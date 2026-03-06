Lozovan, Nesterovschi și Constantinov se află în stânga Nistrului. Cernăuțeanu: S-ar afla sub auspiciul Rusiei

17:10

Doi dintre cei patru suspecți reținuți marți într-un dosar de mită de 40 de mii de euro, la Rîșcani, au fost aduși joi în fața instanței. Este vorba despre Serghei Moscovciuc și Iurie Cociorva, acesta din urmă fiind membru al formațiunii politice Partidul Nostru. Procurorul de caz, Radu Talpă, a solicitat 30 de zile de