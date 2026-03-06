VIDEO SUA a lovit o navă iraniană purtătoare de drone, de dimensiunea unui portavion

19:50

Amendamentul prin care majoritatea parlamentară a redus pe 5 martie 2026 pragul de vot pentru numirea membrilor Comisiilor de Vetting, de la 61 la 51 de deputați, riscă să afecteze direct evaluările Comisiei Europene în cadrul procesului de negocieri de aderare. Potrivit lui Iulian Groza, este vorba despre partea referitoare la progresul pe Foaia de […]