prima dată în Realitatea.md.
