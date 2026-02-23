Focar de pestă porcină la Sângera. Mai multe animale au fost sacrificate

16:50

Peste 2400 de kilograme de biscuiți au fost scoase din vânzare, după ce autoritățile au descoperit că în procesul de producere a fost utilizat ulei de palmier neconform. În urma controalelor efectuate de inspectorii din cadrul Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, s-a constatat că materia primă folosită conținea un nivel peste limita admisă de contaminanți […] Articolul Biscuiți cu ulei de palmier neconform vânduți în magazine. ANSA a retras un lot de peste două tone apare prima dată în ZIUA.md.