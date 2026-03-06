Oficial ucrainean, în vizită la Chișinău: S-a discutat despre securitatea regională

16:10

Eficiența energetică nu este doar un concept tehnic, ci un stil de viață care începe cu alegerile noastre de zi cu zi. Indiferent de anotimp, gospodăriile pot reduce considerabil consumul de energie menținând, în același timp, un nivel optim de confort. Cum oprim pierderile de căldură și bani în sezonul rece? În perioada de iarnă, […] Articolul Cum pot comunitățile utiliza eficient energia și face economii pe timp de iarnă și vară? apare prima dată în Realitatea.md.