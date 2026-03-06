Scumpiri inevitabile la carburanți și provocări pe piața energiei: explicațiile expertului Victor Parlicov

12:20

Bărbatul din imagine este căutat de polițiștii din Chișinău pentru că ar fi comis, în luna februarie, un furt dintr-un automobil parcat pe strada Mircea cel Bătrân. Proprietarului i-a fost cauzat un prejudiciu în valoare de 8.300 de lei. Oamenii legii solicită sprijinul cetățenilor pentru identificarea acestuia.