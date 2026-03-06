Atenție! Bărbatul din imagine este căutat de poliție pentru un furt dintr-o mașină
Realitatea.md, 6 martie 2026 12:20
Bărbatul din imagine este căutat de polițiștii din Chișinău pentru că ar fi comis, în luna februarie, un furt dintr-un automobil parcat pe strada Mircea cel Bătrân. Proprietarului i-a fost cauzat un prejudiciu în valoare de 8.300 de lei. Oamenii legii solicită sprijinul cetățenilor pentru identificarea acestuia.
• • •
Acum 10 minute
12:30
VIDEO Masă festivă la Ministerul Culturii pentru 40 de persoane. Cine a scos banii din buzunar # Realitatea.md
Un video publicat pe rețelele sociale de o companie de catering a stârnit discuții după ce a arătat cum aceasta pregătea un fourchette pentru aproximativ 40 de persoane la sediul Ministerului Culturii din Chișinău. Meniul a inclus gustări, deserturi și mai multe preparate de post: guacamole cu nachos, humus cu baghetă, plăcinte cu cartofi, bruschete
12:30
Un tânăr bulgar, în vârstă de 21 de ani, a fost prins încercând să intre ilegal în România cu un pistol cu gaz și un încărcător. Incidentul a avut loc în noaptea de 5 spre 6 martie, la frontiera dinspre Bulgaria. Poliția de Frontieră din România a descoperit în cadrul unei acțiuni de tip blitz
Acum 30 minute
12:20
Traficul de pasageri la Aeroportul Internațional „Eugen Doga" – Chișinău a crescut în luna februarie 2026. Potrivit datelor prezentate de administrația aerogării, 362.826 de pasageri au fost îmbarcați și debarcați în această perioadă, ceea ce reprezintă 127,8% din prognoza estimată. Comparativ cu februarie 2025, numărul pasagerilor a crescut cu 28,2%, adică 79.834 de persoane în
12:20
Scandal la o grădiniță din Chișinău. O educatoare ar fi bătut copii: „Mai vrei una?” # Realitatea.md
Mai mulți copii de la grădinița nr. 133 din sectorul Centru al Chișinăului au fost bătuți și umiliți de o educatoare. Cazul a ieșit la iveală după ce părinții au instalat microfoane în sala de grupă, iar înregistrările au ajuns la procuratură, transmite protv.md. Pe înregistrările audio realizate de părinți se aud două lovituri, urmate
12:20
VIDEO SUA a lovit o navă iraniană purtătoare de drone, de dimensiunea unui portavion # Realitatea.md
Armata Statelor Unite a publicat imagini din operațiunile militare desfășurate împotriva Iranului. În una dintre înregistrări se observă o navă iraniană purtătoare de drone, de dimensiunea aproximativă a unui portavion din Al Doilea Război Mondial, care a fost lovită și incendiată, transmite Digi24. „Forțele americane nu se abțin de la misiunea de a scufunda întreaga
12:20
Acum o oră
12:00
ULTIMA ORĂ! Focar de pestă porcină, înregistrat în cel mai mare sat din nordul țării # Realitatea.md
Un focar de pestă porcină africană a fost fost înregistrat în cel mai mare sat din nordul țării. În acest sens, Primăria satului Pelenia, raionul Drochia, roagă locuitorii să respecte măsurile obligatorii pentru protejarea sănătății animalelor și stoparea răspândirii bolii. Iată care sunt acestea: Să nu mișcați porcii din gospodăriile proprii către abatoare, târguri sau
12:00
11:50
Noapte de coșmar pentru locuitorii din Ucraina, după ce Rusia își continuă fără oprire atacurile. Trei persoane au fost rănite, după ce un raid aerian cu drone a vizat regiunea Dnipropetrovsk. În orașul Nikopol, trei persoane au fost rănite, printre care și o adolescentă de 16 ani. Victimele au fost transportate în siguranță și predați
11:50
Criza energetică din stânga Nistrului: Oferta UE de a acorda 60 milioane de euro este încă valabilă # Realitatea.md
Oferta Uniunii Europene de a acorda 60 de milioane de euro pentru aprovizionarea cu resurse energetice a regiunii transnistrene este încă valabilă. Declarația a fost făcută de Maia Sandu în cadrul emisiunii „Cabinetul din Umbră" de la Jurnal TV, președinta precizând reintegrarea este în impas din cauza prezenței ilegale a trupelor ruse în Transnistria. „Avem
