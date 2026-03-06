Președinta Parlamentului azer, invitată să viziteze Chișinăul. Popșoi i-a adresat salutări de la Grosu

11:30

Maia Sandu declară că nu vrea să candideze pentru Președinția României. Șefa statului firmă că la Cotroceni există un „lider bun", iar în ceea ce o privește, președinta Republicii Moldova a punctat că „poate contribui la dezvoltarea acestei țări (n. red: Republica Moldova) și din alte funcții". Oficiala a punctat că nici nu aspiră la […]