Mai multe troleibuze staționează din cauza unui deranjament produs pe strada Bănulescu-Bodoni

Filmele produse în Republica Moldova au șanse minime să ajungă la public, deoarece în țară aproape că nu mai există cinematografe, cu excepția celor din capitală. Invitații emisiunii „Consens Național" au declarat că, din cele peste 50 de cinematografe care existau acum 30 de ani, astăzi mai sunt active doar patru, toate în Chișinău. Potrivit […]