11:40
Forța de muncă din Republica Moldova a continuat să se reducă în trimestrul IV al anului 2025, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică (BNS). În același timp, rata ocupării a scăzut, iar numărul persoanelor inactive a crescut, transmite BANI.MD. Conform statisticilor oficiale, forța de muncă, populația activă cu vârsta de 15 ani și
Acum 2 ore
11:30
Maia Sandu afirmă că nu vrea să fie șefă de stat în România: Are un președinte foarte bun # Realitatea.md
Maia Sandu declară că nu vrea să candideze pentru Președinția României. Șefa statului firmă că la Cotroceni există un „lider bun", iar în ceea ce o privește, președinta Republicii Moldova a punctat că „poate contribui la dezvoltarea acestei țări (n. red: Republica Moldova) și din alte funcții". Oficiala a punctat că nici nu aspiră la
11:30
Lozovan, Nesterovschi și Constantinov se află în stânga Nistrului. Cernăuțeanu: S-ar afla sub auspiciul Rusiei # Realitatea.md
Fugarii condamnați Irina Lozovan, Alexandr Nesterovschi și Dmitrii Constantinov se află pe teritoriul regiunii transnistrene. Șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțenu, a declarat în cadrul unei emisiuni de la TV8 că, din anumite circumstanțe, poliția nu poate interveni în acele locații din cauza competenței teritoriale. „Cunoaștem exact și adresa. Și asta, ce ar
11:10
Mihai Popșoi s-a întâlnit cu Ilham Aliev. Chișinăul își exprimă solidaritatea după atacurile cu drone din 5 martie # Realitatea.md
Ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, s-a întâlnit cu președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliev, în cadrul primei sale vizite oficiale la Baku. Discuțiile dintre cei doi oficiali au vizat evoluția relațiilor moldo-azere și posibilitățile de extindere a cooperării bilaterale în mai multe domenii, printre care economia, energia, cultura și turismul. În cadrul întrevederii, șeful
11:10
Ministrul de Externe al României, Oana Țoiu, acuzată că a dat ordin pentru scoaterea fiicei lui Victor Ponta din avion # Realitatea.md
Un scandal de proporții a izbucnit în România după ce ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a fost acuzată că ar fi intervenit pentru ca fiica fostului premier Victor Ponta să nu fie lăsată să urce într-un avion de repatriere destinat românilor blocați în Emiratele Arabe Unite, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Controversa a pornit
11:00
Greve. Intimidări. Presiuni. Amenințări. Dosare fabricate. Uși sigilate. De peste 30 de ani, în stânga Nistrului, două femei țin piept unui regim care ar fi vrut să închidă nu doar școli, ci și conștiințe. Nu au cedat. Nu au plecat. Nu au tăcut. În ajun de 8 Martie vorbim despre curaj adevărat, trăit zilnic cu
11:00
Saci cu gunoi aruncați pe câmpurile din Costești. Primăria: Vom face public numele persoanei vinovate # Realitatea.md
Mai mulți saci cu deșeuri menajere au fost descoperiți aruncați ilegal pe terenuri din extravilan, fapt care a determinat Primăria satului Costești să emită o atenționare oficială. În urma verificărilor efectuate, persoana vinovată a fost deja identificată. Autoritățile solicită ridicarea imediată a deșeurilor și transportarea lor la gunoiștea autorizată, cât mai curând. „În cazul în
10:50
Ambasada Rusiei reacționează după întâlnirea cu MAE. Tonul discuțiilor ar fi fost interpretat greșit # Realitatea.md
Ambasada Federației Ruse la Chișinău afirmă că informațiile apărute în presă despre întrevederea dintre ambasadorul agreat Oleg Ozerov și reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe au fost interpretate greșit, scrie IPN. Într-un comentariu al misiunii diplomatice se menționează că unele subiecte vehiculate în spațiul public nu ar corespunde celor discutate în realitate. Potrivit ambasadei, întâlnirea s-a desfășurat
