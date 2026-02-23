Creștinii ortodocși au intrat în Sfântul Post al Paștelui, perioada de pregătire pentru Învierea Domnului

14:10

Un elev de clasa a IX-a din Ungheni a fost preluat de urgență de o ambulanță, după ce i s-a făcut rău la ore. Băiatul ar fi consumat o pastilă în timpul unei pauze prezentând imediat stări de vomă. Potrivit șefului Secției Investigații Infracțiuni din cadrul Inspectoratului de Poliție Ungheni, Ivan Caducenco, citat de Expresul de Ungheni, […]