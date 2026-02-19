Votat! Plafonul de înregistrare TVA a fost majorat până la 1,7 milioane de lei

10:10

După nouă ani petrecuți în Italia, unde a locuit și a studiat, Denis Pruteanu, în vârstă de 26 de ani, a decis să revină în Republica Moldova pentru a investi în afacerea familiei. De trei ani, tânărul face zilnic naveta din Chișinău spre satul Vadul-Rașcov, raionul Șoldănești, unde familia sa deține o fermă și peste […]