10:50
VIDEO După schimbarea fulger a legii, numirea lui von Hebel în Comisia vetting se examinează vineri în Parlament # Realitatea.md
După ce reglementarea privind numărul de voturi necesare pentru numirea membrilor Comisiei vetting a fost modificată joi, promulgată rapid și publicată în monitorul oficial, vineri proiectul privind acordarea mandatului lui Herman von Hebel în Comisia de evaluarea a procurorilor a fost din nou introdus pe ordinea de zi a ședinței Parlamentului. Conform noilor reglementări, Bernard
10:50
Accidentul de la Boldurești: Procurorii cer pedeapsă maximă pentru complicele primarului care a lovit mortal un minor # Realitatea.md
Procurorii PCCOCS au solicitat la Curtea de Apel Centru pedeapsă maximă pentru Ion Andronache, complicele fostului primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, care a lovit mortal un adolescent de 14 ani. Anterior, Judecătoria Chișinău l-a condamnat pe Andronache la doi ani de închisoare, cu suspendarea parțială a executării acesteia, astfel încât doar șase luni ar urma să
Acum 4 ore
10:30
Peste 40 de antreprenoare locale au fost premiate la PRIA Gala Femeilor în Agricultură, susținută de Kaufland Moldova # Realitatea.md
Cea de-a cincea ediție a Galei Femeilor în Agricultură a avut loc la Chișinău, în incinta Digital Park, reunind peste 100 de participanți – antreprenoare, reprezentanți ai ONG-urilor și ai instituțiilor publice. Evenimentul a fost organizat în apropierea Zilei Internaționale a Femeii, marcând astfel importanța recunoașterii contribuției femeilor la dezvoltarea sectorului agricol. În cadrul conferinței
10:30
Peste 180 de apeluri și 116 solicitări de evacuare din Orientul Mijlociu. MAE monitorizează situația cetățenilor moldoveni # Realitatea.md
Peste 180 de apeluri la linia de urgență și 144 de solicitări prin email au fost înregistrate până în prezent de misiunile diplomatice ale Republicii Moldova, în contextul evoluțiilor de securitate din Orientul Mijlociu. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, au fost depuse 116 solicitări de evacuare din Emiratele Arabe Unite și două din Bahrain, iar 10
10:20
Circa 3,2 miliarde de euro au fost transferați prin SEPA după ce Moldova a aderat la zonă unică de plăți # Realitatea.md
Circa 3,2 miliarde de euro au fost transferați prin SEPA după ce Moldova a aderat la zonă unică de plăți. Pe 6 martie se împlinește un an de când țara noastră s-a alăturat mecanismului. Conform Băncii Naționale a Moldovei, în total au fost efectuate 337.000 de tranzacții în euro prin intermediul SEPA, iar cetățenii și
10:20
Spumă pentru stingerea incendiilor și accidente cu produse petroliere: IGSU a primit un ajutor umanitar # Realitatea.md
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a primit un lot de ajutor umanitar din Marea Britanie. Lotul conține 20 de containere de tip IBC/Schultz cu spumă pentru stingerea incendiilor (Polyfoam 3/3), cu un volum total de aproximativ 24 de tone, echivalentul a circa 15.000 de litri de agent de stingere. Valoarea estimativă a donației
10:10
Ajutorul pentru refugiații ucraineni, restrâns în Polonia: legea intră în vigoare după patru ani de război # Realitatea.md
O nouă lege care restrânge beneficiile sociale acordate refugiaților ucraineni în Polonia a intrat în vigoare joi, 5 martie, la puțin peste o săptămână după ce invazia Rusiei asupra Ucrainei a intrat în al cincilea an, transmite Kyiv Post. Actul normativ, adoptat la sfârșitul lunii ianuarie, prevede reducerea treptată a asistenței acordate ucrainenilor care au
10:00
Parlamentul se întrunește astăzi în plen. Ședința poate fi urmărită pe Realitatea TV și Rlive.md # Realitatea.md
