O femeie reținută în flagrant pentru escrocherie de peste 400.000 lei, plasată în arest preventiv

07:10

Pe 6 martie vom avea parte de cer variabil pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Precipitații nu sunt prognozate, iar vântul va sufla din nord-vest, cu viteze de până la 37 km/h. Temperaturile maxime vor ajunge până la +11 grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la aproximativ +1 grad. La Nord, temperaturile maxime […] Articolul Cum va fi vremea astăzi în Moldova. Prognoza meteo pentru 6 martie apare prima dată în Realitatea.md.