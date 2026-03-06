Cum pot comunitățile utiliza eficient energia și face economii pe timp de iarnă și vară?

10:20

Circa 3,2 miliarde de euro au fost transferați prin SEPA după ce Moldova a aderat la zonă unică de plăți. Pe 6 martie se împlinește un an de când țara noastră s-a alăturat mecanismului. Conform Băncii Naționale a Moldovei, în total au fost efectuate 337.000 de tranzacții în euro prin intermediul SEPA, iar cetățenii și […] Articolul Circa 3,2 miliarde de euro au fost transferați prin SEPA după ce Moldova a aderat la zonă unică de plăți apare prima dată în Realitatea.md.