Parlamentul Republicii Moldova se întrunește astăzi, 6 martie, în ședință plenară, începând cu ora 10:00. Pe agenda deputaților figurează examinarea proiectului de hotărâre privind încetarea mandatului de adjunct al Avocatului Poporului. Totodată, Legislativul urmează să examineze un proiect de lege care prevede modificări la legislația privind Portul Internațional Liber Giurgiulești. Ședința plenară poate fi urmărită
09:50
Șeful Vămii anunță la ce etapă este ancheta privind contrabanda cu arme: „În scurt timp vom putea comunica public…” # Realitatea.md
Ancheta privind contrabanda cu arma este la o etapă avansată, conform șefului Serviciului Vamal, Radu Vrabie. Oficialul susține că în scurt timp ar putea fi dezvăluite noi informații despre această infracțiune. Oficialul a menționat că, în contextul incidentului, autoritățile caută soluții pentru a identifica fonduri, pentru a dota toate punctele de trecere a frontierei cu
09:50
Dodon: Moldova trebuie să înceapă de urgență negocieri cu Rusia privind achiziția de gaz # Realitatea.md
Moldova trebuie să înceapă de urgență negocieri cu Rusia privind achiziția de gaz, afirmă Igor Dodon. Conform deputatului socialist, asemenea măsură este necesară în contextul crizei energetice, provocată de războiul din Orientul Mijlociu. Liderul socialist consideră că situația de pe piața energetică europeană se va înrăutăți în continuare. În opinia sa, concurența pentru resursele energetice
09:50
A pătruns într-o locuință din Chișinău cu un duplicat al cheii și a furat peste un milion de lei. O femeie, reținută # Realitatea.md
O femeie de 40 de ani din raionul Sîngerei, suspectată de un furt de peste un milion de lei dintr-un apartament din orașul Chișinău, a fost reținută de oamenii legii. „Potrivit anchetei, femeia, cunoscută de proprietarii apartamentului, a venit în vizită la aceștia. În timpul șederii, ar fi sustras pe ascuns cheia locuinței. Profitând de
09:40
Atenție, călători! Aglomerație la PTF Sculeni din cauza implementării Sistemului de Intrare/Ieșire (EES) # Realitatea.md
La această oră, la Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova,
09:30
Manipulare pe internet înainte de alegerile din Germania: rețeaua „Matrioshka” răspândește videoclipuri false # Realitatea.md
O rețea de boți asociată Kremlinului, cunoscută sub numele de „Matrioshka”, a lansat o campanie de dezinformare care vizează locuitorii germani înaintea alegerilor regionale din Bavaria și Baden-Wurttemberg, transmite The Insider. Potrivit articolui, materialele sunt distribuite pe platforma X. Conform investigației, campania constă în distribuirea unor videoclipuri realizate astfel încât să pară materiale produse de […] Articolul Manipulare pe internet înainte de alegerile din Germania: rețeaua „Matrioshka” răspândește videoclipuri false apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
Restricții de circulație în Chișinău sâmbătă. Traficul va fi sistat pe strada Academician Sergiu Rădăuțanu # Realitatea.md
Traficul rutier va fi suspendat sâmbătă, 7 martie, pe strada Academician Sergiu Rădăuțanu din Chișinău. Potrivit Primăriei Chișinău, circulația va fi sistată în intervalul orelor 07:30-17:00, pe tronsonul cuprins între străzile Studenților și Gherman Pântea. Restricțiile sunt impuse în legătură cu lucrările de curățare și tăiere a crengilor uscate, care vor fi efectuate de Î.M. […] Articolul Restricții de circulație în Chișinău sâmbătă. Traficul va fi sistat pe strada Academician Sergiu Rădăuțanu apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
Primele facturi calculate după noul tarif reglementat la gazele naturale, aprobat de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) și intrat în vigoare la 4 februarie 2026, vor fi emise la începutul lunii martie. Acestea vor reflecta consumul de gaze naturale înregistrat în luna februarie, anunță compania Energocom, scrie bani.md Potrivit furnizorului, pentru consumatorii casnici […] Articolul Facturile la gaz pentru februarie, împărțite în două: Cum se face calculul apare prima dată în Realitatea.md.
