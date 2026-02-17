Piața grâului sub presiunea riscurilor meteorologice din regiunea Mării Negre

17:30

Moldova a început anul 2026 cu un ritm bun al exporturilor de struguri de masă. În luna ianuarie, au fost livrate aproape 9.200 de tone către 21 de țări, iar veniturile din export au ajuns la 7,6 milioane USD. Prețul mediu de export s-a situat la 0,83 USD/kg, potrivit datelor Logos Press. Rezultatul este considerat […]