09:20
Un șofer a primit îngrijiri medicale la fața locului după ce a fost implicat într-un accident rutier. Incidentul a avut loc astăzi, 5 martie, pe traseul M-5, în apropierea localității Stăuceni din municipiul Chișinău. Potrivit poliției, preliminar, un automobil de model Mercedes, condus de un bărbat de 62 de ani, s-a tamponat cu un automobil Volvo, […] Articolul VIDEO Două mașini s-au lovit la Stăuceni: Unul dintre șoferi a fost rănit apare prima dată în Realitatea.md.
09:10
Războiul cu Iranul ar putea dura patru săptămâni, spune Trump. Economiștii avertizează că euro ar putea pierde teren # Realitatea.md
Durata războiului dintre Statele Unite și Iran ar putea avea efecte serioase asupra economiei europene și asupra monedei euro, avertizează economiștii, citați de Euronews. Președintele american Donald Trump a estimat că războiul ar putea dura aproximativ patru săptămâni. Totuși, specialiștii spun că, dacă conflictul se prelungește, moneda europeană ar putea pierde teren în raport cu […] Articolul Războiul cu Iranul ar putea dura patru săptămâni, spune Trump. Economiștii avertizează că euro ar putea pierde teren apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
Declarații la Realitatea TV: Fără cinematografe și platforme media, filmele moldovenești ajung greu la publicul larg # Realitatea.md
Filmele produse în Republica Moldova au șanse minime să ajungă la public, deoarece în țară aproape că nu mai există cinematografe, cu excepția celor din capitală. Invitații emisiunii „Consens Național” au declarat că, din cele peste 50 de cinematografe care existau acum 30 de ani, astăzi mai sunt active doar patru, toate în Chișinău. Potrivit […] Articolul Declarații la Realitatea TV: Fără cinematografe și platforme media, filmele moldovenești ajung greu la publicul larg apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
08:30
Legea care permite numirea lui Herman von Hebel în comisia de evaluare a procurorilor a apărut în Monitorul Oficial # Realitatea.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a promulgat joi seara legea care modifică procedura de desemnare a membrilor în comisiile de evaluare externă a judecătorilor și procurorilor. Actul normativ a fost publicat la primele ore ale zilei de vineri, 6 martie, în Monitorul Oficial și a intrat în vigoare. Noile prevederi permit numirea membrilor în comisiile […] Articolul Legea care permite numirea lui Herman von Hebel în comisia de evaluare a procurorilor a apărut în Monitorul Oficial apare prima dată în Realitatea.md.
08:00
CRJM: „Este o decizie absolut regretabilă”. Organizația critică modificarea legii privind numirea membrilor pentru Comisia Vetting # Realitatea.md
Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) s-a expus în legătură cu modificările legislative adoptate de Parlament privind desemnarea membrilor în Comisia de evaluare a procurorilor. CRJM menționează că modul și rapiditatea cu care a fost introdus și adoptat amendamentul ridică întrebări legate de respectarea principiilor de transparență și de consens politic, recomandate anterior de […] Articolul CRJM: „Este o decizie absolut regretabilă”. Organizația critică modificarea legii privind numirea membrilor pentru Comisia Vetting apare prima dată în Realitatea.md.
07:30
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit cursul oficial de schimb valutar pentru astăzi, 6 martie. Un euro are valoarea de 20 de lei și 12 bani. Dolarul american costă 17 lei și 33 bani. Leul românesc valorează 3 lei și 95 de bani. Rubla rusească este cotată la 22 de bani, iar hrivna ucraineană […] Articolul Curs valutar 6 martie 2026: Cât valorează un euro și un dolar apare prima dată în Realitatea.md.
07:10
Pe 6 martie vom avea parte de cer variabil pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Precipitații nu sunt prognozate, iar vântul va sufla din nord-vest, cu viteze de până la 37 km/h. Temperaturile maxime vor ajunge până la +11 grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la aproximativ +1 grad. La Nord, temperaturile maxime […] Articolul Cum va fi vremea astăzi în Moldova. Prognoza meteo pentru 6 martie apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
23:10
Război în Iran, a șasea zi. Șeful IDF: Conflictul intră în „următoarea etapă” și va implica „mișcări surprinzătoare” # Realitatea.md
Israelul a lansat noi atacuri asupra Teheranului, dar și spre gruparea Hezbollah din Beirut, iar Iranul amenință că va răspunde pentru scufundarea navei sale de război, informează știrileprotv.ro. Israelul a ordonat evacuarea unor cartiere întregi din sudul Beirutului pentru prima dată Armata israeliană a emis un avertisment urgent de evacuare pentru cartiere întregi din suburbiile […] Articolul Război în Iran, a șasea zi. Șeful IDF: Conflictul intră în „următoarea etapă” și va implica „mișcări surprinzătoare” apare prima dată în Realitatea.md.
22:50
Președinta Maia Sandu a explicat că Republica Moldova nu poate conta pe garanții de securitate externe dacă nu tratează apărarea ca pe o prioritate. Șefa statului a explicat că, deși în ultimii ani investițiile în domeniul apărării au crescut, este necesar ca statul și societatea să demonstreze implicare și responsabilitate în acest domeniu. „Garanții de […] Articolul Maia Sandu avertizează: Fără investiții în apărare, garanțiile externe nu vor veni apare prima dată în Realitatea.md.
22:30
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat joi seară, 5 martie curent, că o demite pe Kristi Noem din funcția de secretar al Departamentului pentru Securitate Internă al Statelor Unite. Decizia a fost comunicată pe rețeaua Truth Social, unde liderul de la Casa Albă a precizat și cine îi va lua locul, scrie adevărul.ro. Începând cu […] Articolul Trump dă afară un om-cheie din administrația sa. „Îi mulțumesc pentru munca sa” apare prima dată în Realitatea.md.
21:50
Maestrul Mihail Secichin, Artist al Poporului, dirijor, pianist și profesor universitar, a încetat din viață. Ministerul Culturii a anunțat decesul, subliniind că Republica Moldova pierde un profesionist și un mentor de o valoare inestimabilă pentru mediul academic și artistic. „Mihail Secichin a dedicat peste jumătate de secol muzicii academice. Contribuția sa a fost fundamentală în […] Articolul Republica Moldova pierde un maestru al muzicii: Mihail Secichin a decedat apare prima dată în Realitatea.md.
21:10
Președinta Maia Sandu susține că reforma justiției nu poate fi blocată din cauza lipsei a 61 de voturi în Parlamentul Republicii Moldova. Declarația a fost făcută după votarea amendamentului care permite numirea lui Herman von Hebel cu majoritate simplă de 51 de voturi în comisiile de evaluare a judecătorilor și procurorilor. În cadrul emisiunii „Cabinetul […] Articolul Maia Sandu: Nu putem opri reforma justiției doar pentru că nu există 61 de voturi apare prima dată în Realitatea.md.
20:30
Volodimir Zelenski anunță că se implică în războiul din Orientul Mijlociu. Și Iranul face anunțuri de ultimă oră # Realitatea.md
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat pe contul său că va răspunde solicitării de ultim moment a SUA în contracararea dronelor iraniene. În același timp, ministrul de externe iranian anunță și el că Iranul nu negociază cu Donald Trump, este ajutat de China și Rusia și este pregătit pentru o invazie, scrie mediafax.ro. „Am primit […] Articolul Volodimir Zelenski anunță că se implică în războiul din Orientul Mijlociu. Și Iranul face anunțuri de ultimă oră apare prima dată în Realitatea.md.
20:00
Nicușor Dan, declarație la Varșovia: România nu este în pericol iminent, în contextul războiului din Orientul Mijlociu # Realitatea.md
România nu este în pericol iminent din cauza războiului din Orientul Mijlociu, a declarat liderul de la Cotroceni. Aflat într-o vizită oficială în Varșovia, Nicușor Dan a relatat jurnaliștilor că nu convoacă Consiliul Suprem de Apărare a Țării, în contextul războiului din Iran. Conform oficialului, prioritate actualmente sunt cetățenii blocați în regiune, care vor să […] Articolul Nicușor Dan, declarație la Varșovia: România nu este în pericol iminent, în contextul războiului din Orientul Mijlociu apare prima dată în Realitatea.md.
20:00
O companie aeriană din Moldova vinde bilete Dubai-Chișinău cu peste 4000 de euro. Cum justifică prețul # Realitatea.md
Escaladarea conflictului militar din Orientul Mijlociu lovește direct piața aviației. Prețurile biletelor pe ruta Dubai – Chișinău au explodat, în unele cazuri ajungând la câteva mii de euro pentru un singur zbor. Dacă unii operatorii aerieni cer circa 1000 de euro pentru bilet, la Flyone prețul a depășit 4000 de euro, conform BANI.MD. Tarifele sunt […] Articolul O companie aeriană din Moldova vinde bilete Dubai-Chișinău cu peste 4000 de euro. Cum justifică prețul apare prima dată în Realitatea.md.
19:50
Groza: Decizia privind 51 de voturi pentru membrii Comisiei vetting poate influența următorul raport de extindere al UE # Realitatea.md
Amendamentul prin care majoritatea parlamentară a redus pe 5 martie 2026 pragul de vot pentru numirea membrilor Comisiilor de Vetting, de la 61 la 51 de deputați, riscă să afecteze direct evaluările Comisiei Europene în cadrul procesului de negocieri de aderare. Potrivit lui Iulian Groza, este vorba despre partea referitoare la progresul pe Foaia de […] Articolul Groza: Decizia privind 51 de voturi pentru membrii Comisiei vetting poate influența următorul raport de extindere al UE apare prima dată în Realitatea.md.
19:40
Inițiativele PAS, PN și „Democrația Acasă” – comasate. Modificările Legii cetățeniei au fost votate în prima lectură # Realitatea.md
Parlamentul a votat în prima lectură trei proiecte privind modificarea Legii cetățeniei. Inițiativele aparțin fracțiunilor „Partidul Acțiune și Solidaritate”, „Partidul Nostru” și „Democrația Acasă”. Inițiativa PAS prevede moratoriu până în 2028, pentru aplicarea prevederilor legii cetățeniei. Mai exact, este vorba despre perfectarea actelor de identitate prin procedură simplificată pentru cetățenii care nu și-au perfectat buletinul […] Articolul Inițiativele PAS, PN și „Democrația Acasă” – comasate. Modificările Legii cetățeniei au fost votate în prima lectură apare prima dată în Realitatea.md.
